El Plan empezó como un trolleo. Hoy es la campaña real de Alpine y Fernando Alonso para ganar la F1

El arranque de una nueva temporada de Fórmula 1 tiene lugar y fecha en el calendario: 20 de marzo en Bahrein. Pero antes, Alpine ha presentado su nuevo monoplaza. Uno de los grandes protagonistas de El Plan. El otro es Fernando Alonso y ambos tendrán la oportunidad de conocerse entre el miércoles 23 y el viernes 25 de febrero en Barcelona, durante los test de pretemporada. Pero, ¿qué es El Plan?

Año nuevo... Dicen que vida nueva. En la Fórmula 1 no siempre se cumple esta máxima. De hecho, de las últimas ocho temporadas, sólo Nico Rosberg y Max Verstappen han conseguido batir a Lewis Hamilton, que ha sumado seis títulos mundiales. Y, en todas ellas, Mercedes se hizo con el título de constructores. Una hegemonía como ha habido pocas en este deporte.

Incertidumbres. Pero 2022 se plantea como un año de grandes cambios. En su búsqueda por hacer más atractiva la F1 y garantizar un mayor número de adelantamientos, la aerodinámica de los coches cambia por completo. El objetivo es simplificar la estructura de los alerones para quitar carga aerodinámica y ganarla mediante "efecto suelo". Con ello, se generan menos turbulencias y los monoplazas son menos dependientes de los aletines y los "bargeboards", lo que también reduce el impacto en ellos de las turbulencias del rival y, por tanto, será más fácil que se acerquen.

A lo anterior se suma un cambio en las llantas, que ahora son de 18 pulgadas en lugar de las tradicionales 13 pulgadas que se venían utilizando hasta ahora. Con menor perfil, los sobrecalentamientos serán menos habituales, la dirección más directa y los coches cambiarán por completo su amortiguación, pues el neumático no podrá absorber parte de la misma. Y a todo lo anterior se suman cambios menores en el motor o en el formato de carrera, pues tres grandes premios contarán con carreras al sprint.

El Plan. ¿Qué es El Plan? ¿Por qué este término ha crecido en las redes sociales en los últimos días? El Plan hace referencia a las esperanzas que los aficionados tienen puestas en Fernando Alonso y en su nueva temporada a los mandos de su Alpine. Antes de que terminara el año, Alpine ya anunció que se volcaba en el nuevo monoplaza. Con los cambios de normativa esperan tener un coche competitivo que les lleve a pelear por las primeras plazas.

Aquí nace El Plan. Las primeras referencias a El Plan llegaron de la mano de Laurent Rossi, CEO de Alpine, quien en una entrevista al medio oficial de la Fórmula 1 señaló que querían buscar el mejor coche posible para 2022. Poco después, antes del Gran Premio de Hungría, la escudería confirmaba que se centraban en este año que entra y que el verdadero objetivo de Fernando Alonso era ser competitivo en 2022.

Como una bola de nieve, el término fue creciendo en Internet entre los propios aficionados, entre verdaderas esperanzas y cierta sorna (además, Alpine ganó ese Gran Premio de Hungría) y terminó por popularizarse cuando Fernando Alonso dijo a Dzan: "Hay que esperar unos meses para conocerlo. Hay que creer en El Plan". Desde entonces, el asturiano y Alpine han explotado este término para alimentar las expectativas del público. Kimoa, la marca de ropa del piloto, ya utiliza referencias a El Plan en sus prendas y la escudería no ha dudado en replicar esta referencia de cara a alimentar las expectativas en el nuevo año. Tanto es así que llegó a incluir el término en el alerón trasero de sus coches en 2021.

Desde entonces, El Plan ha sido una constante. El término se ha convertido en trending topic en Twitter en numerosas ocasiones. En Nochevieja se recuperó para volver a insuflar ánimos de cara al nuevo año. Y antes, con su tercer puesto en Qatar, Alonso insistía en que 2021 era un año de transición y que también formaba parte de El Plan. Pero el surrealismo llegó a su punto máximo en el programa "Uno más uno son tres", con Joaquín (futbolista del Real Betis) y Fernando Romay, cuando el asturiano afirmó que ni él mismo sabía qué era El Plan: "Yo tampoco sé muy bien lo que es El Plan. Es parte del plan no saber qué es El Plan. Ese es El Plan: acojonar sin saber".

Qué hay detrás. Detrás de El Plan hay un cambio de reglamento, un piloto que en 2022 demostró que había vuelto en buena forma a la Fórmula 1 y, sobre todo, mucho dinero. Además de conseguir los mejores resultados deportivos, Alpine tiene otro objetivo en la Fórmula 1 que, por otra parte, siempre ha sido el mismo para la mayor parte de los competidores: vender coches.

Desde que Luca de Meo se puso al frente de la dirección del Grupo Renault se ha marcado como objetivo conseguir reflotar a la compañía francesa. La firma del rombo ya da beneficios y Alpine tiene en la Fórmula 1 el escaparate perfecto para volver a mostrarse como una marca deportiva aspiracional, por lo que dedicar los recursos suficientes para ser competitivos vuelve a ser una prioridad. Eso sí, de Meo ya dejó claro en una entrevista a As que, si se hablaba de planes, el equipo necesita entre tres y cinco años para ser competitivo.

