El impacto de la crisis de los semiconductores en el mercado del PC, su futuro, el reinado del 'gaming' y más: hablamos con Emmanuel Fromont, presidente de Acer EMEA

El mercado del PC está atravesando un momento de forma fantástico. Según la consultora IDC durante el primer trimestre de 2021 ha crecido un 55% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Es una auténtica bestialidad. La pandemia ha provocado que muchos usuarios decidan renovar o ampliar su equipamiento para trabajar o estudiar desde casa, y esta tendencia está teniendo un impacto positivo en las arcas de los fabricantes de ordenadores.

Sin embargo, no todo son parabienes. Y es que la gran demanda de equipos entra en conflicto con la escasez de componentes provocada por la crisis de los semiconductores. Es evidente que el mercado del PC no puede ser inmune a un déficit que mantiene tensionadas varias industrias con un enorme peso específico en la economía de muchos países, como, por ejemplo, la industria automovilística.

Para reflexionar acerca de todo esto, y también de muchas otras cosas interesantes, hemos tenido la ocasión de hablar con Emmanuel Fromont, vicepresidente corporativo de Acer y presidente de Acer EMEA. Este ejecutivo es de los que se mojan, y nuestra conversación con él, al igual que la que mantuvimos el año pasado, nos ha ayudado a entender cómo afronta una gran empresa como la suya los muchos retos que plantea el mercado del PC no solo ahora, sino también en el futuro inmediato.

El mercado del PC está en un estado de forma muy bueno, y Acer confía en que dure

El mundo ha cambiado mucho desde que mantuvimos nuestra última conversación. ¿En qué se diferencia la Acer de antes de la enfermedad COVID-19 de la compañía que es hoy? ¿Cuál es tu balance de estos últimos 12 meses?

Creo que la industria del PC al completo puede sentirse afortunada debido a que la pandemia ha acelerado mucho nuestra dependencia de los ordenadores y la nube, propiciando la necesidad de trabajar desde cualquier lugar. Como consecuencia de esta coyuntura toda la industria tuvo un año 2020 muy bueno. De hecho, creció casi un 20% durante los últimos doce meses. Durante este periodo hemos presenciado que el PC ha recuperado su lugar como el dispositivo central de nuestra vida digital a pesar del debate que ha habido durante los últimos años acerca de si acabaría siendo relegado por los smartphones y las tabletas.

En mi opinión, la pandemia nos ha demostrado que el PC es una herramienta muy valiosa que puede ayudarnos a trabajar y ser más eficientes. Por supuesto, para nosotros es una buena noticia, aunque durante los últimos 18 meses ha sido un reto satisfacer la demanda. En cualquier caso, estamos decididos a continuar innovando y lanzando nuevos productos porque ante todo queremos continuar formando parte de esta tendencia tan positiva y mantener el alto crecimiento que estamos presenciando.

¿El crecimiento que ha experimentado el negocio de Acer durante los meses de pandemia es equiparable al crecimiento que ha experimentado el mercado en este periodo?

En realidad hemos crecido más que el mercado. Según la consultora IDC el mercado ha crecido un 13%, pero nuestros ingresos han aumentado un 18,5% en el mismo periodo. Nuestro crecimiento durante el primer trimestre de este año ha sido incluso más alto, aproximadamente de un 45%, debido a que el primer trimestre de 2020 no fue bueno. Las cifras de las consultoras IDC y Gartner que recogen el número de unidades distribuidas reflejan que Acer ha sido el fabricante de PC que más ha crecido.

Creo que esta tendencia se sostiene sobre dos pilares. Uno de ellos es nuestro esfuerzo en el ámbito de la educación, que ha tenido como resultado un incremento muy fuerte de las ventas de dispositivos Chromebook. España es un magnífico ejemplo de lo bien que nos está yendo en este sector de mercado porque lo lideramos desde hace varios años. Además, ha crecido muchísimo durante el último año debido a que los estudiantes han tenido que seguir sus clases desde casa, y necesitaban tener el equipamiento adecuado para poder hacerlo.

Acer ha ampliado recientemente su catálogo de convertibles con nuevos equipos de la familia TravelMate que incorporan los últimos microprocesadores de Intel.

