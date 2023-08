Amazon se marca un Spotify y sube el precio de Music Unlimited: así quedan las tarifas a partir de septiembre

Parece que todas las plataformas de suscripción se han puesto de acuerdo para subir precios en 2023. En los servicios de vídeo hemos visto que DAZN o Disney+ son de las últimas en apuntarse, en música más de lo mismo y, tras el aumento de precio de Spotify y de Apple Music hace unos meses, es el turno de Amazon Music.

El precio de Amazon Prime ya subió de precio el año pasado y el servicio incluye Music Prime. Sin embargo, si quieres una mayor calidad de sonido, así como otros beneficios, toca recurrir a la suscripción de Music Unlimited. Va aparte y sí, acaba de subir de precio.

La música por streaming es cada vez más cara

Y es que, Amazon acaba de mandar un correo en el que avisan de este aumento de precio. Como comentan nuestros compañeros de Xataka Móvil, se producirá en poco más de un mes y, a partir del 19 de septiembre, habrá que pagar más si queremos disfrutar de este servicio complementario.

Y no, no parece que haya ningún beneficio asociado a ese aumento de precio como nuevas funciones o una renovación de la aplicación. Simplemente, van a subir el precio porque, si los demás lo hacen, ¿por qué no apuntarse?

Así, a partir del 19 de septiembre, Amazon Music Unlimited pasará de 9,99 euros a 10,99 euros. Se trata de un euro mensual que puede no parecer mucho, pero al final del año (y sumado a las subidas de otras suscripciones), se nota. Las suscripciones individuales tanto de Apple Music como de Spotify subieron un euro al mes, así que Amazon ha clavado la estrategia.

Si tienes suscripción a Music Unlimited, sólo te salvarás de pagar ese euro adicional a partir de septiembre si cuentas con una suscripción que se renueve antes del 18 de septiembre o si cuentas con alguna rebaja temporal. En cualquier caso, en el siguiente periodo de renovación, pagarás más.

Pero bueno, recuerda que si tienes Amazon Prime, tienes Amazon Music sin las ventajas de calidad de sonido de Unlimited y, en ese caso, no tienes que preocuparte por ninguna subida.

