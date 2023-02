Así he reducido el consumo de mi procesador Intel para ahorrar en la factura de la luz

Intel y AMD han pisado el acelerador a fondo con sus últimos procesadores. El rendimiento de los Core de 13ª generación y los Ryzen 7000 es espectacular, pero los modelos más ambiciosos y con más núcleos se calientan una barbaridad y consumen muchísimo. Mucho más, de hecho, que las CPU equiparables de la anterior generación. Afortunadamente, los usuarios tenemos margen de maniobra para moderar tanto su consumo como la energía que disipan en forma de calor.

En este artículo vamos a repasar cómo podemos actuar sobre estos dos parámetros de la forma más sencilla posible utilizando la herramienta Extreme Tuning Utility (XTU) de Intel. Más adelante publicaremos otro artículo en el que os propondremos un procedimiento equivalente, pero utilizando uno de los nuevos Ryzen 7000 y la aplicación Ryzen Master de AMD. Como estamos a punto de comprobar, moderar el consumo de nuestra CPU es muy sencillo, y, por supuesto, podemos recuperar la configuración inicial en cualquier momento para conseguir que vuelva a rendir al 100% cuando lo necesitemos.

Cómo reducir el consumo de una CPU Intel con Extreme Tuning Utility (XTU)

Para lograr nuestro propósito podemos recurrir a varias estrategias diferentes. Si nos sentimos cómodos con el overclocking podemos actuar sobre el voltaje y la frecuencia de reloj de nuestro procesador. Eso sí, en este escenario lo que nos interesa no es incrementarlos para aumentar el rendimiento de la CPU; como es lógico, lo que debemos hacer es moderarlos. No obstante, el procedimiento que os proponemos en este artículo es más asequible, por lo que puede ser utilizado por cualquier usuario aunque no esté familiarizado con las técnicas de overclocking.

Antes de seguir adelante, un apunte importante: Intel ha actualizado el microcódigo de sus procesadores Alder Lake (12ª generación) y Raptor Lake (13ª generación) y ha bloqueado el undervolting, una técnica que consiste en reducir el voltaje de la CPU. Dependiendo de la placa base y la versión de la BIOS que tengamos cabe la posibilidad de que no podamos reducir el voltaje, aunque el procedimiento que os proponemos en este artículo no requiere esta práctica, por lo que sí podemos llevarlo a cabo. En cualquier caso, para saber si podamos reducir el voltaje de nuestra CPU solo tenemos que consultar el parámetro Dynamic Overclocking Undervolt Protection utilizando, por ejemplo, la herramienta gratuita HWiNFO64.

Los dos parámetros sobre los que nos interesa actuar residen en la sección Advanced Tuning de la herramienta Extreme Tuning Utility de Intel. El primero es Turbo Boost Short Power Max, y nos permite limitar el consumo instantáneo de la CPU cuando está habilitada la tecnología Turbo Boost. El segundo es Turbo Boost Power Max, y limita su consumo sostenido en las mismas condiciones. Por defecto Turbo Boost Short Power Max, como podemos ver, no limita el consumo de la CPU, por lo que acotándolo podemos reducirlo perceptiblemente.

Antes de seguir adelante es importante que recordemos que a través de XTU estamos actuando sobre la BIOS, por lo que es necesario que seamos prudentes y manipulemos únicamente aquellos parámetros cuyos efectos conocemos. El procesador que hemos utilizado para preparar este artículo es un Core i9-13900K que convive con 32 GB de memoria principal DDR5 a 6.000 MHz efectivos y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition.

La estrategia por la que nos hemos decantado consiste sencillamente en ajustar el valor de los dos parámetros que nos interesan a la potencia base de esta CPU, que, tal y como indica Intel, es 125 vatios. De esta forma limitaremos su consumo máximo instantáneo y sostenido a estos 125 vatios y evitaremos que alcance cifras muy superiores. Nuestro procesador no solo consumirá menos; también se calentará menos, pero, como es lógico, rendirá menos. Eso sí, como he mencionado más arriba, podemos recuperar los valores originales cuando queramos sin esfuerzo. De hecho, la herramienta XTU nos permite guardar varios perfiles, y en cada uno de ellos podemos habilitar una configuración de nuestra CPU diferente.

Para evaluar qué impacto tienen los cambios que hemos realizado en el rendimiento y el consumo de nuestra CPU hemos ejecutado los tests multihilo y monohilo de Cinebench R23, y también 'Cyberpunk 2077' a 1080p y 2160p con la máxima calidad gráfica y la tecnología DLSS 3 activada en el modo que prioriza el rendimiento. Como podéis ver, el consumo máximo y promedio de la CPU se reduce tangiblemente, especialmente en la prueba multinúcleo de Cinebench R23.

En 'Cyberpunk 2077' también se reducen estos dos parámetros perceptiblemente, y, curiosamente, a 2160p el rendimiento no varía porque a esta resolución el mayor esfuerzo lo asume la GPU. Como podéis ver, el rendimiento se reduce claramente, por lo que os sugerimos que hagáis vuestras propias pruebas hasta que encontréis el equilibrio que mejor os encaja entre el consumo de vuestra CPU y sus prestaciones.