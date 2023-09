Guía para saber si tu coche podrá circular por las ZBE de Madrid en 2024: etiquetas, empadronados y zonas

Madrid ha instalado 257 cámaras de control de acceso a su Zona de Bajas Emisiones. Es una medida que cumple la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, un polémico plan que en líneas generales ya se aprobó con el anterior consistorio y que, cuando todas las miradas estaban centradas en el funcionamiento de Madrid Central, se mantuvo en activo.

Ahora, a las puertas de 2024, llega una de las mayores restricciones que se aplicarán en la ciudad y que adelanta, para los vehículos no empadronados en la capital, cómo será la nueva movilidad de Madrid. Porque esta misma norma se extenderá a cualquier coche sin etiqueta medioambiental de la DGT a partir de 2025, seas o no vecino de la capital y esté o no empadronado allí el coche.

Pero, para entender bien de lo que hablamos, vamos a explicar todos los supuestos uno a uno.

Madrid Zona de Bajas Emisiones: qué es

En la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, la ciudad entera se constituyó como una Zona de Bajas Emisiones, como se lee en el artículo 21 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la ciudad, donde se especifica lo siguiente:

Madrid Zona de Bajas Emisiones es la ordenación de tráfico, de carácter permanente, que se establece en el ámbito territorial constituido por la totalidad de las vías públicas urbanas del término municipal de la ciudad de Madrid, para proteger la salud humana y el medio ambiente, mediante la prohibición de acceso y circulación regulada en el apartado 3, la disposición transitoria primera y el anexo II.

Es importante señalar que todas las vías públicas urbanas de la ciudad forman parte de la ZBE, ya que los mapas que el Ayuntamiento de Madrid tiene en sus canales digitales oficiales no queda demasiado claro.

Dentro de esa ZBE, se han establecido dos espacios aún más retrictivos. Son las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica. Además, en 2022 se puso en marcha la Madrid ZBE - Interior de la M-30, lo que puede causar cierta confusión.

Mapa de Madrid ZBE. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

En la imagen superior se reflejan todas las zonas de Madrid, aunque no con toda la claridad que debiera. Para tener mejor atados los conceptos, las zonas son las siguientes:

Perímetro negro: se corresponde con Madrid ZBE y delimita a todas las calles de la ciudad. En todas ellas se aplican las restricciones que vamos a ver posteriormemte.

Perímetro azul: se corresponde con Madrid ZBE - Interior M-30 y delimita a todas las calles en el interior de la M-30 y a la circulación por la misma.

Perímetro rojo: se corresponde con la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. Es lo que antes se conocía como Madrid Central y que tiene sus propias normas.

Perímetro verde: se corresponde con la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Plaza Elíptica. Es una de las zonas con peores registros de calidad del aire de Madrid y también tiene sus propias normas.

Por dónde puedo circular en Madrid con mi coche

Lo que se está aplicando es un calendario que pretende sacar a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT de la ciudad de Madrid. El proyecto empezó a implementarse en 2022 y, año a año, restringe la circulación en mayor medida a estos automóviles. En 2025, ningún coche de este tipo (salvo que sea considerado histórico) podrá circular por la ciudad de Madrid.

Por dónde puedo circular en estos momentos

Aunque el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado la instalación de 257 nuevas cámaras, no será hasta el próximo 14 de enero cuando comenzará a multar por infringir las normas. Por lo tanto, vamos a aclarar por donde podemos movernos en estos momentos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es si nuestro coche tiene o no etiqueta medioambiental de la DGT.

Mi coche tiene etiqueta medioambiental de la DGT (B, C, ECO o Cero): puede circular por Madrid. Sólo tiene restricciones específicas en las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica.

medioambiental de la DGT (B, C, ECO o Cero): puede circular por Madrid. Sólo tiene restricciones específicas en las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Mi coche no tiene etiqueta medioambiental de la DGT (categoría A): podrá circular o no dependiendo de si el coche está o no empadronado en la ciudad de Madrid y tiene domiciliado allí sus recibos.

Por lo tanto, es la etiqueta medioambiental de la DGT la que determina si se puede o no circular por las calles de Madrid y, además, si el coche estaba dado de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid antes del 1 de enero de 2022 y tiene domiciliados sus recibos en la ciudad.

Mi coche sin etiqueta está dado de alta en el padrón madrileño: puede circular por todo Madrid salvo por las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica. Hay que tener en cuenta que no se puede estacionar en las Zonas SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) salvo aquellas donde se es residente.

en el padrón madrileño: puede circular por todo Madrid salvo por las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y Plaza Elíptica. Hay que tener en cuenta que no se puede estacionar en las Zonas SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) salvo aquellas donde se es residente. Mi coche sin etiqueta no está dado de alta en el padrón madrileño: no puede circular por la M-30 ni el interior de la misma. Hasta el 14 de enero sí puede circular por el resto de calles que no forman parte del perímetro de la M-30.

Por dónde puedo circular a partir del 14 de enero de 2024 si mi coche está empadronado en Madrid

Una vez que tenemos claro por dónde se puede circular en estos momentos, vamos a explicar por dónde podemos circular por Madrid si nuestro coche lleva empadronado en la ciudad desde antes del 1 de enero de 2022.

