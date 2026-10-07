El Type 01 es el nuevo Jaguar que no tiene ni una pizca de Jaguar (y eso es justo lo que necesita)

Jaguar lleva casi dos años viviendo en una situación complicada. Está en mitad de un rebranding completo que resultaba extraño porque no había un coche para justificarlo. Apenas había un llamativo y polémico concepto, el Type 00, pero ahora ya hay coche: un Type 01 que es el primer modelo nuevo de la marca en ocho años y uno con el que pegan un volantazo en todos los sentidos.

El tema es si tendrán la capacidad para agarrar el volante y redirigir el rumbo.

Jaguar Type 01. La compañía británica ha presentado en Nueva York el que han definido como "el vehículo más potente y tecnológicamente avanzado de la historia de la marca". Estamos hablando de un modelo de 5,24 metros de largo por 2,0 metros de ancho armado con tres motores eléctricos de 758 kW capaces de entregar 1.030 CV y 1.365 Nm de par.

Esto da para pasar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos. Es un 100% eléctrico y cuenta con una autonomía, según la compañía, de casi 720 kilómetros, con una carga de 350 kW que permite 320 km de autonomía pasando 13 minutos por el enchufe.

Foto: Jaguar

"Nueva era". La ambición del modelo va más allá de prestaciones y diseño. En el interior cuenta con una pantalla de 24 pulgadas tras el volante y otra vertical de siete pulgadas en la consola central, y la plataforma es JEA (Jaguar Electric Architecture). Veremos si hay más de uno, pero la comunicación de la marca refleja que es el comienzo de una nueva era y que el nombre Type 01 responde a que es el primer modelo de esta generación de cero emisiones.

También lo describen como el modelo "más importante desde la creación del nombre Jaguar en 1935", adornando el relato al comentar que el Type 01 es "un modelo GT que encarna la renovada visión del lujo moderno de Jaguar, combinando un diseño espectacular, artesanía e innovación para crear una presencia inconfundible y una conexión emocional".

Risas y dudas. Como suele decirse, es un coche "para el que le guste", ya que lo cierto es que desde que se intuyó el diseño con el primer concepto, el modelo ha levantado más de una ceja. Cuando Jaguar presentó su cambio de logo con el lema 'Copy Nothing', Elon Musk respondió con un "¿Vendéis coches?" y el político Nigel Farage "deseó" que la marca fuera a la quiebra.

UN VISTAZO A...

Resulta que el mensaje de Musk caló entre ciertos usuarios y desde la propia Jaguar expusieron que lo tuvieron difícil para controlar la narrativa después de eso, y lo cierto es que polarización... hay. Según Rawdon Glover, director general de Jaguar, apenas el 15% de los clientes actuales de Jaguar seguirán a la marca con este rediseño, pero la polarización se vio en una encuesta propia sobre diseño que recogió muchísimos 1 o 2 sobre 10, pero también más nueves y dieces que ningún Jaguar anterior.

Foto: Jaguar

Necesario cambio de rumbo. Sobre gustos no hay nada escrito, pero hay algo que evidencia que Jaguar debe hacer algo diferente si quiere salir del atasco en el que se encuentra. Jaguar pasó de vender 180.000 coches en 2018 a apenas 62.500 en 2023, con medios como Forbes apuntando que perdían dinero con cada unidad vendida. Land Rover y Range Rover, del mismo grupo, venden más, pero tampoco es que sea una fiesta.

En el último ejercicio, el grupo registró pérdidas de 244 millones de libras y hace apenas unas semanas anunciaron un plan de ahorro de 1.700 millones de libras que incluye 4.000 despidos. El precio del Jaguar Type 01 será de alrededor de los 165.000 euros, un precio altísimo enfocado a un cliente joven que quiera un coche eléctrico de lujo, pero atrevido, y al que le sobre el dinero, Es algo muy alejado del cliente actual (hombre y de mediana edad).

Es arriesgado, pero la propia Jaguar confirma que las primeras entregas a clientes se servirán en el segundo trimestre de 2027 y será tras el cierre de ese ejercicio fiscal cuando podamos comprobar si la audacia funciona. En definitiva, y quitando que sea un coche para no todos los bolsillos, es un coche que amas... u odias. Esperemos que al menos no se deshaga mientras lo conducen, como ocurre con el Cybertruck de Musk.

Fotos | Jaguar

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