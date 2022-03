ASUS Zenbook 14 Flip OLED: el panel NanoEdge de este convertible es un lujo con el 100% de cobertura DCI-P3

Las pantallas OLED han llegado a los ordenadores portátiles decididas a quedarse. El abanico de opciones equipadas con panel orgánico que tenemos a nuestro alcance los usuarios es ya bastante amplio, y, además, algunas de ellas tienen unas especificaciones muy atractivas y un precio razonable. Este Zenbook 14 Flip OLED que acaba de lanzar ASUS es un espécimen muy interesante tanto por sus cifras como por la experiencia que nos promete.

No cabe duda de que su componente más atractivo es su pantalla OLED HDR NanoEdge de 14 pulgadas con relación de aspecto 16:10, pero no nos interesa pasar por alto que en su configuración más ambiciosa incorpora un procesador Intel Core i7-1165G7, 16 GB LPDDR4X a 4266 MHz y una unidad SSD de 1 TB con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2. Como veis, no pinta pero que nada mal, aunque tan solo estamos arañando la superficie.

ASUS Zenbook 14 Flip OLED: especificaciones técnicas



características pantalla OLED 2,8K de 14 pulgadas, relación de aspecto 16:10, frecuencia de refresco de 90 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, brillo máximo de 550 nits, 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 y relación de contraste 1 000 000:1 resolución 2880 x 1800 puntos procesador Intel Core i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7 gráficos Intel Iris Xe memoria principal Hasta 16 GB LPDDR4X a 4266 MHz almacenamiento secundario SSD de 1 TB con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2 conectividad 1 x HDMI 2.0b, 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x combo micrófono/auriculares jack de 3,5 mm y lector de tarjetas micro-SD conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 sistema operativo Windows 11 Home Windows 11 Pro batería Iones de litio 63 Whr 3 celdas sonido Ecualizado por Harman Kardon dimensiones 311 x 223 x 15,9 mm peso 1,4 kg precio Desde 1599 euros

Es muy difícil resistirse a una pantalla como la de este convertible

La tabla que publicamos encima de estas líneas refleja que las especificaciones de este ordenador portátil no están nada mal, aunque echo de menos que incorpore un procesador Intel Core de 12ª generación con microarquitectura Alder Lake perteneciente a las series U o P, o bien uno de los nuevos chips Ryzen 6000 con microarquitectura Zen 3+. Todo lo demás me parece coherente en un convertible que persigue mantener su grosor y su peso bajo control.

En cualquier caso, como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, el componente más atractivo que nos propone este ordenador portátil es su panel OLED de 14 pulgadas con resolución 2800 x 1800 puntos. Este panel orgánico tiene, como cabe esperar, una relación de contraste muy alta (1 000 000:1) y un tiempo de respuesta mínimo (0,2 ms), dos características inherentes a la tecnología OLED. Pero sus bazas no terminan aquí.

Y es que, según ASUS, su capacidad máxima de entrega de brillo es de 550 nits, una cifra que a priori puede no parecer muy alta, pero que no está nada mal si tenemos presente que está vinculada a un panel OLED que establece como marco de referencia unos negros muy profundos. Por otro lado, la frecuencia de refresco a la que trabaja esta pantalla es 90 Hz, por lo que debería ser capaz de resolver el movimiento de los objetos que se desplazan con rapidez con precisión.

Según ASUS es capaz de cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3, lo que lo coloca como una opción interesante para creación de contenidos

No obstante, una de las cualidades más interesantes de este panel OLED es su colorimetría. Al menos lo es sobre el papel y si nos ceñimos a la información que nos entrega ASUS. Y es que, según esta marca, es capaz de cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3, lo que lo coloca como una opción interesante para creación de contenidos. Eso sí, nos interesa tener en cuenta que su potencia probablemente no le permitirá enfrentarse con las máximas garantías a los escenarios de creación de contenidos más exigentes.

Su conectividad y su portabilidad juegan a su favor

ASUS ha resuelto la conectividad de este portátil de una forma bastante satisfactoria. Y es que incorpora dos puertos Thunderbolt 4 a los que es posible conectar una pantalla externa, y que también son capaces de suministrar alimentación eléctrica; un puerto USB 3.2 de 2ª generación y, por último, la pertinente salida HDMI (implementa la norma 2.0b), así como un conector combinado en formato jack de 3,5 mm y un lector de tarjetas micro-SD.

En lo que se refiere a la conectividad inalámbrica este convertible nos propone Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 (es una lástima que no nos ofrezca Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2). Y sus características físicas, entre las que merece la pena que nos fijemos en sus 15,9 mm de grosor y sus 1,4 kg, favorecen su portabilidad. Ahora solo nos queda cruzar los dedos para que se presente la oportunidad de probarlo a fondo. De esta forma podremos confirmar si realmente está a la altura de las expectativas que ha generado.

ASUS Zenbook 14 Flip OLED: precio y disponibilidad

Este ordenador portátil ya está disponible con un precio de partida de 1599 euros con la configuración que incorpora un procesador Intel Core i5-1135G7.

