Jaguar da un salto al vacío sin red con el Type 00, su nuevo coche conceptual que rompe con el pasado

Jaguar necesitaba hacer un movimiento radical. Tras unas ventas en 2023 realmente catastróficas -apenas colocaron 62.521 coches-, la compañía estaba viendo que sólo Land Rover, la otra pata, sí había logrado posicionarse como un competidor clave en un segmento concreto: el de los SUV de lujo. Había que romper con aquello que no estaba funcionando, y la primera muestra la vimos hace unos días.

Sin hacer referencia a ningún automóvil, con tonos rosáceos y con un grupo de rocas, la compañía británica presentaba su nueva imagen. Tras una más desconcertante aún campaña en vídeo llamada 'Copy Nothing', por fin conocemos por dónde irán los tiros en la compañía. Y el nombre de ese futuro es el Jaguar Typer 00.

Una hiper-berlina. Este que veis en las imágenes es el nuevo coche de Jaguar. Si hay algo evidente es que rompe las clásicas líneas redondeadas de la compañía y presenta varios aspectos que son extremadamente llamativos. Más allá de tener esa apariencia de Cybertruck aplastado y alargado, el Jaguar Type 00 abraza el diseño monolítico que, por otra parte, ya se intuía en la imagen compartida por la compañía hace unos días. La de una piedra, sí.

La piedra de la presentación

El morro y los laterales caen a plomo con un acabado liso, roto únicamente por los faros y entradas de aire en el frontal. En la trasera, vemos una plancha con una especie de rejilla imponente y la ausencia total de luneta. El peso visual se concentra en la parte trasera y parece que su única puerta lateral es larguísima.

No está en producción. Algo que Jaguar se ha apresurado a confirmar es que el Type 00 no es su nuevo coche. No es un vehículo que esté en producción, pero es de lo más interesante porque nos permite conocer las intenciones de la compañía de cara al futuro. "Atrevido, colorido e inesperado", afirma Jaguar.

Abraza ese brutalismo alejado de las formas redondeadas de las generaciones a las que pretende homenajear (la propia compañía afirma que el color London Blue es un tributo al Silver Blue del E-type de 1960) y es un diseño que bien podríamos ver en cualquier película de ciencia ficción.

¿De verdad es tan radical? Sin embargo, más allá de esos acabados tan planos, realmente no está tan lejos de lo que Jaguar ya hizo en el pasado. De hecho, esa berlina de morro larguísimo ya la hemos visto otras veces en la compañía, en el E-type de los 60 que ellos mismos han mencionado en su presentación, donde el peso también se concentraba en la parte trasera.

El E-type de 1960

Interiores. Poco podemos hablar. No porque no se haya mostrado, sino porque realmente hay poco en el interior. En el vídeo de presentación tenemos un espacio diáfano con una separación muy clara entre conductor y acompañante y llama la atención que, sin luneta o retrovisores, no haya pantallas por todas partes para, al menos, ver el punto de vista de las cámaras.

Esos parecen ser los retrovisores: una pantalla lateral que se despliega cuando el coche arranca

Lo que está claro es que Jaguar necesitaba romper con la imagen de marca que tenía, adaptarse a nuevos públicos con una imagen más moderna y, sobre todo, intentar abrirse camino en un mercado chino en el que las formas más clásicas occidentales y los interiores "del pasado" no parecen convencer. Una muestra es que prácticamente todos los coches que están viniendo del país asiático tienen formas interesantes y, sobre todo, interiores hipertecnológicos.

Y críticas. Como decimos, el Jaguar Type 00 no es un coche en producción, sino un concepto, un vistazo al rediseño total que afrontará la compañía y una muestra del diseño de lenguaje para sus nuevos coches. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y en el propio mensaje en X vemos usuarios que afirman que esto ya no es Jaguar, preguntando si se están autosaboteando y lindezas muy propias de las redes sociales.

Si lo que querían era llamar la atención, desde luego, lo han conseguido. Ahora sólo queda esperar a ver qué es lo que realmente tienen preparado para lanzar a las calles y si este diseño hipermonolítico que ha funcionado en Land Rover también puede cuajar en una marca tan clásica como Jaguar.

Imágenes | Jaguar (2)

