Este kit con CPU, GPU y placa base de AMD es una idea genial para gamers hartos de la minería de criptos

No son buenos tiempos para quienes se montan sus propios PCs de sobremesa. Es cierto que hay más y mejores componentes que nunca, pero los precios de las memorias RAM se han disparado y además los mineros de criptodivisas no paran de agotar el stock de tarjetas gráficas.

Es difícil luchar contra eso, pero a AMD se le ha ocurrido una idea estupenda: sus 'Combat Crate' son packs que incluyen un procesador, una tarjeta gráfica (de esas que son difíciles de encontrar a buen precio) y una placa base preparaditos para que te montes un buen PC sin tantos problemas.

El movimiento tiene cierto truco, claro: AMD ha creado dos versiones del kit, una con un AMD Ryzen 5 1600 y otra con un AMD Ryzen 5 1700. Ambos microprocesadores pertenecen a la primera generación Ryzen, algo que no importaría demasiado si no fuera porque acaba de aparecer la atractiva segunda generación.

Si eso no nos importa mucho, tenemos ante nosotros una alternativa muy interesante a la hora de montarnos un PC. En estos 'Combat Crate' se incluye además del procesador (y de su disipador) una tarjeta gráfica MSI Radeon RX 580 Armor OC con 8 GB de memoria GDDR5 y una placa base MSI Gaming B350 Tomahawk con chipset AM4. Estos packs ya están disponibles en Estados Unidos por un precio que parte de los 549 dólares.

A partir de ahí, eso sí, tendremos que contar con otros componentes adicionales como la memoria, el disco duro o unidad SSD, la fuente de alimentación y la caja en la que situar todos los componentes, pero desde luego la opción es llamativa como punto de partida para poder construir nuestro propio PC.

Aquí AMD mata dos pájaros de un tiro: por un lado la medida ayuda a deshacerse del inventario de los Ryzen de primera generación que ahora tendrá algo más complicado colocar, y por otra plantea una solución a una realidad del mercado actual: la de que las gráficas potentes siguen escaseando o se las quedan los mineros de criptodivisas.

Puede que la minería de criptodivisas no sea rentable para la inmensa mayoría de los mortales, pero eso no impide que quienes invierten a lo grande en este ámbito estén haciéndole la pascua a los clientes tradicionales de tarjetas gráficas.

De hecho hace tiempo que comprar una tarjeta gráfica se ha convertido en una verdadera pesadilla. La escasez de unidades y los precios en según que países hacen que plantearse una actualización del PC o la construcción de uno nuevo sea cada vez más difícil.

Esa situación se ha relajado sensiblemente en los últimos tiempos, y los típicos mensajes de "No hay unidades disponibles" o "Sin fecha de entrada" de algunas tiendas en España han desaparecido en varios modelos que, eso sí, tienen precios más altos que los de antes de esta fiebre por las monedas virtuales.

En Estados Unidos y otras regiones el problema es bastante más grave, y por ejemplo hay modelos de las Radeon RX 580 que llevan sin stock en Amazon USA desde hace casi un año. La especulación se ha disparado, y hay quien compra tarjetas gráficas por lotes (aun siendo caras) para luego revenderlas en sitios como eBay aún más caras.

Esta situación podría cambiar a medio plazo si los nuevos ASIC para minería de criptodivisas como Ethereum logran cuajar en el mercado. Estos chips especializados —la minería de bitcoin hace años que depende de ellos— plantean una alternativa más potente y eficiente para los mineros más ambiciosos.

We are pleased to announce the Antminer E3, world's most powerful and efficient EtHash ASIC miner.

Ordering limit of one miner per user and not available in China.

Limited stock, order here now: https://t.co/Zfw3afjJHs#antminerE3 pic.twitter.com/SjHu2eUThp