Estas son las restricciones a partir del 14 de enero:

Coches sin etiqueta (categoría A) : pueden circular por todas las calles de Madrid siempre y cuando no se corresponda con una Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección, salvo algunas excepciones. En Distrito Centro podrán entrar los coches sin etiqueta si el conductor está empadronado en el Distrito Centro, el vehículo esté en su posesión desde antes del 24 de octubre de 2018 y el coche esté empadronado en la ciudad de Madrid antes del 1 de enero de 2022. En Plaza Elíptica, es necesario estar empadronado en los barrios de Abrantes, Opañel, Comillas, Moscardó o Zofío y que el coche esté empadronado en Madrid. También se salvan de las restricciones los coches de una empresa o un autónomo que ejerza su actividad en un local u oficina situado dentro de estas dos zonas, los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida y si el coche es utilizado para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria, y de secundaria cuyas necesidades así lo exijan. Además, estos coches no podrán aparcar dentro de la Zona SER o, si el conductor vive en una de ellas, no podrá aparcarlo en otra Zona SER diferente.

: pueden circular por todas las calles de Madrid siempre y cuando no se corresponda con una Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección, salvo algunas excepciones. En Distrito Centro podrán entrar los coches sin etiqueta si el conductor está empadronado en el Distrito Centro, el vehículo esté en su posesión desde antes del 24 de octubre de 2018 y el coche esté empadronado en la ciudad de Madrid antes del 1 de enero de 2022. En Plaza Elíptica, es necesario estar empadronado en los barrios de Abrantes, Opañel, Comillas, Moscardó o Zofío y que el coche esté empadronado en Madrid. También se salvan de las restricciones los coches de una empresa o un autónomo que ejerza su actividad en un local u oficina situado dentro de estas dos zonas, los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida y si el coche es utilizado para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria, y de secundaria cuyas necesidades así lo exijan. Además, estos coches no podrán aparcar dentro de la Zona SER o, si el conductor vive en una de ellas, no podrá aparcarlo en otra Zona SER diferente. Coches con etiqueta B o C : en ambos casos, las restricciones solo se aplican a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. Aquí, el paso está permitido pero siempre y cuando se estacione en un aparcamiento, independientemente de si es público o privado).

: en ambos casos, las restricciones solo se aplican a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. Aquí, el paso está permitido pero siempre y cuando se estacione en un aparcamiento, independientemente de si es público o privado). Coches con etiqueta ECO : pueden circular por todo Madrid. En la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro tienen permitido el estacionamiento en superficie un máximo de dos horas. El aparcamiento en zona SER está bonificado en un 50%.

: pueden circular por todo Madrid. En la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro tienen permitido el estacionamiento en superficie un máximo de dos horas. El aparcamiento en zona SER está bonificado en un 50%. Coches con etiqueta Cero: pueden circular por todo Madrid. Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y cualquier zona SER pueden aparcar de forma gratuita y sin ningún tipo de restricción.

Por dónde puedo circular a partir del 14 de enero de 2024 si mi coche no está empadronado en Madrid

El caso de los coches sin pegatina de la DGT que no estaban empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022 son los primeros expulsados de la capital. El resto de vehículos, aquellos que tienen cualquier tipo de pegatina, se enfrentan a restricciones calcadas a las de los madrileños.

Coches sin etiqueta (categoría A): no pueden circular por ninguna calle de la ciudad de Madrid.

Coches con etiqueta B o C: en ambos casos, las restricciones solo se aplican a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro. Aquí, el paso está permitido pero siempre y cuando se estacione en un aparcamiento, independientemente de si es público o privado).

Coches con etiqueta ECO: pueden circular por todo Madrid. En la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro tienen permitido el estacionamiento en superficie un máximo de dos horas. El aparcamiento en zona SER está bonificado en un 50%.

Coches con etiqueta Cero: pueden circular por todo Madrid. Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro y cualquier zona SER pueden aparcar de forma gratuita y sin ningún tipo de restricción.

Lo último a tener en cuenta

Como decíamos, la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360 es un proyecto del actual alcalde José Luís Martínez-Almeida que reformó en parte el proyecto que Manuela Carmena ya puso en marcha con el denominado Plan A en 2017.

El Plan A consistía en reducir la contaminación atmosférica de la ciudad restringiendo la circulación de vehículos. El proyecto estrella era Madrid Central que fue puesto en cuarentena por defectos de forma y de cuya retirada hizo bandera el actual alcalde. Pese a su temporal desactivación, pronto volvió a estar en funcionamiento con el plan Madrid 360.

En líneas generales y, especialmente en lo que a restricciones a los vehículos se refiere, Madrid 360 y Madrid Central son iguales. Apenas se ha modificado ligeramente el mapa pero a la almendra central de Madrid hace años que sólo pueden entrar vehículos con etiqueta y con algunas restricciones, como hemos visto.

Sin embargo, la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360 mantuvo en marcha los plazos para sacar a los vehículos sin etiqueta de la ciudad de Madrid, lo que ya estaba definido en el mencionado Plan A. La restricción de circular con un vehículo sin pegatina medioambiental y que no esté empadronado en Madrid es la penúltima etapa.

Hay que tener en cuenta que a partir de enero de 2025, si no se establece ningún tipo de prórroga, por la ciudad de Madrid no podrá moverse ningún coche sin etiqueta, independientemente de si éste está empadronado o no en la ciudad. Por tanto, 2024 será el último año en el que los madrileños podrán mover sus coches sin pegatina medioambiental por la capital. A partir de enero de 2025, se igualarán al resto de conductores de España.

En Xataka | Aparcar en días de alta contaminación ya es más caro en Madrid: las ZBE y otras medidas clave en 2022

Foto | Daniel Cañon