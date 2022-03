"Queremos poder compararnos con Apple". Entrevista con David Sanmartín, co-fundador de Nothing

Cuando escuchamos el nombre de Carl Pei, inevitablemente nos viene una marca a la mente: OnePlus. Sin embargo, el co-fundador de la empresa que inventó el concepto del 'flagship killer' y el modelo de compra con invitación lleva un tiempo embarcado en una nueva aventura con Nothing, la start-up de dispositivos inteligentes que fundó en 2020 y que el año pasado dio a luz a su primer producto, los auriculares Nothing Ear (1).

Pero Carl Pei no es la única cabeza pensante tras esta nueva empresa, junto a él tenemos a David Sanmartín, también co-fundador y responsable de Europa de Sur y Este para Nothing. Durante nuestra visita al Mobile World Congress 2022 tuvimos la ocasión de charlar con David acerca de Nothing, su visión y lo que está por venir. Esto es lo que nos contó.

La visión de Nothing: una tecnología sin barreras

¿Por qué Nothing?

Teníamos varias opciones. Un par llegaron a la final, pero nos quedamos con Nothing por varias cosas. La primera tenía que ver con la filosofía de la marca; que la tecnología pase a un segundo plano, que esté camuflada, que parezca "nada". También tenía que ver con el hecho de ser como un antinombre. Es muy fácil de recordar y además tiene una parte más de marketing que casi parece que está trolleando al personal. Poder decir a un inversor "Thank you for Nothing" (gracias por nada) es algo que he hecho y mola mucho [risas]. O cuando te dicen ¿a qué te dedicas? y dices "Nothing". Creo que da mucho juego, aunque la razón principal tiene más que ver con la filosofía de la marca.

¿Nos puedes decir alguno de los nombres que llegaron a la final?

No porque igual usamos alguna cosilla más adelante.

En el apartado 'Sobre nosotros' que tenéis en la web, decís que vuestra misión es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología. ¿Crees que lo habéis conseguido con vuestro primer producto, los Nothing ear (1)?

No, esto es a largo plazo. Vamos a darnos unos años. Lo importante en este primer año era conseguir asentarnos como empresa europea con sede en Londres, probar si los equipos que son nuevos funcionaban bien, si podemos sacar productos, la acogida... También el tema del diseño que es muy importante para nosotros y la recepción ha sido muy buena. Estamos muy contentos con como han ido las cosas y creemos que estamos yendo por el buen camino.

David nos enseña los Nothing Ear (1)

La particularidad de los auriculares es que son transparentes. ¿Es algo que vayamos a ver en más productos? ¿Va a ser vuestra seña de identidad?

Sí, aunque no nos cerramos a nada. Estamos poniendo mucho énfasis en el diseño, tenemos un equipo de diseño en Suecia que está capitaneado por gente de Teenage Engineering y acabamos de hacer un fichaje bastante sonado con Adam Bates que llevaba trabajando quince años para Dyson. Con él lo que vamos a hacer es un equipo de diseño basado en Londres, con lo que tendremos dos hubs de diseño que van a sacar productos diferentes porque tenemos bastante planeado para los próximos años.

El futuro de Nothing: más dispositivos y mucha ambición

La siguiente pregunta va un poco por ahí... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿La idea de Nothing es tener un catálogo amplio o podemos esperar algo más simple? Cuéntanos un poco hacia dónde queréis ir.

Nuestra ambición es ser una empresa que tenga un ecosistema completo de productos. Eso quiere decir entrar en la casa de la gente, pero fuera también, en la oficina, tema fitness... Es un poco pronto y queremos ir poco a poco. Evidentemente, siendo una empresa nueva no podemos liarnos la manta a la cabeza y hacer chorrocientos teléfonos, chorrocientos televisores y un montón de cosas. Otras empresas igual sí pueden hacerlo porque tienen un soporte detrás a nivel económico que nosotros ahora mismo no tenemos. Tenemos una empresa muy nueva, unos inversores que son la leche, la verdad, pero llevamos muy poco tiempo y hemos vendido sólo auriculares hasta ahora. A nivel de capital queremos ir pasito a pasito y no empezar a sacar productos a diestro y siniestro, sino hacerlo con un poco de cabeza.

Carl Pei es conocido por fundar OnePlus, así que sin rodeos: ¿Cuándo vais a lanzar un móvil?

No puedo comentar sobre eso. Lo único que puedo decir es que Qualcomm hace chips para muchos tipos de productos y tenemos un acuerdo estratégico con Qualcomm. Esperamos sacar productos con chips Qualcomm dentro de poco.

¿Quién es vuestra competencia? O mejor dicho: ¿Quién queréis que sea vuestra competencia?

A ver, es un poco complicado definir un solo player o alguien principal. Creo que al ser tan pequeños es difícil llegar a compararse con uno de los grandes, pero evidentemente la competencia es Apple. Me refiero a nivel de diseño, de crear un ecosistema que funciona muy bien... Esa sería un poco la idea. Queremos poder compararnos con Apple, pero en versión europea.

¿Dónde queréis que esté Nothing en cinco años?

Si conseguimos que una persona cualquiera vaya a una tienda como el Corte Inglés a por un producto y diga "quiero el que es transparente" y el vendedor sepa decirle "ah, el Nothing", estaremos en un buen sitio.