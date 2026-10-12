El Omoda 5 ya es uno de los híbridos más vendidos de nuestro país así que han tomado una decisión radical: mejorarlo

Mayo de 2024.

Omoda nos ha convocado para conocer el Omoda 5.

Salimos desde la zona norte de Madrid para conducir durante decenas de kilómetros el primer coche de la compañía en nuestro país. Unas horas después, dejo el coche en un estado de cierta sorpresa. Estamos ante la opción de gasolina, sin modelo híbrido y siento que aunque tiene algunas cosas que pulir, este coche va a dar mucho que hablar.

Unos meses después, Francesco Colonnese ( vicepresidente de Omoda&Jaecoo Iberia) asegura que es la capacidad de adaptación y los ajustados tiempos de desarrollo lo que les da una ventaja diferencial frente a los europeos. Confirma con estas palabras algo que se rumoreaba extraoficialmente en aquella presentación del Omoda 5: ese mismo coche había estado rodando por España y en semanas habían cambiado muchos de los fallos que tenía antes de la presentación.

Tanto es así que el Omoda 5 que probamos aquel día en la primavera de hace dos años era sustancialmente diferente y mejor que el que aterrizó en un primer momento.

El tiempo ha dejado claro dos cosas.

La primera es que el Omoda 5 era un producto muy atractivo para España y que con la versión híbrida ganó los suficientes enteros para colarse entre los 10 coches híbridos (no enchufables) más vendidos de nuestro país. Una posición de gala en el segmento, pro tecnologías, más competido de nuestro mercado.

La segunda es que la capacidad de adaptación y los cortos tiempos de desarrollo están permitiendo a la compañía adaptarse rápidamente a lo que demanda el mercado. Tanto que hoy escribo estas líneas desde París donde Omoda ya nos está presentando una profunda renovación del Omoda 5.

Ficha técnica del Omoda 5



Omoda 5 shs y EV TIPO DE CARROCERÍA. SUV de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 4.534 metros de largo, 1,824 metros de ancho, 1,594 metros de alto. 2,610 metros de distancia entre ejes. Peso no confirmado. MALETERO. Más de 400 litros (tamaño no especificado) POTENCIA MÁXIMA. Híbrido: 224 CV

Eléctrico: 211 CV CONSUMO WLTP. Pendiente de homologación. DISTINTIVO AMBIENTAL. ECO y Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). 19 ayudas ADAS a la conducción, incluido control de crucero adaptativo. Cámara de 540º. OTROS. Software propio compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Pantalla de 15,6 pulgadas. Carga inalámbrica para el teléfono móvil de 50W. Asientos delanteros eléctricos calefactables y ventilados. Volante calefactable. HÍBRIDO ELÉCTRICO. Sí, un motor de combustión 1.5 turbo de 143 CV y dos motores eléctricos. Hasta 224 CV de potencia total. HÍBRIDO enchufable. No. eléctrico Sí, motor de 218 CV y batería de 67 kWh. precio y lanzamiento Precio por confirmar. Comercialización primer semestre de 2027.

Con las ideas muy claras

Parece mentira que esté escribiendo esto pero el crecimiento de Omoda ha sido tan rápido en nuestro país que el Omoda 5 se ha quedado algo desfasado en cuanto a la imagen de la compañía. O, teniendo en cuenta que el diseño ha gustado entre el público general, quizás debería decir “descolgado” más que “desfasado”.

Y es que las ventas del Omoda 7 y del Omoda 9 han servido a la compañía para generarse una nueva imagen, una nueva cara. Es la que adopta el Omoda 5 con este cambio profundo por fuera pero también muy por dentro.

En el interior la percepción de calidad es notable. El Omoda 5 sorprendió en un primer momento pero sus hermanos han puesto el nivel tan alto que sí había una brecha entre este primer lanzamiento y los que han ido llegando después. Ahora, la pantalla crece, olvida la disposición anterior y todo fluye con muchísima más ligereza.

En lo tecnológico, el Omoda 5 se moderniza. A falta de probarlo en profundidad, el sistema de infoentretenimiento debería ser más fluido y aprovechar las virtudes de una pantalla que ya crece hasta las 15,6 pulgadas. Android Auto y Apple Car Play tienen integración ahora inalámbrica. La apuesta, cómo no, es atiborrar de equipamiento al coche para situarlo por encima de sus rivales. Apunten, de serie llega con: asientos delanteros calefactados y el volante calefactable. El equipamiento superior añadirá ventilación a los asientos, cristales tintados, techo solar eléctrico y cuero sintético.

El coche estará disponible en versión híbrida (no enchufable) y eléctrica. El primero de ellos llega el conocido como Super Hybrid System (SHS). Esto es, un conjunto que puede generar hasta 224 CV y un par máximo de 295 Nm homologando un consumo combinado previsto de 5,2 l/100 km. Para ello se vale de dos motores eléctricos y uno de gasolina, con una transmisión automática y una batería NCM.

El motor de gasolina es un 1.5 turboalimentado que genera hasta 142 CV que habitualmente funciona como un generador eléctrico. Normalmente las ruedas las impulsa el motor eléctrico principal de 150 kW (204 CV). El secundario actúa como generador de energía y tiene una potencia de 100 kW (136 CV). Todo esto permite que el coche se mueva en los siguientes modos:

Modo 100% eléctrico: funcionamiento a baja velocidad (hasta 40 km/h) cuando la batería cuenta con suficiente carga. Es el motor eléctrico principal el que mueve las ruedas delanteras.

Modo híbrido en serie: el motor térmico proporciona carga a la batería utilizando el motor secundario, mientras que la tracción es 100% eléctrica a través del motor principal. Se utiliza en escenarios de velocidad media con baja carga de batería y baja carga de acelerador.

Modo térmico: cuando la batería está completamente cargada y se circula a media o alta velocidad con baja carga de acelerador, el motor térmico es el encargado de propulsar el vehículo.

Modo híbrido en paralelo: cuando el conductor demanda una gran potencia, tanto el motor eléctrico principal como el motor térmico proporcionan tracción.

Modo carga estacionaria: cuando el vehículo está arrancado, pero sin movimiento y la batería no está cargada, el motor térmico alimenta la batería de tracción a través del motor eléctrico secundario.

Modo regeneración: en fases de frenada o sin carga de acelerador, el vehículo recupera energía para cargar la batería a través del motor eléctrico principal.

Junto a esta versión llega una eléctrica con 61 kWh de capacidad de batería. Dicha batería es LFP y de ella toma la potencia un motor eléctrico de 155 kW (211 CV). Con una potencia de carga de 130 kW, el coche jugará en esa liga de los vehículos urbanos con aspiraciones de coche de fin de semana. O, llegado el caso, como opción para un viaje largo aunque el cliente debe saber que, en ese caso, es probable que éste se alargue algo más de lo habitual que con un coche de combustión.

Los precios y la disponibilidad, de momento, siguen siendo una incógnita. Sólo es oficial que estas dos opciones estarán disponibles en algún momento a lo largo del primer semestre de 2027. Además, hasta la llegada del Omoda 4, ambos Omoda 5 (saliente y entrante) convivirán en los concesionarios por lo que es seguro que el nuevo Omoda 5 llegará antes que su hermano pequeño. Y también que si te encaja y te gusta el actual Omoda 5, puede ser un buen momento para la compra.

Fotos | Xataka

En Xataka | Una semana con el Omoda 9 SHS: mire, compare y si encuentra algo mejor, dígamelo