Durante la pandemia la demanda de los consumidores ha crecido más que la oferta, y, como sabes, nosotros somos una compañía muy volcada en el consumidor final. Esta estrategia ha propiciado el segundo pilar de nuestro crecimiento, que consiste en que nuestras fortalezas, como son el sector de la educación y el de los equipos para juegos, han experimentado una gran demanda.

Nuestras previsiones anticipan que el mercado seguirá en muy buena forma durante los próximos años, aunque no experimentará un crecimiento tan intenso como el de los últimos meses. Para nosotros esta tendencia representa una gran oportunidad porque queremos seguir creciendo, y los productos de gama alta y los Chromebooks que hemos presentado hace unos días aspiran a ayudarnos a conseguirlo.

No cabe duda de que las ventas de PC se han incrementado debido a que muchas personas se han visto obligadas a trabajar y estudiar desde casa a causa de la pandemia, por lo que podrían haber adelantado la compra de nuevo hardware. Los ordenadores habitualmente no se renuevan cada año, y estas posibles compras anticipadas podrían provocar un descenso de las ventas a medio plazo. ¿Cuáles son vuestras expectativas de ventas, por ejemplo, para los próximos dos años?

Tenemos muchos informes que intentan explicar las causas por las que los usuarios reemplazan su PC, y creemos que las ventas de los últimos meses no se sostienen únicamente sobre el ciclo de renovación de los ordenadores. Lo que nosotros vemos es que se ha producido una expansión del mercado, y que esta tendencia tiene un potencial enorme. La vida útil de un PC oscila entre cinco y seis años, es cierto, pero los datos que manejamos reflejan que muchas personas que antes no necesitaban tener un PC ahora sí lo requieren. De hecho, en algunas familias cada miembro necesita tener su propio ordenador, y esto explica en gran medida por qué el mercado ha crecido como lo ha hecho.

Otra conclusión interesante a la que hemos llegado es que muchas personas han redescubierto lo importante que es el PC para ellas. En el pasado algunas de estas personas se conformaban con tener un PC básico para navegar en internet porque todo lo demás podían hacerlo con su smartphone, pero ahora se han dado cuenta de que tiene un impacto tan profundo en su vida que necesitan un nuevo PC con más autonomía, una pantalla mejor, una buena cámara web… Uno que, en definitiva, les garantice una buena experiencia.

Esta observación nos invita a concluir que el ciclo de renovación del PC se está acelerando. Que los usuarios lo van a reemplazar con más frecuencia. Y esta tendencia, como es lógico, mantendrá al mercado en buena forma. Además, no se está incrementando únicamente el volumen de ventas; también está subiendo el precio medio de los equipos. Los usuarios tradicionalmente han percibido negativamente el incremento del precio, pero el hecho de que ahora el PC tenga un impacto más profundo en su vida está provocando que aprecien características a las que antes no prestaban atención, como el diseño o la autonomía, y estén asumiendo este incremento mejor. Creemos que este será el motor de esta industria durante los próximos años.

El modelo Chromebook 317 de Acer es el primer dispositivo de esta categoría equipado con una generosa pantalla Full HD de 17,3 pulgadas.

España es un mercado muy duro, pero también muy atractivo

Actualmente el mercado mundial de los ordenadores portátiles lo dominan HP, Lenovo y Dell. Sus ventas son muy superiores a las de las demás marcas. ¿En qué posición se encuentra Acer en los mercados español y europeo? ¿Cómo se puede competir con unas marcas que tienen una presencia tan sólida?

Cada año se venden aproximadamente 300 millones de PC, por lo que este mercado puede perfectamente acoger a varios actores. Los informes de IDC y Gartner reflejan que somos el quinto fabricante mundial, y este mercado es tan grande que nuestros ingresos durante el último año han sido de 10 000 millones de dólares. Y tenemos un gran potencial de crecimiento. Creo que la clave es ser relevantes para el usuario final. Y, sobre todo, innovar.

Los competidores que has mencionado son muy grandes, pero nosotros tenemos muy clara nuestra estrategia. Dónde queremos competir. Y, como he mencionado antes, queremos ser fuertes, por ejemplo, en el mercado de los dispositivos Chromebook. Lo hemos liderado durante mucho tiempo, y actualmente oscilamos entre la primera y la segunda posición. También queremos ser relevantes en el mercado del gaming, y nos hemos consolidado con fuerza en él. Sabemos que algunos de nuestros competidores son más grandes, y también que tienen un porfolio de productos mayor que les permite atacar más segmentos de mercado, pero no nos importa.

En Europa tenemos aproximadamente el 15% del mercado, y estamos muy satisfechos con esta cifra, aunque creemos que tenemos un gran potencial de crecimiento. En España en particular hemos sido líderes, como he mencionado antes, pero también creo que en consumo aún tenemos un potencial de crecimiento muy interesante. Y estamos concentrados en él. Para ser honesto, es difícil crecer en todos los segmentos del mercado, pero estamos defendiendo nuestra cuota muy bien. En cualquier caso, queremos crecer en España con el propósito de consolidar una cuota de mercado de al menos el 15%, que es la cuota media que tenemos en Europa.

Los equipos para juegos son muy importantes para Acer. Emmanuel Fromont nos ha confirmado que son una de las principales fuentes de ingresos de la compañía.

¿Cuál es tu opinión acerca de la competencia en el mercado español? ¿Es muy diferente a otros mercados europeos?

No, no creo que sea muy diferente. El mercado de los equipos para juegos está creciendo muchísimo, y es muy importante para nosotros. El mercado español no es fácil porque la competencia es muy dura, y, además, el precio es muy relevante para los consumidores españoles. En cualquier caso, creo que tenemos que ajustarnos y adaptarnos. Si a otras compañías les va bien en él, nosotros también podemos hacerlo. Creo realmente que es un mercado muy interesante para nosotros.

¿Por qué un usuario que ha decidido comprar un nuevo ordenador portátil o de sobremesa debería considerar la compra de un producto de Acer y no un dispositivo de ASUS, MSI o HP, entre otros competidores? ¿Qué los hace diferentes?

Nosotros apostamos con mucha firmeza por la innovación. Creo que los productos que hemos presentado hace unos días lo demuestran. Además, fabricamos productos de alta calidad que son muy duraderos. Y también creemos en la necesidad de contar con nuestro propio servicio postventa. No lo publicitamos mucho, pero para nosotros es crucial ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible, y por esta razón estamos muy orgullosos de tener nuestro propio centro de reparaciones en Barcelona. Esto nos permite tener unos plazos de servicio muy buenos.

También tenemos nuestro propio centro de llamadas, y creo que es un valor diferencial porque nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio excelente. Y si nos ceñimos al mercado del gaming, que para nosotros es tan importante, me parece esencial destacar el mimo que ponemos en nuestras soluciones de refrigeración. Creo que esta característica marca la diferencia. Y también cuidamos mucho el diseño. En definitiva, creo que lo que nos hace diferentes de otras marcas es que nosotros diseñamos nuestros equipos desde el principio pensando en el consumidor final.

La crisis de los semiconductores es un desafío enorme para los fabricantes de PC

La crisis de los semiconductores ha puesto contra las cuerdas a muchas grandes compañías que no han podido conseguir los circuitos integrados que necesitan en su negocio. ¿Ha afectado a vuestra producción la escasez de chips?

Sí, lo ha hecho. Todos hemos notado la presión de la cadena de suministro. Nosotros nos estamos esforzando mucho para entregar nuestros pedidos y no asumir compromisos que no vamos a poder cumplir. Y, aun así, algunos de nuestros plazos de entrega se han dilatado más allá de lo habitual. Algunos componentes son especialmente difíciles de conseguir, y esto está teniendo un impacto directo en algunos productos. Estamos trabajando duro para solucionarlo, pero creo que esta escasez se va a mantener al menos durante lo que queda de este año. Queremos crecer, y necesitamos fabricar más, pero este problema nos está afectando tanto a nosotros como a nuestros competidores.

¿Qué impacto está teniendo el déficit de semiconductores en el precio de los productos? ¿Está provocando que los equipos de sobremesa y los portátiles sean más caros?

Los precios están subiendo, pero la crisis de los semiconductores solo tiene una parte de la responsabilidad de este incremento. Algunos de los componentes que más están escaseando tienen un impacto moderado en el precio final del PC. En realidad el coste asociado a toda la cadena de suministro se está incrementando debido a que se están encareciendo las materias primas, como el cobre.

Además, la pandemia ha contribuido a encarecer la logística y la distribución de los productos. Transportar un PC en avión o barco es ahora mucho más caro porque el precio de los contenedores se ha multiplicado por tres. Y no podemos pasar por alto que en las circunstancias actuales el número de vuelos se ha reducido drásticamente. Si mezclamos todos estos ingredientes es inevitable que el precio medio del PC se esté incrementando.

