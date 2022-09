149 ciudades españolas deben tener una zona de bajas emisiones antes de 2023. Y el único plan es que no hay plan

Decía Fernando Alonso de su famoso Plan para ganar con Alpine que ni él mismo sabía muy bien qué era el Plan. "Es parte del plan no saber qué es El Plan. Ese es El Plan: acojonar sin saber", confesaba el asturiano a Fernando Romay en televisión. Y exactamente eso es lo que parece estar sucediendo con las zonas de bajas emisiones. Deben entrar en vigor en poco más de tres meses. Y no hay un plan definido.

149 ciudades. España tiene 149 ciudades con más de 50.000 habitantes. Son aquellas que, están obligadas a "adoptar planes de movilidad sostenible", en palabras recogidas en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que vio la luz el pasado año. ¿Qué quiere decir esto? Que deberán contar con zonas de bajas emisiones (ZBE).

Igual que sucede en Madrid o Barcelona, las ZBE más conocidas de nuestro país, los ayuntamientos españoles con más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000 habitantes en los que se recojan valores deficientes en calidad ambiental, tendrán que tomar medidas para revertir la situación. Puedes encontrar un listado completo en este artículo de Motorpasión.

Nada sin concretar. El problema es que la Ley señalada no especifica cuáles deben ser las medidas que tomen los ayuntamientos. En ella sólo se remarca que las posibles restricciones se tomarán en cuenta “conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.

Estas palabras, sin embargo, no señalan qué etiquetados podrán acceder o no a las zonas de bajas emisiones. En Madrid, por ejemplo, no pueden circular por el interior de la M-30 los vehículos sin etiqueta que no sean residentes, pero sí los que cuentan con etiqueta B y C. Estos últimos, sin embargo, pueden hacerlo por la almendra central (antiguo Madrid Central) pero con restricciones. Incluso los etiquetados como ECO y Cero emisiones no tienen las mismas ventajas.

Y a lo anterior hay que sumar que no es establecen criterios fijos para evaluar la eficacia o cuáles deben ser las medidas adecuadas. En el Real Decreto para regular las Zonas de Bajas Emisiones se especifica "como último fin, el cumplimiento de la versión actualizada de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire". Sin embargo, sólo se exige que las decisiones supongan cambios “significativos y suficientes” para cumplir estos requisitos.

Sólo un interés: menos coches. A lo largo de la Ley, sólo se especifica una medida clara relacionada con el vehículo privado para mejorar la calidad del aire: reducir su número. "Los criterios de acceso y circulación deben ir encaminados a desincentivar lo máximo posible el acceso de vehículo privado motorizado en general, independientemente del distintivo ambiental que ostente", se puede leer en la Ley.

La Guía. Para aclarar qué medidas podrán tomar los consistorios, el Gobierno publicó un documento denominado: Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE). En él se especificaba la nueva señal que veremos en las zonas de bajas emisiones para explicar a la ciudadanía que no podrían pasar a su interior. Aquella señal no incluía la letra B de la DGT, pero esto no quiera decir que estos automóviles no puedan entrar en estos espacios.

Además, se proponían tipos de ZBE como las que puedes ver justo encima. Esto quiere decir que no todas tienen que estar concentradas en el centro de la ciudad y que se pueden concretar pequeñas restricciones en lugares donde se consideren más necesarias (colegios y hospitales) o donde hay un calidad del aire especialmente mala (polos industriales).

¿Qué pasa con mi coche? Básicamente, habrá ciudades en las que no podremos circular con él, otras en las que tengamos todas las calles abiertas y otras en las que sólo podremos acceder a una parte. Como decimos, los planes que se aprueben en cada ciudad siguen siendo una incógnita en la mayor parte de ellas.

Sí sabemos que, tomando como referencia Madrid y Barcelona, los automóviles sin distintivo ambiental tienen un futuro mucho más complicado que cualquier otro. En Barcelona no pueden moverse por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB, que incluye municipios cercanos) entre las 7:00h y las 20:00h, sean o no residentes, aunque la prohibición sigue en marcha, está en manos de la justicia. En Madrid los planes están siendo progresivos pero tampoco se podrá circular con ellos a partir de 2025, independientemente de que sus conductores sean o no madrileños.

Cinco ciudades. A pocos meses de que las ZBE sean obligatorias en 149 ciudades, sólo cinco de ellas contaban con una el pasado mes de mayo. A Madrid y Barcelona hay que sumar Rivas-Vaciamadrid, Sant Joan Despí y Sant Cugat del Vallès. Además, otras 64 ciudades según Maldita.es estaban trabajando en estas zonas de bajas emisiones.

Es decir, otros 80 ayuntamientos no tenían en mayo ni una ZBE ni un proyecto en marcha para tenerla. Lo único cierto que sabemos es que el 1 de enero de 2023 los 149 municipios que superan los 50.000 habitantes en España deberán contar con unas zonas de bajas emisiones que, de momento, siguen estando por definir y serán distintas en cada espacio.

Foto | Lisa Risarger