Amazon Music HD, el servicio de música en streaming incorpora una nueva modalidad con calidad HD y Ultra HD para sus canciones

Amazon lleva un tiempo ofreciendo su servicio de música en streaming como alternativa a Spotify o Apple Music entre otros. Mediante Amazon Music Unlimited se accede a un catálogo de millones de canciones sin publicidad ni límites de reproducción por unos diez euros mensuales. Ahora la compañía incorpora un nuevo plan de suscripción que permite escuchar las canciones sin pérdida en la calidad del audio. Todas las canciones están en HD y algunas en Ultra HD, algo similar a lo que ofrece por ejemplo Tidal o Qobuz.

El streaming, al igual que ha ocurrido con la distribución de otros contenidos multimedia en la red, comprime la calidad del audio para ofrecer una mejor velocidad y transferencia. Los detalles son ínfimos y a menudo no percibidos por la mayoría de usuarios, de hecho muchas veces ni se cuenta con dispositivos capaces de reproducir los matices que normalmente se pierden en la compresión. Ahora bien, si hay una razón por la que muchos audiófilos no se pasan al streaming es precisamente por estas pérdidas que no se dan en formatos físicos como los CDs.

Canciones en HD, Ultra HD y 3D

Amazon Music HD ofrece al usuario la posibilidad de reproducir todo el catálogo de música del servicio sin compresión de los archivos y con todos los matices con los que se grabaron las canciones originales. En otras palabras, en calidad HD o Ultra HD si es que está disponible.

Según ha indicado la compañía, el catálogo de Amazon Music HD está completamente disponible en calidad HD o superior. Esto significa que los archivos no han sido comprimidas al ser reproducidos en streaming para ahorrar datos (porque cada servicio consume diferente) o mejorar velocidades. En otras palabras, se ofrecen las canciones a máxima calidad disponible.

Las canciones que estén en HD (un catálogo de más de 60 millones de canciones, según Amazon) se ofrecen sin compresión, con una profundidad de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. Por otro lado las canciones que sean en calidad Ultra HD (varios millones de canciones, según Amazon) se ofrecen sin compresión, con una profundidad de 24 bits y una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz. Adicionalmente incluyen un "catálogo cada vez más amplio" de canciones y archivos de audio en 3D.

Una reproducción de audio en HD o Ultra HD también requiere de dispositivos a la altura. Los smartphones actuales por norma general no van a tener problemas de potencia para ello, tampoco los ordenadores. Sin embargo a la hora de la reproducción, no todos los auriculares o altavoces pueden sacar a la luz los matices más pequeños que ofrece una canción en HD o Ultra HD. Escoger unos buenos auriculares Hi-Fi puede ser de gran ayuda.

Amazon por su parte también recuerda que hay altavoces inteligentes como algunos de sus propios Echo compatibles con Amazon Music HD. También de terceros como los de Sonos o Sennheiser.

Precio y disponibilidad de Amazon Music HD

Amazon Music HD se encuentra disponible desde hoy 10 de septiembre en España y otros países como Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido. El servicio tiene un precio mensual de 14,99 euros y al darnos de alta dispondremos de un periodo de prueba de gratuito de 90 días.

Así mismo, los usuarios que ya disponen de Amazon Music Unlimited pueden actualizar a esta nueva modalidad por 5 euros adicionales al mes, también se les ofrece el periodo de prueba de 90 días manteniendo el precio de 9,99 euros durante dicho tiempo. Es posible darse de alta para la prueba desde la página oficial.

Más información | Amazon