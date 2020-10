Amazon Music Unlimited: qué es y en qué se diferencia de Music Prime y Music HD

Hoy vamos a explicarte las diferencias entre los diferentes servicios de Amazon Music, que es como una misma familia de productos pero con tres servicios diferentes tras la reciente llegada de Music HD. Siendo parte de una familia pero productos diferentes, puede que algunos usuarios queden algo confundidos, y ahí es donde vamos a entrar nosotros.

El artículo vamos a empezarlo explicándote qué es cada uno de estos tres servicios. Y al terminar, pasaremos a hacerte una comparativa con las principales diferencias entre ellos. Pero para que te hagas una idea, son tres servicios diferentes, uno incluido en Prime, uno estándar de música en streaming como Spotify, y uno de música en calidad lossless para competir con la tarifa de música en HD de Tidal.

Qué es Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited es el servicio de pago de música en streaming de Amazon, con el que la tienda online compite con los grandes nombres del sector, como Spotify, Apple Music, YouTube Music o la tarifa normal de Tidal. El servicio es exactamente igual, tú pagas una mensualidad, y a cambio puedes acceder a todo el catálogo musical.

Amazon Music Unlimited cuenta con un catálogo de más de 60 millones de canciones, en el que no faltan los últimos discos que se lanzan al mercado. El acceso a los temas es ilimitado, permite que puedas crear listas de reproducción personalizadas, y no tiene ningún tipo de límite o de publicidad.

También vas a poder descargar la música a tus dispositivos para poder escucharla cuando quieras o cuando no tengas acceso a Internet. Además, recibirás recomendaciones según tus gustos musicales y la música que escuches. También tiene un modo manos libres para Alexa, de forma que vas a poder escuchar tu música favorita en los altavoces Echo mediante comandos de voz.

El precio de la tarifa individual de Music Unlimited es de 9,99 euros al mes, aunque también ofrece un plan familiar por 14,99 euros en el que puedes compartir el servicio con hasta seis personas. Además, si eres usuario de Amazon Prime los precios pueden ser de 99 y 149 euros al año, lo que significa que te estarían regalando dos meses de servicio.

Por último, también existe una tarifa Echo que sirve para poder escuchar el catálogo de Unlimited únicamente en los altavoces Echo de Amazon o en el Fire TV, aunque sin poder usarla en un dispositivo móvil. Esta limitación hace que el recio sea únicamente de 3,99 euros al mes.

Amazon no precisa la calidad ni el formato de la música que ofrece en streaming con esta tarifa, aunque es de esperar que sea similar a la que ofrece la mayoría de servicios, unos 256 kbps AAC & MP3. Por lo tanto, en este aspecto no es probable que notes diferencia, aunque algún servicio como Tidal llega a los 320 kbps.

Qué es Amazon Music Prime

Prime Music es un servicio de streaming que se integra dentro de Amazon Prime. Por lo tanto, si estás pagando los 36 euros al año que cuesta la suscripción Prime, además de los envíos en 24 horas, la nube privada de Prime Photos, o las series de Prime Video, también tendrás incluido dentro de todo el lote el acceso gratuito a Prime Music.

Este servicio tiene un catálogo musical de sólo alrededor de dos millones de canciones, muy lejos de los 60 que ofrece Unlimited y los de 40 a 50 que ofrecen casi todos los servicios de streaming de pago. Tampoco te podrás crear tus playlist personalizadas, aunque podrás acceder a una serie de ellas diseñadas para diferentes tipos de gustos musicales.

Por lo tanto, viene a ser una alternativa a Spotify Free con la que obtener música sin gastos añadidos si ya eres cliente Prime. Sin embargo, hay algunas diferencias con el modelo de Spotify, como por ejemplo que no tienes nada de publicidad. También vas a tener el modo sin conexión para bajar discos y canciones, y aplicaciones compatibles para dispositivos Android, iOS, Windows y macOS. Y si por lo que sea utilizas otro sistema operativo, también es accesible desde el navegador.

En su web o aplicación, Prime Music también ofrece la mayoría de funciones que caben esperar en un servicio como estos. Puedes guardar discos o artistas para no perderles la pista, y utilizar su buscador para encontrar tus álbumes y canciones favoritas. Eso sí, es posible que haya muchos que no encuentres, ya que su catálogo musical es limitado. Sin embargo te mostrará los discos aunque no los tengan, y si pulsas sobre ellos te invitará a escucharlos en Amazon Music Unlimited.

Amazon no precisa la calidad ni el formato de la música que ofrece en streaming con esta tarifa, aunque es de esperar que sea similar a la que ofrece la mayoría de servicios, unos 256 kbps AAC & MP3. Por lo tanto, en este aspecto no es probable que notes diferencia, aunque algún servicio como Tidal llega a los 320 kbps.