Los productos para juegos son una de las principales fuentes de ingresos de Acer

Cada año reforzáis más vuestro porfolio de productos para juegos, y las novedades que acabáis de presentar lo reflejan con claridad. ¿En qué medida son importantes para vosotros los jugadores? ¿Qué volumen tiene este negocio en particular dentro del negocio global de Acer?

Los productos para gaming son muy, muy importantes para nosotros. Su peso en nuestra facturación total varía de un país a otro, pero en Europa este segmento globalmente genera aproximadamente el 25% de nuestros ingresos. Es un pilar para la compañía. Y creo que lo estamos haciendo muy bien porque nuestra cuota en este segmento es mayor que nuestra cuota de mercado media.

Nuestra marca Predator es muy robusta. Está muy bien valorada por los usuarios. Y, además, estamos invirtiendo para ir más allá del PC, algo que respalda, por ejemplo, el lanzamiento de Planet9, nuestra propia red social para juegos. Este servicio está creciendo despacio, pero lo importante es que sigue creciendo.

Además, estamos renovando nuestros productos continuamente para introducir en ellos las tecnologías más recientes y avanzadas. Los últimos equipos que hemos presentado incorporan los nuevos microprocesadores de Intel y AMD, así como los últimos procesadores gráficos de NVIDIA. Y, por supuesto, seguimos cuidando mucho el diseño y la refrigeración de estos equipos para poner en las manos de los usuarios la posibilidad de practicar overclocking si desean sacar el máximo partido posible a su PC.

Algo que hemos observado, y a lo que hemos respondido, es que algunas personas demandan equipos para juegos que no parezcan equipos para juegos. Quieren poder llevárselos al trabajo o el colegio sin llamar la atención. Nosotros creemos en esta tendencia. Tenemos propuestas con lo último y más potente para los entusiastas, y también equipos todoterreno que nos ofrecen una experiencia perfecta con juegos, y que encajan sin problema en cualquier escenario de uso.

El espectacular monitor de esta fotografía es el modelo Predator CG437K S, una bestia de 42,5 pulgadas equipada con conectividad HDMI 2.1.

Acabáis de presentar vuestros primeros portátiles con pantalla mini-LED, pero se echan de menos en vuestro catálogo los equipos con pantalla OLED que ya integran algunos de vuestros competidores. ¿No creéis en los paneles OLED en el ámbito de la informática personal?

Sí, acabamos de lanzar nuestros equipos para juegos con pantalla mini-LED, y creo que cada compañía tiene su propia forma de innovar. Somos partidarios de sumarnos a las tendencias de la industria, y, por supuesto, la calidad de la pantalla es muy importante, pero creo que tenemos que llegar al compromiso correcto para que el precio no se dispare. Y también me parece muy importante encontrar el momento apropiado para lanzar cada innovación. En cualquier caso, estamos muy pendientes de las nuevas tendencias. Unas veces las lideramos, y otras veces nos sumamos a ellas, y sí, por supuesto, tenemos muy presente esta tecnología.

La tecnología 5G encaja como un guante en el ecosistema del PC

¿Cuál es tu predicción acerca del futuro de los ordenadores portátiles? ¿Cómo crees que serán los equipos que los usuarios podremos comprar en un plazo de, por ejemplo, cinco años?

Creo que la tendencia que estamos observando actualmente seguirá acelerándose. Con toda seguridad serán más potentes y consumirán menos energía. En este ámbito las tecnologías de fotolitografía tienen mucho que decir. Creo que el mercado se ha fijado el objetivo de tener equipos muy potentes, ligeros y con una autonomía de 24 horas. También creo que mejorarán las pantallas, las cámaras y la calidad de sonido. Y, por supuesto, seguimos muy de cerca la pista al 5G.

Creo que esta tecnología de comunicaciones va a tener una penetración en los ordenadores mucho más profunda que la que tuvieron en su momento el 3G y el 4G porque encaja mucho mejor en el ecosistema del PC. Estoy convencido de que va a ser una tecnología disruptiva. Confío en que durante los próximos años veremos todo esto, y también en que seremos testigos de cambios importantes en el factor de forma de los equipos. No me cabe la menor duda de que tenemos un futuro brillante e ilusionante por delante en el que este mercado continuará en muy buen estado de forma.