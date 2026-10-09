Europa y China alcanzan un acuerdo que apunta a reducir a la mitad la llegada de coches híbridos chinos en cuatro años

La llegada de coches fabricados en China lleva tiempo poniendo a prueba a la industria automovilística europea. Los fabricantes del gigante asiático han ganado presencia en el mercado comunitario, especialmente en segmentos donde la electrificación está transformando la oferta de vehículos. Pero hay una diferencia importante que no siempre resulta evidente: un coche eléctrico y uno híbrido no reciben necesariamente el mismo tratamiento comercial. Y esa distinción ha terminado adquiriendo una dimensión que va mucho más allá de las preferencias de los conductores europeos.

Un acuerdo para reducir las importaciones. La Unión Europea y China alcanzaron este viernes un entendimiento sobre el comercio de automóviles híbridos tras dos días de negociaciones en Pekín, celebradas el 8 y el 9 de octubre. Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, explicó que el acuerdo podría reducir más de la mitad los envíos de estos vehículos desde China al mercado comunitario durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Comercio chino confirmó el entendimiento, aunque no precisó cómo se aplicará ni recogió expresamente esa reducción en su comunicado.

El origen está en los aranceles. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder a octubre de 2024. Entonces, la Comisión Europea impuso aranceles compensatorios adicionales a los vehículos eléctricos de batería fabricados en China, tras una investigación antisubvenciones. Los recargos oscilan entre el 7,8% y el 35,3%, dependiendo del fabricante, y se suman al arancel ordinario del 10%. Sin embargo, aquella medida dejó fuera a los híbridos, tanto convencionales como enchufables, que siguieron pagando únicamente el arancel ordinario.

Una transformación que muestran los números. En 2023, casi siete de cada diez automóviles que la UE importaba de China eran eléctricos puros: el 69%, según Global Trade Alert. En 2025, esa proporción había bajado al 45%, mientras los híbridos convencionales y enchufables pasaban del 7% al 31%. Durante la primera mitad de 2026, estos últimos llegaron al 39% de los vehículos importados desde el país asiático. Hay otro dato que permite dimensionar el crecimiento. Financial Times señala que las importaciones mensuales de híbridos desde China pasaron de 3.800 unidades en octubre de 2024 a 50.000 en julio de 2026.

Lo anunciado no explica cómo se aplicará. El responsable europeo ha adelantado el alcance que podría tener el entendimiento, pero todavía quedan preguntas importantes por resolver. El comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Comercio chino confirma el acuerdo sobre los híbridos dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque no especifica qué mecanismo permitiría alcanzar la reducción prevista. Tampoco precisa cómo se supervisaría su cumplimiento ni si las condiciones serían iguales para todos los fabricantes.

No todas las restricciones son equivalentes. Bruselas había planteado que China limitase voluntariamente sus exportaciones de híbridos, pero Pekín se opuso en septiembre y alegó que el sistema vulneraba las normas de la OMC.

El automóvil es solo una parte. El entendimiento sobre los híbridos forma parte de una negociación que, según el Ministerio de Comercio chino, terminó con 16 puntos de consenso. Abarcan el equilibrio comercial y las inversiones, los controles de exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la OMC. China también se mostró dispuesta a seguir facilitando, mediante un mecanismo de “canal verde”, la aprobación de licencias para exportar tierras raras e imanes permanentes a la UE.

El resultado dependerá de su aplicación. El siguiente paso será comprobar si el entendimiento alcanzado en Pekín se traduce en compromisos comerciales concretos. Se espera que ambas partes mantengan una reunión ministerial por videoconferencia en enero de 2027 y celebren una nueva ronda de negociaciones en marzo.

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