Qué es Amazon Music HD

Amazon Music HD es el último integrante del ecosistema de Amazon Music, y es un servicio que ofrece música en calidad lossless. Esto quiere decir que es música sin comprimir, por lo que la calidad del sonido va a ser prácticamente la misma que encuentras en los CDs físicos y bastante mejor que la de los MP3 y AAC, aunque necesitarás unos auriculares HiFi o unos buenos altavoces para notar la diferencia.

El servicio ofrece acceso a un catálogo de canciones en calidad HD, con varios millones de ellas de ellas en una calidad aun superior a la que han llamado Ultra HD. La idea es que escuches la música tal y como la ha grabado el artista y sin ningún tipo de compresión.

La calidad HD de la música del catálogo es sin compresión, con una profundidad de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. Por otro lado las canciones que sean en calidad Ultra HD se ofrecen sin compresión, con una profundidad de 24 bits y una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz.

Además de esto, también hay un catálogo de música "en 3D" remasterizada con Dolby Atmos o Sony 360, aunque aquí Amazon no da cifras y se limita a decir que es un catálogo "en crecimiento". Aquí, también vas a necesitar un dispositivo ya no sólo compatible con música lossless, sino también con el audio en 3D.

El precio de este servicio es de 14,99 euros al mes, y al darte de alta dispondrás de un periodo de prueba de gratuito de 90 días. Si eres usuario de Music Unlimited, podrás actualizar a esta modalidad por 5 euros adicionales al mes, con un periodo de prueba de 90 días manteniendo el precio de 9,99 euros durante dicho tiempo.

También tienes una tarifa familiar por 19,99 euros al mes, 10 menos que otros servicios como Tidal en su modalidad lossless. En esta tarifa, se permite que un máximo de 6 miembros de tu familia o 6 dispositivos reproduzcan música de forma simultanea.

Diferencias entre los tres servicios

Los tres servicios entran dentro del ecosistema de Amazon Music, y utilizan la misma aplicación, que te dará acceso a uno u otro catálogo dependiendo de la tarifa contratada. Aunque el hecho de que haya tres servicios puede ser confuso, Amazon ha ordenado bien sus nombres. Todos son Amazon Music, pero tienes Amazon Music Prime, Amazon Music Unlimited, y Amazon Music HD. Este es el resumen de cada servicio para que veas las diferencias.

Amazon Music Prime : Un servicio gratuito incluido en Amazon Prime, con 2 millones de canciones para escuchar gratis en buena calidad y sin anuncios. No puedes crear playlists, pero sí puedes descargar la música para escucharla sin conexión y recibir playlist personalizadas creadas por Amazon.

: Un servicio gratuito incluido en Amazon Prime, con 2 millones de canciones para escuchar gratis en buena calidad y sin anuncios. No puedes crear playlists, pero sí puedes descargar la música para escucharla sin conexión y recibir playlist personalizadas creadas por Amazon. Amazon Music Ultimate : Un servicio de pago, que por 10 euros al mes te da acceso a 60 millones de canciones en alta calidad pero comprimidas, igual que Spotify o Apple Music. Tienes todo lo que ofrecen la mayoría de servicios, pudiendo crear playlist, recibir playlist personalizadas según tus gustos, o descargar la música para escucharla sin conexión.

: Un servicio de pago, que por 10 euros al mes te da acceso a 60 millones de canciones en alta calidad pero comprimidas, igual que Spotify o Apple Music. Tienes todo lo que ofrecen la mayoría de servicios, pudiendo crear playlist, recibir playlist personalizadas según tus gustos, o descargar la música para escucharla sin conexión. Amazon Music HD: El servicio de música lossless sin ningún tipo de compresión. Por 15 euros al mes podrás escuchar la música con la misma calidad que en los CDs, con un catálogo de 60 millones de canciones en calidad HD, varios millones en Ultra HD, y cada vez más con audio en 3D.

Así pues, para comparar los servicios podemos partir de Amazon Music Unlimited, por ser un servicio como Spotify, Apple Music y el resto de servicios de streaming musical. Un nivel por debajo tendrás a Music Prime, que es gratuito si eres usuario Prime pero tiene un catálogo de canciones mucho más limitado.

Y un peldaño por encima tienes a Music HD, que tiene calidad musical sin compresión para quienes tengan un equipo capaz de escucharla y quieran exprimir al máximo sus escuchas. Aquí, ofrece prácticamente lo mismo pero con mejor calidad de sonido, con un precio que es 5 euros más caro, tanto en la tarifa individual como en la familiar.