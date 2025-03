España pidió 25.000 millones de euros a Europa a cambio de subir el diésel. Tiene hasta Semana Santa para cumplir

Un impuesto al diésel para recibir 25.000 millones de euros. Esa es la última oferta de la Comisión Europea. España empieza a agotar la paciencia de un organismo que ya ha dejado claro cuáles son sus intenciones y que ha optado por dar a nuestro país un ultimátum: tiene tres semanas para aprobar un impuesto al diésel.

25.000 millones. Eso es lo que solicitó el Gobierno de España a la Unión Europea en su quinto pago del Plan de Recuperación de los fondos Next Generation. La solicitud se compone de la entrega de 9.100 millones de euros brutos (8.000 millones de euros netos) en forma de subvenciones y otros 16.000 millones de euros brutos (15.900 millones de euros netos) como préstamos.

De conseguir este dinero, España habría obtenido de Europa un total de 56.000 millones de euros. De ellos, los 16.000 millones de euros en préstamos representarían un 20% del total de la ayuda recibida con una fórmula que no ha estado disponible hasta hace unos pocos meses.

En el aire. Ahora, la Comisión Europea le ha hecho saber a España que tiene tres semanas para cumplir su parte. Es decir, tiene hasta el 11 de abril para aprobar una subida al diésel. La fecha la recogen en El Periódico y es una línea roja para que Bruselas le entregue a España el dinero solicitado. De no cumplir, no se entregará el dinero pedido o la transferencia será parcial aunque no se sabe cuánto dinero se perdería por el camino.

Tic, tac. El problema para el Gobierno viene de lejos. Cuando se presentó la solicitud para el quinto pago europeo se reflejó una cantidad mayor de la esperada, defendiendo desde el Ejecutivo que habían cumplido con numerosos hitos. Entonces, la Comisión Europea validó los cambios pero puso un nuevo requisito: subir el precio del diésel.

Esa subida debía aplicarse en los próximos dos meses. A finales de 2024 ya se adelantó que el Gobierno había llegado a un acuerdo para la subida del precio del combustible. Así lo reflejaron medios como El País o El Mundo. Esta subida llegaba con la esperada reforma fiscal y se esperaba que la subida llegara en abril.

Pero la subida no se ha producido y el Gobierno habría solicitado, según El Periódico, una prórroga el pasado 3 de marzo. Ésta fue aprobada y tiene ahora tres semanas para sacar adelante un impuesto al diésel que se ha encallado.

Inamovibles. El problema es que, desde que se entregara la solicitud de los 25.000 millones de euros en ayudas, las posturas de los partidos políticos no se han movido ni un ápice. Podemos anunció que apoyarían la medida pero siempre y cuando se aplique un nuevo impuesto sobre los beneficios de las energéticas.

Desde Junts y el PNV se han mostrado contrarios a esta última posibilidad por lo que Hacienda ha ido retrasando la propuesta porque son conscientes de que no tienen de momento los apoyos necesarios. Sus apoyos son imprescindibles para poder sacar la medida adelante.

Una cantinela que se repite. El nuevo impuesto al diésel se ha anunciado tantas veces como se ha retrasado. Queda por ver si las amenazas de la Comisión Europea y hasta dónde está dispuesta a presionar (no sería lo mismo negar la ayuda que entregarla parcialmente) terminan por desatascar la cuestión.

En 2021 ya se contempló incluir una subida del precio de este combustible en los Presupuestos Generales del Estado. Entonces se especificaba que el Impuesto sobre Hidrocarburos subiría 3,8 céntimos/litros para el diésel. En dos años, Hacienda esperaba recaudar 500 millones de euros adicionales.

Desde entonces, la posible subida en el precio del diésel es algo que ha flotado en el ambiente. Con todo, se diluyó esta posibilidad cuando se rebajaron los precios de los carburantes como medida para afrontar el encarecimiento de la vida como consecuencia de la crisis de la pandemia y la Guerra de Ucrania. Una medida que benefició a los más ricos y que no impidió ver al diésel por encima del precio de la gasolina.

¿Cuánto pagamos? En estos momentos, el Impuesto sobre Hidrocarburos es beneficioso para el diésel. Actualmente esto es lo que se paga por cada tipo de combustible:

Gasolina sin plomo 98: 431,92 euros/1000 litros o 0,432 euros/litro.

Gasolina sin plomo 95: 400,69 euros/1000 litros o 0,401 euros/litro

Diésel: 307 euros/1000 litros o 0,307 euros/litro.

El impuesto, además, se complementa en su tramo autonómico con otros 0,720 euros/litro, independientemente del tipo de combustible repostado. Es decir, invariablemente pagamos lo siguiente en este impuesto:

Gasolina sin plomo 98: 0,504 euros/litro.

Gasolina sin plomo 95: 0,473 euros/litro

Diésel: 0,379 euros/litro.

Además, tenemos que sumar el IVA del 21%. Al ser un porcentaje, la cantidad de dinero desembolsado es diferente en cada momento. Así, si el coste es menor pagaremos menos dinero en IVA y si el coste final es mayor, evidentemente, se pagará más caro.

¿Cuánto pagaríamos? Estaría por definir pero la intención de Europa parece que siempre ha pasado por igualar los impuestos que pagan la gasolina y el diésel. En ese sentido, repostar un litro de diésel se encarecería casi ocho céntimos/litro en lo que al Impuesto sobre Hidrocarburos se refiere.

Pero, además, habría que sumar el encarecimiento que llegaría de la mano del IVA. Hablamos, por tanto, de unos 11 céntimos/litro de subida. Con esas cuentas, podríamos esperar un encarecimiento de 5,5 euros por cada 50 litros repostados de diésel.

Pero eso, claro está, se daría si se saca adelante la reforma que hace falta. El Gobierno tiene hasta el 11 de abril para confirmarlo.

Foto | Xataka y Ministerio de la Presidencia

En Xataka | Diésel o gasolina: cuáles son las diferencias y cuál es mejor comprar según tu uso