"Me robaron el patinete, pero el ladrón no sabía que escondí dos AirTags en él": el cazador (casi) cazado

Dan Guido, experto en seguridad, iba tan contento yendo de un lado a otro en su patinete eléctrico (un modelo de Ninebot que cuesta cerca de 800 dólares) cuando de repente, tras salir de una cena, descubrió que se lo habían robado.

Lo sorprendente del caso es que Guido, que contaba su historia en Twitter, había escondido dos AirTags en su patinete, y eso permitió localizar su paradero y recuperarlo. La tecnología UWB implementada en estos pequeños dispositivos demostró que puede llegar a ser muy útil.

Este experto en ciberseguridad explicaba cómo dejó el patinete atado con unas esposas, que según él son más fáciles de usar que un candado, pero por lo visto olvidó esposar una de ellas.

My scooter was stolen last week. Unknown to the thief, I hid two Airtags inside it. I was able to use the Apple Find My network and UWB direction finding to recover the scooter today. Here’s how it all went down: