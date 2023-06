Este es el PC más potente que podemos montar: diseñamos un equipo a la última con todo lo que la tecnología nos ofrece en 2023

Os proponemos un pequeño experimento. Imaginad que os sugerimos que describáis cómo sería vuestro PC ideal sin tener en cuenta ninguna restricción económica. Sin mirar el precio de cada componente. Los entusiastas del hardware probablemente se lo tomarían como un reto que les permitiría imaginar cómo sería la experiencia que les propondría una máquina así.

Cómo rendiría con aplicaciones multihilo que imponen una gran carga de trabajo. Qué cadencia de imágenes por segundo sostenida alcanzaría con los juegos más exigentes. De esto va este artículo, aunque nosotros, en realidad, no nos hemos propuesto medir el rendimiento de esta máquina. Nos lo tomamos como un ejercicio que nos permite indagar en las últimas innovaciones que nos propone la tecnología actual y conocer cuánto nos costaría hacernos con un equipo así.

No cabe duda de que tendrá un precio que lo colocará fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios. Pero no importa. Solo es un experimento, y os invitamos a que nos acompañéis y también os dejéis llevar por este reto. No obstante, antes de seguir adelante es importante que fijemos dos condiciones. La primera requiere que expliquemos con la máxima precisión posible qué es para nosotros un equipo a la última, que es lo que os proponemos desde el titular.

Nuestro propósito es describir un PC que aproveche los últimos avances introducidos por la tecnología y que nos ofrezca un rendimiento excepcional en todos los escenarios de uso. Y esto nos lleva a la segunda condición: sus componentes no tienen necesariamente que ser los más caros. De hecho, como veréis a continuación, algunos de ellos no lo serán. Serán muy caros, seguro, pero no los más caros. A nosotros nos parece un reto emocionante e interesante, y confiamos en que a vosotros también os lo parezca.

Esta es la configuración que os proponemos para nuestro super-PC

El equipo que hemos configurado es, ante todo, un auténtico todoterreno. Uno de los requisitos que nosotros mismos nos hemos impuesto requiere que su rendimiento en todos los escenarios de uso sea sobresaliente, y creemos que la configuración que estamos a punto de describir lo cumple. Sin embargo, veréis que algunos componentes tienen la vocación de formar parte de un PC para juegos.

Es normal que sea así por una razón que sin duda conocéis: los juegos son algunas de las aplicaciones que imponen una mayor carga de trabajo al hardware, por lo que una máquina que rinde bien con ellos probablemente se desenvolverá bien también cuando se ve obligada a ejecutar otras aplicaciones exigentes.

Aun así, no todos los componentes de este equipo son para gaming. En aquellos casos en los que creemos que uno de estos elementos podría no dar la talla en otro escenario de uso, por ejemplo, al lidiar con una herramienta de creación de contenidos extremadamente exigente, no hemos dudado en apostar por un componente con otra vocación.

Un apunte importante antes de que echemos un vistazo a la configuración que os proponemos: el precio total del PC es orientativo porque está calculado a partir del coste que tiene cada componente en el momento en el que hemos preparado este artículo. Es posible que el precio de alguno de ellos fluctúe algo a medida que pasan los días. Aquí lo tenéis:

Precio total del PC (orientativo): 10.028,03 euros (Intel) / 9.541,12 euros (AMD)

ASUS ROG Maximus Z790 Extreme

Esta placa base para procesadores Intel Core de 13ª generación con zócalo LGA 1700 es una auténtica bestia. Su centro neurálgico es el chipset Z790, que actualmente es la propuesta insignia de Intel; tiene 24+1 etapas de potencia eléctrica; cinco ranuras en formato M.2 para unidades SSD equipadas con disipadores térmicos frontales y traseros; una conectividad completísima y un diseño de primera división. Es carísima, pero desde un punto de vista estrictamente técnico es muy difícil ponerle pegas.

