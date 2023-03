Tres teclados mecánicos 'hot swap' perfectos para entrar en el fascinante mundo de los teclados personalizables

El mercado de los teclados ha alcanzado una madurez envidiable. Actualmente los usuarios tenemos a nuestro alcance un abanico amplísimo de dispositivos de membrana, mecánicos y optomecánicos de mucha calidad y precio razonable. La experiencia que nos propone un buen teclado de cualquiera de estas tecnologías puede ser muy satisfactoria, pero los teclados mecánicos personalizables en particular cuentan con una legión de entusiastas que no duda en alabar sus virtudes.

Los tres que os proponemos en este artículo encajan como un guante en esta categoría. Son de tipo hot swap, por lo que los interruptores que nos entregan no están soldados a la placa de circuito impreso. Esto quiere decir, sencillamente, que podemos cambiarlos por otros diferentes sin difultad. Además, también nos permiten cambiar las teclas (keycaps) por otras de más calidad o con un diseño diferente. Incluso podemos, si nos liamos la manta a la cabeza, desmontarlos para modificar su interior y mejorar su sonido.

No obstante, tienen algo más en común. Algo importante. Los tres tienen un precio razonable. De hecho, podemos conseguirlos por menos de 100 euros. No son ninguna ganga, pero los teclados mecánicos de buena calidad no son precisamente baratos. Por otro lado, las teclas están disponibles en varios colores, por lo que no tendréis necesariamente que ceñiros a los tonos que podéis ver en las imágenes que publicamos. Un último apunte: desafortunadamente no están disponibles con la distribución ISO en español.

Akko 3068B Plus

Este teclado mecánico es una opción estupenda para cualquier usuario que quiere meterse en el mundo de los dispositivos personalizables sin gastarse demasiado dinero. Tiene conectividad Bluetooth 5.0 (incorpora una batería de 1.800 mAh) y USB-C; el PCB es compatible con interruptores de 5 contactos; tiene iluminación RGB y las teclas que nos entrega Akko están fabricadas en PBT de doble inyección, un plástico que habitualmente tiene más calidad que el ABS.

Los interruptores pueden ser los CS Jelly Pink o los CS Jelly Purple de Akko. Los primeros son lineales, mientras que los segundos son táctiles. Por otro lado, en la imagen podemos ver que es un teclado de tipo 65%, por lo que no tiene teclas de función ni teclado numérico. Eso sí, esto le permite ser muy compacto (mide 316 x 107 x 39 mm). Actualmente podemos hacernos con él por 99,99 euros.

Akko 3068B Plus RGB Teclado Mecánico Gaming, 3 Modos (BT5.0/2.4Ghz/Tipo C) ISO-UK Layout Compacto Mini Keyboard con Hotswap, PBT Cherry Keycap, Programables (Azul & Blanco, Lineal Switch) Hoy en Amazon por 99,99€

Epomaker TH66

Aquí tenemos otro teclado mecánico personalizable de precio moderado que a nosotros nos gusta mucho. Comparte formato con el modelo de Akko en el que acabamos de indagar (65%), y, al igual que aquel, nos propone conectividad Bluetooth 5.0 y USB-C. También tiene retroiluminación RGB, una batería de 2.200 mAh, viene con software para Windows y macOS, y es completamente modular, por lo que no solo podemos cambiar los interruptores con libertad; también podemos modificar su interior a nuestro antojo.

En la fotografía podemos ver que en la esquina superior derecha incorpora un dial programable de aluminio que podemos utilizar para actuar sobre el volumen, abrir la caja de búsqueda del sistema operativo u otras funciones. Lo más importante: Epomaker nos lo entrega con interruptores Gateron Pro, estabilizadores prelubricados de fábrica y teclas en PBT de doble inyección. Podemos hacernos con él por 95,99 euros.

EPOMAKER TH66 65% Hotswap Teclado 2,4 GHz/Bluetooth 5.0/teclado mecánico para juegos con iluminación RGB, teclas MDA PBT para Mac/Win Hoy en Amazon por 95,99€





Keychron C1 TKL

Nuestra tercera propuesta es un teclado mecánico en formato TKL, por lo que incorpora teclas de función y cursores. Este dispositivo de Keychron no es inalámbrico, por lo que tendremos que conectarlo a nuestro ordenador utilizando el cable USB-C extraíble que nos entrega junto a él este fabricante. Es compatible con Windows y macOS, y, al igual que los otros dos modelos, tiene retroiluminación, pero no es de tipo RGB. Solo emite luz blanca.

Los teclados de Keychrone suelen estar bien construidos, y este C1 TKL no es una excepción. De hecho, sus 685 g de peso lo delatan. Por otro lado, los interruptores que nos entrega son unos estupendos Gateron Red, y las teclas son de doble inyección, aunque están fabricadas en ABS. Honestamente, yo prefiero las de PBT, pero hay keycaps de ABS que tienen muy buena calidad. Podemos hacernos con él por unos razonables 69,90 euros.

Teclado mecánico Keychron C1 TKL. Retroiluminación blanca. Interruptores Gateron Red. Keycaps ABS de doble inyección. Compatible con Windows y macOS. PVP en Eloquent Clicks 69,90€

