Cuáles son los radares de la DGT con los que hay que tener más cuidado esta Semana Santa

La Semana Santa 2024 da inicio el próximo 22 de marzo de 2024. Aunque el mayor volumen de días festivos se acumularán la semana próxima, la Operación Salida se pone en marcha, lo que pone en guardia a la DGT hasta el próximo 1 de abril.

En ella, el organismo de tráfico pondrá en funcionamiento todos los medios que tiene para controlar el tráfico y evitar los excesos, tanto de velocidad como en el consumo de alcohol o drogas. Hay que tener en cuenta que este tipo de festividades es cuando más infracciones se registran.

El calendario de festividades se extiende hasta el próximo 31 de marzo, cuando se cierra la Operación Retorno, aunque todavía en algunas comunidades autónomas será fiesta el día 1 de abril.

Sea como sea, estos son todos los medios y los radares con los que más multa la DGT.

Los radares con los que hay que tener más cuidado esta Semana Santa

Si hablamos de los radares que más multan, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) actualiza puntualmente los radares que más multan en España en función de los datos publicados por la DGT.

Las sanciones corresponden con los datos recopilados de 2022. Según nos han informado desde AEA, estas actualizaciones se llevan a cabo cuando Tráfico publica la información de su balance anual pero, de momento, los datos de 2023 todavía no están accesibles.

Con todo, nos da una idea de cuáles son los 50 radares que más multan de España.

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias Andalucía Cádiz A-381 74,7 79258 ANDALUCÍA Cádiz A-381 37,29 68321 Comunitat Valenciana Valencia/València A-7 326,39 50387 ANDALUCÍA Málaga A-7 246 47764 Navarra (Comunidad Foral de) Navarra A-15 127,6 45217 ANDALUCÍA Málaga A-7 256,7 44244 ANDALUCÍA Sevilla A-49 0,5 43768 Galicia Pontevedra A-55 9,19 42366 Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 52,7 40609 Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 9,6 35008 Canarias Palmas (Las) GC-1 42,2 33389 Castilla y León Burgos A-1 234,4 31028 Cantabria Cantabria A-8 144,4 29685 ANDALUCÍA Málaga A-7 288,7 29601 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid A-4 13,3 29208 ANDALUCÍA Huelva H-30 8,5 27821 COMUNITAT VALENCIANA Valencia/València V-31 5,2 26916 ANDALUCÍA Sevilla SE-30 10,1 26836 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid A-4 12,4 25778 COMUNITAT VALENCIANA Valencia/València AP-7 478,1 25278 CASTILLA Y LEÓN Ciudad Real A-4 230,8 24680 Extremadura Badajoz A-66 685,9 23105 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid A-1 14,5 23020 ANDALUCÍA Sevilla A-66 795,5 22710 Asturias (Principado de) Asturias A-8 371,2 22697 ANDALUCÍA Málaga MA-20 10,4 21951 CASTILLA Y LEÓN Burgos A-1 194,2 21592 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid A-2 15 21269 COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant A-70 4,3 20624 EXTREMADURA Cáceres A-66 508 20170 Murcia (Región de) Murcia RM-19 17,7 18669 Galicia Pontevedra A-55 11,7 17751 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid M-40 20,2 17412 ANDALUCÍA Málaga A-45 118 16695 GALICIA Lugo A-8 545,1 16352 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid A-5 12,5 16161 GALICIA Coruña (A) AC-11 3,1 15644 COMUNITAT VALENCIANA Alicante/Alacant A-70 4,59 15204 ANDALUCÍA Sevilla A-92 0,8 14819 ANDALUCÍA Sevilla A-92 83,8 14636 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid A-3 41,4 14613 CASTILLA Y LEÓN León A-6 347,9 14297 Canarias Santa Cruz de Tenerife TF-13 0,5 14237 Castilla-La Mancha Toledo A-5 57,8 14115 CASTILLA Y LEÓN León A-66 160,5 14071 Cantabria Cantabria A-67 195,6 14071 ANDALUCÍA Málaga A-356 36,5 13724 ANDALUCÍA Málaga A-384 89,6 13487 MADRID (COMUNIDAD DE) Madrid N-VI 54,4 13073 ANDALUCÍA Córdoba A-4 417,5 12868

Todos los radares y herramientas que tiene disponibles la DGT

Para vigilar que los conductores no cometan infracciones durante la conducción y muy especialmente en los días festivos, la DGT utiliza radares fijos como los anteriores. Sin embargo, estos no son los únicos, y su listado es mucho más amplio.

Además el organismo también acompaña estos radares fijos de algunas cajas vacías que actúan como pequeño aviso a los conductores. Sabemos que en España hay miles de estas cajas vacías repartidas por España pues, según Tráfico, basta con el aviso de un radar para que el conductor levante el pie del acelerador. Además, las cajas vacías permiten a Tráfico ir rotando algunos cinemómetros fijos entre diferentes ubicaciones.

No son sus únicas herramientas. Los agentes de tráfico también tienen a su disposición los radares móviles, destacando los radares Veloláser, por ser un tipo de controlador de velocidad casi invisible.

A ellos se suma el control desde el aire. La DGT cuenta con trece helicópteros Pegasus que pueden multar por todo el territorio nacional, salvo País Vasco y Cataluña. Estos aparatos no sólo registran los excesos de velocidad, también pueden multar si no llevamos el cinturón de seguridad o hablamos por el teléfono móvil. Los drones también pueden hacer esto último, pero no sancionan por exceso de velocidad.

Todas las multas por exceso de velocidad

En cuanto a las multas por exceso de velocidad, en la imagen superior tienes un listado con la sanción que se aplica en cada caso si nos excedemos por encima del límite máximo permitido.

Las resta de puntos no llega hasta que superamos en 20 km/h la velocidad máxima permitida dentro de ciudad y en 30 km/h cuando salimos de una zona urbana.

Por el contrario, hay que tener en cuenta que cuando se aplica la infracción máxima por exceso de velocidad también se puede incurrir en un delito contra la seguridad del tráfico.

En este caso, además de la multa de 600 euros y la resta de seis puntos en el carné de conducir, podemos recibir pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses o la obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, se retira el carné de conducir de uno a cuatro años.