ASUS ROG Crosshair X670E Extreme

Esta placa base prémium para procesadores AMD Ryzen 7000 con zócalo AM5 no tiene nada que envidiar a la solución para chips de Intel en la que acabamos de indagar. Su cerebro es el chipset X670 de AMD; tiene 20+2 etapas de potencia eléctrica; cinco ranuras M.2 para unidades SSD de última generación; un sistema de refrigeración muy bien ejecutado y un diseño impecable. Al igual que la ROG Maximus Z790 Extreme, esta ROG Crosshair X670E Extreme es extremadamente cara, pero es una delicia con la que bien merece la pena soñar.

Intel Core i9-13900KS

Este procesador de Intel es una auténtica máquina de triturar hilos de ejecución (threads). La versión que nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar, el Core i9-13900K, rinde muy bien, pero la revisión 'KS' es aún más rápida. Tiene 24 núcleos (8 de alto rendimiento y 16 de alta eficiencia), puede procesar simultáneamente hasta 32 hilos de ejecución y es capaz de trabajar a una frecuencia de reloj máxima de 6 GHz. Estas especificaciones lo colocan como una opción muy atractiva tanto para jugar como para crear contenidos.

Procesorius Intel CPU Core I9-13900KS S1700 Box/6.0G BX8071513900KS S RMBX IN Hoy en Amazon por 1.063,81€

AMD Ryzen 9 7950X3D

El actual procesador insignia de AMD para equipos de sobremesa es una alternativa estupenda al Core i9-13900KS de Intel. En nuestro banco de pruebas nos ha demostrado rendir excepcionalmente bien tanto con juegos como con aplicaciones de creación de contenidos. No obstante, es una bestia de 16 núcleos capaz de procesar simultáneamente hasta 32 hilos de ejecución y que puede alcanzar una frecuencia de reloj máxima de 5,7 GHz. Su principal baza con juegos es la tecnología 3D V-Cache, una innovación que permite a esta CPU pelear de tú a tú con los mejores procesadores para jugar.

AMD Ryzen 9 7950X3D Procesador con tecnología 3D V-Cache, 16 núcleos/32 Hilos desenfrenados, Arquitectura Zen 4, 144MB Cache, 120W TDP, hasta 5,7 GHz Frecuencia Boost, Socket AMD 5, DDR5 y PCIe 5.0 Hoy en Amazon por 774,95€ PVP en PcComponentes 779,00€

Corsair Hydro X Series iCUE XH305i RGB Pro

Los sistemas de refrigeración líquida "todo en uno" son fáciles de instalar y pueden mantener bajo control la temperatura de nuestra CPU en condiciones exigentes. Sin embargo, si el precio no es un problema, aspiramos a tener la mejor capacidad refrigerante y queremos cuidar al máximo la estética de nuestro PC un sistema de refrigeración líquida personalizada como este de Corsair es una apuesta segura. Viene con una bomba de alto rendimiento, iluminación RGB, sensor de temperatura en el circuito, un radiador de 360 mm, tres ventiladores PWM QL120, tubos transparentes de PMMA y hasta una sierra para metales.

Corsair Hydro X Series iCUE XH305i RGB Pro Kit de Refrigeración Personalizada (Circuito Refrigeración para CPU, Bloque de Refrigeración Líquida CPU, Pack Bomba/Depósito D5, 3 Ventiladores RGB) Negro Hoy en Amazon por 587,90€ PVP en PcComponentes 589,00€

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7600 MHz CL36

Estos módulos de memoria DDR5 son unos perfectos compañeros de viaje de los procesadores de última generación de Intel y AMD. Trabajan a una frecuencia de reloj efectiva de 7.600 MHz, tienen una latencia de 36-46-46-121 y el precio de la pareja de módulos de 16 GB es razonable, por lo que instalar los 64 GB de memoria principal que os proponemos no es en absoluto descabellado. Además, su diseño es resultón, aunque es posible que a los usuarios que prefieren poner a punto un PC austero les parezcan demasiado llamativos.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition

