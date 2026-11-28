La Séptima está rozando audiencias inauditas para un canal en abierto que lleva apenas tres semanas en emisiones, y el motivo es evidente. Ha llegado en un momento de polarización política extrema en la sociedad española, justo cuando más rinde la información política (ocho días antes de empezar la campaña para unas elecciones generales), y ha cubierto un hueco de información progresista que hasta ahora estaba o bien marginada (determinados programas de laSexta), o bien directamente vetada, como sucede a menudo en las cadenas de Mediaset.

Que la primera cadena volcada a la información política en directo de este calado (dejamos atrás experimentos mucho más marginales como Intereconomía TV) sea de tintes izquierdistas es mitad visión comercial, mitad signo de los tiempos. En cualquier caso, la jugada les ha funcionado estupendamente a Contreras y los suyos. Y dejo voluntariamente a un lado la programación de La 1, en este momento también de talante progubernamental, pero que puede dar un giro después del 29-N.

Sin embargo, hay otro aspecto que me llama la atención de la parrilla de La Séptima, y en el que creo que, filiación política al margen, también reside buena parte de su éxito.

Se trata de su ritmo acelerado y siempre cambiante, que recuerda al de las redes sociales. Su chorrazo de programación constante es como si el algoritmo nos arrojara contenido izquierdista, es decir, afín a la línea editorial de La Séptima. Un picoteo de formatos y opiniones cortados todos por el mismo patrón lo suficientemente breves y variados como para mantener la atención del espectador con las mismas herramientas que TikTok: cada pocos segundos, un nuevo aliciente para no moverse del sitio.

De una conexión en directo a una tertulia con picante en el plató, pasando por el análisis de un experto vía webcam. En un carrusel constante.

Cuya guinda es, además, que no hay descanso entre programas. Con un recurso que vi por primera vez en la verborreica televisión argentina, el presentador de un programa da paso al del siguiente, compartiendo espacio en pantalla durante diez minutos que la cadena denomina El Relevo. El programa entrante cambia de invitados y conductor, pero no de plató: la misma mesa, las mismas pantallas, las mismas sillas, el mismo desarrollo, quizás algún cambio de enfoque según la personalidad del presentador, pero por lo demás con retoques cosméticos mínimos.

De ese modo, La Séptima se convierte en el doomscrolling progre definitivo: un canal para adictos a la información ya digerida que, muy inteligentemente, se nos ofrece en forma de serpentina que nunca termina de desenroscarse. El posicionamiento ideológico de cada espectador, como se suele decir, ya viene de serie pero, desde el punto de vista estructural, hemos dado un paso de gigante en busca de la tele política infinita. La más adictiva, al menos.

En Xataka | La Séptima es 'la locomotora' de un proyecto que puede crecer: ahora, con una radio que compita con la SER