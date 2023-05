Nueva York tiene un problema con el robo de coches. La solución de la policía: regalar unos AirTags

En Nueva York hay un serio problema con el robo de coches. Tras el auge de un reto viral llamado "Kia Challenge", la ciudad ha experimentado un aumento importante de los robos de coches, particularmente de las marcas Kia y Hyundai. En lo que va de año, y según la policía de Nueva York, se han robado 966 vehículos de estas marcas, una cifra que llama la atención si la comparamos con los 819 coches que se robaron durante todo el año pasado. ¿La idea de la policía para ponerle freno a los robos? Regalar 500 AirTags.

Kia Boyz. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí tenemos que remontarnos unos meses en el pasado, cuando el nombre de Kia Boyz empezó a sonar. A través de unos vídeos en TikTok, los Kia Boyz mostraban lo fácil que era robar un Hyundai o Kia sin botón de arranque, es decir, con llave. Tan "fácil" como conectar un USB al sistema de arranque. Y así surgió el "Kia Challenge", que consistía en lo que uno se puede imaginar: mostrar cómo se roba el coche y llevárselo puesto.

Actualizaciones. Esto, que puede parecer algo anecdótico, no lo ha sido en absoluto. El "Kia Challenge" empezó en Chicago y se expandió al resto de Estados Unidos. Por ejemplo, en Los Ángeles, el 20% de los coches robados eran Kia o Hyundai, cuando en 2021 el porcentaje era del 13%. También, a raíz de este reto, hubo 14 accidentes y ocho fallecidos. Ante este escándalo, Hyundai tuvo que desplegar una actualización que frenará el método de los Kia Boyz, obligando a tener la llave insertada en el contacto del coche para arrancarlo.

La situación actual. De acuerdo al alcalde de Nueva York, Eric Adams, hay un vínculo directo entre los vídeos virales del "Kia Challenge" y el aumento de los robos de coches. Porque si bien se ha desplegado la actualización, lo más probable es que no todos los conductores la hayan instalado en el concesionario. Según el jefe de patrulla del Departamento de Policía de Nueva York, en lo que va de año se han robado 966 coches Hyundai y Kia, mientras que en todo el año pasado se robaron 819 coches de dichas marcas.

Los AirTags como ¿solución?. Una idea no para evitar, pero sí para disuadir o, en su defecto, encontrar un vehículo tras un robo, es instalar un AirTag. Estos dispositivos de Apple pueden ser encontrados gracias a una red compuesta por todos los iPhone del mundo. En Estados Unidos, Apple tiene una cuota de mercado cercana al 60%. Es una idea (que tiene sus cosas) y, para animar a los usuarios a usarlos, el alcalde de Nueva York ha anunciado que regalará 500 unidades a los ciudadanos. Ahora bien, hay que matizar. Se trata de una donación de la Association for a Better New York para residentes en Castle Hill, Soundview y Parkchester (que son zonas cercanas al Bronx).

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye