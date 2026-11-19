Nos puede sonar raro y seguramente tardemos en aplicarlo porque el ser humano es animal de costumbres. Pero la normativa ya ha entrado en vigor y el objetivo final ya se conoce: en caso de atasco, tendremos que abandonar el centro del carril. Es una idea que hace tiempo que se aplica en otros países y que busca favorecer el paso a los servicios de emergencia y asistencia en la carretera.

Un cambio. Es lo que se aplica desde el pasado 1 de octubre cuando la reforma del Reglamento General de Circulación entro en vigor. Concretamente, es el artículo 32 llamado Carriles de emergencia lo que se ha tocado. Ahora, tiene la siguiente redacción:

En autopistas y autovías, cuando con motivo de una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan, deberán orillarse de manera que dejen un espacio libre para permitir el paso ante la aproximación de vehículos prioritarios. Este espacio libre se denominará carril de emergencia.

A la derecha. Efectivamente, cuando nos detengamos en un atasco, tendremos que orillarnos a la derecha o a la izquierda del carril para que puedan pasar esos vehículos prioritarios. Para poder llevar esta actuación a cabo, los siguientes párrafos del artículo antes mencionado señalan cómo debemos comportarnos:

En las autopistas y autovías que tengan dos carriles en el mismo sentido, el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la vía, entre esos dos carriles.



En las autopistas y autovías que tengan tres o más carriles en el mismo sentido, el carril de emergencia deberá formarse entre el carril situado más a la izquierda y el carril contiguo a él. Los vehículos que circulen en el carril situado más a la izquierda deberán moverse lo más a la izquierda posible y los vehículos que circulen en los demás carriles deberán moverse lo más a la derecha posible.

Es decir, por defecto los vehículos tienen que orillarse a la derecha para dejar paso a los servicios de emergencia y sólo los situados en el extremo izquierdo tendrán que echarse a ese mismo lado. De esta manera, el carril de emergencia quedará siempre lo más a la izquierda posible.

¿Y si no? Si no, está claro: multa. La sanción por no respetar esta nueva norma es de 200 euros porque las infracciones en las que no se respetan los carriles se reflejan como una infracción grave. No resta puntos pero sí se castiga por defecto con esos 200 euros. La redacción la puedes leer en el artículo 76 de la Ley de Tráfico:

Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación

Voces en contra. A principios de octubre, cuando esta normativa y muchas otras entraron en vigor, charlamos con Fernando García, guardia civil de Tráfico. Éste nos aseguró que los cambios (como que los ciclistas vayan por el centro de la calzada en poblado, que haya que reducir la velocidad para adelantarlos o que los motociclistas puedan utilizar el arcén) habían generado mucha confusión.

Durante la charla nos aseguró que esta medida de abandonar el centro del carril puede ser un caos si se aplica todas las mañanas en los accesos a las ciudades y que no estaba seguro de si los conductores lo tendrían en cuenta, aunque sí aclaraba que podía ser efectivo.

¿Y por qué no? De lo que García hablaba era, evidentemente, de aquellos atascos recurrentes a diario, donde uno tiene claro que se producen por puro colapso de la infraestructura y no tanto por un accidente o una avería puntual. Sin embargo, puede ser muy útil, incluso, en las entradas o salidas de fin de semana y de puente.

Un buen ejemplo es Alemania donde lo aplican desde hace una década. Si has conducido por este país habrás observado que es algo que los conductores tienen interiorizado y que se lleva a cabo por defecto con cada atasco. En algunas ocasiones no hay un accidente que corrobore esta forma de actuar pero se aplica porque no siempre somos conscientes de lo que pasa unos kilómetros por delante y aunque los avisos en navegadores móviles son ya parte de nuestro día a día, no todos los conductores lo usan, lo tienen activo o, sencillamente, pueden no disponer de esta tecnología en el coche.

Foto | Nursultan Abakirov

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