Esta tarjeta gráfica no necesita presentación. Ahora mismo es el hardware gráfico para PC más potente que existe, y, como cabe esperar, es muy cara. Eso sí, es capaz de entregarnos una cadencia de imágenes sostenida muy alta a 2160p y con la máxima calidad gráfica disponible. Nos lo ha demostrado en nuestro banco de pruebas. Además, tiene una baza a la que puede recurrir si aparece algún título demasiado exigente: la tecnología de reconstrucción de la imagen DLSS 3. A nosotros nos gusta mucho el modelo de referencia de NVIDIA, la Founders Edition, pero ASUS, Zotac, MSI o Gigabyte, entre otras marcas, también nos proponen unas GeForce RTX 4090 muy atractivas.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition - Tarjeta gráfica (24 GB, GDDR6X, titanio, negro) Hoy en Amazon por 2.299,00€

Samsung SSD 990 PRO 1 TB

Las unidades SSD de Samsung destacan por su fiabilidad y estupendas prestaciones. Esta tiene interfaz PCI Express 4.0 x4 NVMe 2.0 M.2 y es capaz de alcanzar unas velocidades de lectura máxima teórica de 7.450 MB/s y de escritura máxima de 6.900 MB/s. Durante nuestras pruebas su rendimiento real estuvo muy cerca de sus prestaciones teóricas, así que no tenemos nada que objetar en este ámbito. Además, su controlador y sus chips V-NAND disipan menos calor que los componentes de las unidades SSD 980 PRO y 970 EVO Plus. A nosotros nos parece una apuesta ganadora para nuestro super-PC.

Creative Sound Blaster AE-7 7.1 PCIe

Esta tarjeta de sonido de gama alta tiene unas especificaciones fantásticas. Su rango dinámico roza los 127 dB, tiene una distorsión armónica total de solo un 0,0001%, puede procesar audio con una resolución de 32 bits y una frecuencia de muestreo de 384 kHz, reproduce contenidos DSD64 y, según Creative, es capaz de "atacar" con solvencia auriculares con una impedancia máxima de 600 ohmios. Este rendimiento en gran medida es posible gracias a la utilización de un DAC Sabre 9018 fabricado por la empresa estadounidense ESS Technology.

Creative Sound Blaster AE-7 - Tarjeta de sonido DAC/amplificador PCI-e de alta resolución con biamplificador de auriculares Xamp Discreet y módulo de control de audio gris/negro Hoy en Amazon por 217,48€ PVP en PcComponentes 221,62€

Corsair Obsidian 1000D

Este chasis para PC es un auténtico monstruo. Tiene casi 70 cm de altura y otros tantos de fondo, por lo que es perfecto para montar en su interior un sistema de refrigeración líquida personalizada como el que hemos elegido para este super-PC. Además nos permite instalar varios radiadores con una configuración de ventiladores en topología push-pull y al mismo tiempo una tarjeta gráfica tan aparatosa como la GeForce RTX 4090. Actualmente este es uno de los chasis para PC más versátiles y ambiciosos que podemos comprar, aunque, eso sí, su precio no es en absoluto popular.

Noctua NF-A12x25 PWM

Estos ventiladores para chasis de Noctua nos encantan. Su estética probablemente no gustará a todo el mundo, pero a nosotros lo que más nos importa es su rendimiento, y aquí despuntan. Lo más relevante es que cada uno de ellos es capaz de desplazar un caudal de aire máximo de 102,1 m³/h, y, al mismo tiempo, de emitir un ruido de como mucho 22,6 dBA. No está pero que nada mal. Tienen seis años de garantía e incorporan un sistema de fijación opcional con soportes antivibración de goma que minimizan la emisión de ruido.

Thermaltake Toughpower GF 3 1650W PCIe Gen 5.0 80 Plus Gold Full Modular

Esta fuente de alimentación tiene todo lo que podemos pedir a una propuesta de gama alta. Es completamente modular, tiene una capacidad máxima de entrega de potencia de 1.650 vatios, es compatible con la especificación PSDG ATX 3.0 de Intel y nos propone dos conectores de tipo 12VHPWR. Nada que objetar hasta aquí. No obstante, esto no es todo. Y es que sobre el papel su construcción está muy cuidada. De hecho, utiliza unos condensadores japoneses de la marca Rubycon que son similares a los que podemos encontrar en algunos dispositivos de alta fidelidad.

Thermaltake Toughpower GF 3 1650W | PC ATX 3.0 Power Supply | PCIe Gen 5.0 | 80-Plus-Gold | Fully Modular | Quiet 140 Fan | EU Certified | Black PVP en PcComponentes 309,91€ Hoy en Amazon por 348,90€

ASUS ROG Swift OLED PG48UQ 47,5" UltraHD 4K

Este monitor con panel OLED 4K UHD de 47,5 pulgadas y 10 bits es una delicia. Trabaja a una frecuencia de refresco máxima de 138 Hz (mediante overclocking, eso sí); tiene conectividad HDMI 2.1; es capaz de cubrir el 98% del espacio de color DCI-P3 con una desviación Delta E < 2 y su tiempo de respuesta GtG es de solo 0,1 ms. A priori encaja como un guante tanto en un escenario de uso de creación de contenidos como con juegos. ¿Su mayor pega? Al igual que buena parte de los componentes que hemos seleccionado para este PC su precio lo coloca fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios.

Keychron Q10 75% Alice Mechanical Keyboard

El diseño de este teclado mecánico no lo hace adecuado para todos los usuarios, pero aquellos que decidan darle una oportunidad y se tomen su tiempo para acostumbrarse a la distribución de sus teclas probablemente acabarán enamorándose de él. A nosotros nos gusta por su impecable construcción (su recinto de aluminio está muy bien mecanizado); por sus interruptores Gateron G Pro Brown o Red y sus teclas fabricadas en plástico PBT de doble inyección. Además, es de tipo hot swap y podemos personalizarlo con mucha flexibilidad.

Teclado mecánico 75% con cuerpo de aluminio CNC y switches Gateron G Pro Brown PVP en Eloquent Clicks 229,90€

Razer Viper Ultimate

Actualmente podemos encontrar en el mercado un abanico muy amplio de ratones de muy buena calidad. Este es uno de ellos. Es ligero (pesa solo 74 g); su sensor óptico tiene una resolución de 20.000 ppp; incorpora interruptores ópticos con una duración, según el fabricante, de 70 millones de clics; y tiene una autonomía máxima de 70 horas. Ante todo nos parece una muy buena opción para jugar, pero también encaja bien en otros escenarios de uso, por lo que podemos observarlo como un ratón razonablemente polivalente.

Razer Viper Ultimate ratón gaming inalámbrico de 20.000 ppp PVP en PcComponentes 90,99€

Este es el super-PC que conseguimos si recortamos nuestro PC de referencia

El precio del ordenador que acabamos de configurar es tan monstruoso como sus especificaciones. Como os hemos propuesto desde las primeras líneas del artículo, nuestro objetivo no es configurar un PC con un precio atractivo. Ni siquiera razonable. Nuestro propósito es comprobar qué nos ofrece actualmente la tecnología más avanzada y cuánto nos costaría. Es evidente que los más de 10.000 euros que cuesta esta máquina son inasumibles para la mayor parte de los usuarios, pero no vamos a quedarnos aquí.

La siguiente configuración toma como punto de partida la que acabamos de diseñar y la recorta lo suficiente para que su precio se reduzca, pero sin perder un ápice de su esencia de PC de altísima gama. Hemos cambiado la placa base, el sistema de refrigeración líquida y el chasis. También hemos reducido el número de unidades SSD y hemos adaptado el número de ventiladores de caja a los que es posible instalar en el chasis H9 Flow de NZXT. Aquí lo tenéis:

Precio total del PC (orientativo): 8.130,69 euros

La 3ª opción: un PC de alta gama menos ambicioso, pero realmente irresistible

Para concluir el artículo hemos puesto a punto un equipo de alta gama que, aunque no tiene un precio popular, es más económico que los otros dos y nos promete un rendimiento fantástico en todos los escenarios de uso. En esta ocasión lo hemos recortado reduciendo la memoria principal a 32 GB, cambiando la tarjeta gráfica por una GeForce RTX 4070 Ti, prescindiendo de la tarjeta de sonido (nos basta con el audio que nos entrega la placa base) y optando por un monitor 4K UHD un poco menos ambicioso. Aquí lo tenéis:

Precio total del PC (orientativo): 5.963,16 euros

