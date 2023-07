Nothing Phone (2): sigue la presentación del nuevo móvil transparente de Nothing en directo con nosotros

Nothing vuelve a la carga. Tras poner en el mercado los Nothing Ear (1), (2), Stick y su primer smartphone, el Nothing Phone (1), hoy la firma de Carl Pei está de vueta con su segundo móvil. Como no podría ser de otra manera, su nombre será Nothing Phone (2) y podrás seguir su presentación en vivo y en directo con nosotros.

La conferencia tendrá lugar hoy, 11 de julio, a las 17:00 hora peninsular española. Podrás seguirla en directo con nuestros comentarios en YouTube y en nuestra página de directos. Los horarios según regiones son los siguientes:

España : 17:00 (16:00 en Canarias).

: 17:00 (16:00 en Canarias). México: 9:00 AM

9:00 AM Colombia : 10:00 AM.

: 10:00 AM. Venezuela y Chile : 11:00 AM.

: 11:00 AM. Argentina: 12:00 PM.

Qué esperamos ver

Salvo que haya alguna sorpresa, cabe esperar que el protagonista absoluto del día de hoy sea el Nothing Phone (2), segundo smartphone de la compañía. Por lo que ha enseñado la firma, esperamos un terminal relativamente parecido al modelo anterior. Eso significa dos cosas: acabado transparente y Glyph, ese sistema de iluminación LED trasero que tanto ruido ha hecho desde su presentación en el Nothing Phone (1).

No obstante, habrá novedades. Si bien es cierto que el Nothing Phone (2) será parecido al Phone (1), se han pulido y mejorado algunos elementos de su diseño, como el marco intermedio (que será más delgado) y las texturas de la trasera. También sabemos de la existencia del Glyph Composer, que permitirá crear tonos de llamada personalizados y sincronizarlos con la iluminación trasera del dispositivo.

En cuanto al motor, está confirmado que el Nothing Phone (2) dará el salto a la gama Snapdragon 8 de Qualcomm. Concretamente, el terminal montará el Snapdragon 8+ Gen 1, lo que supone el doble de potencia que la primera generación y mayor eficiencia. No obstante, no es el chip más potente que Qualcomm tiene en su catálogo.

Por lo demás, sabemos que el dispositivo tendrá 4.700 mAh de batería, pero todo lo demás son filtraciones y rumores. En cualquier caso, no habrá que esperar demasiado para salir de dudas, ya que, recordemos, el terminal se presentará hoy, 11 de julio, a las 17:00. ¡Esperamos que sigáis la conferencia con nosotros!

Imagen | Nothing

