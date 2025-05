México ha encontrado la forma de tener un coche eléctrico "barato": que lo haga el Gobierno

México tiene un objetivo entre ceja y ceja: apuntalar e impulsar su economía. Dentro de los 13 puntos del ‘Plan México’, la tecnología ocupa un punto importante con la estrategia ‘Kutsari’ para desarrollar semiconductores, pero también quieren crear coches eléctricos baratos para el usuario mexicano. El nombre de este proyecto es ‘Olinia’ y, aunque no se sabe cómo serán los vehículos, sí sabemos el precio: entre 90.000 y 150.000 pesos.

La pregunta aquí es dónde está la competencia en la foto del coche eléctrico en México.

Olinia. México se ha centrado estos últimos años en ser un ensamblador de coches para el mercado estadounidense. BMW, Honda, Mazda, Kia, Nissan, el grupo Stellantis, Toyota, Audi o Volkswagen tienen sus principales plantas de la región en México, pero con la guerra arancelaria, marcas como Honda o Hyundai anunciaron que iban a reforzar su presencia en suelo estadounidense en detrimento de la industria mexicana.

Con ese panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció Olinia. Se trata de tres pequeños coches descritos como vehículos 100% hechos en México, destinados a la movilidad personal, a la movilidad de barrio y al transporte de mercancías de “última milla” y cuyos precios serán de 90.000 pesos para el modelo más barato y de 150.000 para el camión/furgoneta.

Pistas. No se sabe nada más de estos coches, aparte del precio que quieren lograr y del posible diseño. Sin embargo, ya hay alternativas en el mercado que nos pueden dar una pista de por dónde irán las cosas con la familia Olinia. Como apuntan nuestros compañeros de Xataka México, hay un par de coches de Aliexpress que son muy similares a lo que podrían terminar siendo dos de los Olinia.

Construido por Chang Li, uno es un coche eléctrico de dos puertas con una autonomía de unos 60 km por un precio de 36.000 pesos sin envío.

El otro es más grande, con más potencia y un precio de 83.000 pesos sin envío.

Otro coche pequeñito es el Kiwo, también para movilidad urbana con 40 km/h de velocidad máxima y 60 kilómetros de autonomía por 99.999 pesos (este sí incluye los gastos de envío).

Competencia. Son tres ejemplos de coche que debes comprar en una web e importar por tu cuenta, pero… ¿de qué precios hablamos cuando miramos al mercado de los eléctricos ya asentados en México? El panorama es muy diferente. Por un lado, está el Zacua MX2, que es uno de los primeros coches eléctricos 100% mexicanos diseñado para movilidad urbana, con una autonomía de 200 kilómetros, una velocidad de 85 km/h y un diseño más aparente que el de los otros tres antes comentados.

Tiene frenos regenerativos con ABS y es biplaza. A su favor juega que es un producto nacional fabricado en Puebla, pero ahí también está un inconveniente: se fabrica bajo pedido a un precio de 599.900 pesos. También tenemos el JAC E10X, un compacto con autonomía de hasta 360 kilómetros y cuatro puertas por 371.000 pesos.

El Renault Kwid E-Tech parte de los 315.000 pesos con 300 km de autonomía y el SEV E-Wan Cross Lite tiene 200 km de autonomía y parte de los 299.300 pesos. Otro contendiente es el BYD Mini Dolphin con autonomía de hasta 300 km y desde 415.800 pesos.

El E-Wan Cross

Plan. Estas cuatro alternativas son compactas (más grandes que el Olinia de dos puertas y habría que ver cómo quedan frente al de cuatro puertas), pero aunque de prestaciones no van nada mal, juegan con una desventaja evidente: no están apoyados por el Gobierno. Porque, entre esos 90.000 y 150.000 pesos del Olinia mediano, hablaríamos de un compacto que no debería tener problemas de matriculación en el país al estar impulsado por el Gobierno y que, aunque en prestaciones pueda quedarse algo por debajo, tendrá un precio muy goloso.

Olinia, además, es el catalizador para la extracción y procesado del litio en suelo mexicano. Aunque México tiene importantes reservas de litio, componente crucial para producir las baterías, no lo produce a escala industrial, y Olinia podría ser el empujón necesario para que el país se convierta en un jugador relevante en el terreno de algo tan crucial para el futuro de la movilidad como es el litio.

¿Consecuencias? Esto es jugar con la bola de cristal, pero viendo que Olinia parece una prioridad para el actual Gobierno, quienes ya están visitando fábricas de diferentes Estados para ver cuál es la candidata ideal para la fabricación de los vehículos, parece evidente que intentarán hacer todo lo posible por ceñirse al precio anunciado hace unos meses.

Y, de ocurrir, aunque las prestaciones de esos vehículos estén por debajo de las de la competencia, al final estarían apelando al usuario mexicano por partida doble: coche nacional versus extranjero y, sobre todo, muchísimo más barato. Ahora sólo queda esperar a ver cómo se va dando forma a Olinia, ya que hay demasiados interrogantes en el aire.

Imágenes | Gobierno de México

En Xataka | China tiene un arma para burlar los aranceles y proteger los secretos de sus coches eléctricos: kits de quita y pon