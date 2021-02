Xiaomi ve un futuro de móviles en el que los bordes son pantalla y no hay lugar para puertos ni botones: así es su último móvil conceptual

Los móviles conceptuales, ese universo paralelo que algunas veces anticipa algo que acaba colándose en el que vivimos. Marcas como OPPO, Vivo, OnePlus o Xiaomi de vez en cuando nos muestran algunas posibilidades con ellos y esta vez ha sido esta última la que nos ha mostrado su pantalla Hyper Quad-curved.

Como siempre, estas muestras no son algo que vayamos a ver al 100% hecho realidad o hecho producto de consumo, pero en este caso el móvil conceptual presenta tres aspectos que o bien hemos visto o bien suenan muy fuerte para las futuras generaciones: pantalla (muy) curva, ausencia de puertos y de botones.

Un diseño que obliga a tener ciertas tecnologías y una fabricación particular

Lo que ha mostrado Xiaomi es un concepto de móvil con una pantalla en cascada de cuatro curvas. Una curvatura en 88 grados que hace que el propio borde del móvil sea más pantalla.

De este modo, el móvil conceptual no presenta puertos ni botones, algo que nos recuerda a otro móvil conceptual, el Meizu Zero. En aquel caso la idea era parecida en torno a las tecnologías que necesariamente debería de integrar para la interacción.

La marca explica que fabricar una pantalla curvada en este ángulo significaría "superar los límites tecnológicos de la fabricación de cristal", al tener que doblar tanto el cristal. Xiaomi explica que para conseguirlo el cristal ha de doblarse en caliente a una temperatura y presión de 800 grados y aplicar más procesos de pulido.

Además de esta pantalla, el móvil conceptual incorporaría una tecnología acústica de pantalla de película flexible, cámaras bajo la pantalla y casi de manera obligatoria eSIM, carga inalámbrica y sensores táctiles sensibles a la presión. Una manera de lograr el aparentemente ansiado "todo pantalla" y no renunciar a aspectos básicos como el sonido o la cámara frontal.

Este concepto, que de momento per se no tiene un nombre, nos recuerda a la línea del Xiaomi Mi Mix Alpha, que no llegó a producirse en masa y quedó también en idea. De ahí que cabe pensar que no vayamos a ver este nuevo móvil conceptual hecho producto tal cual, pero sí que puede ser un indicativo de que los móviles sin puertos están más cerca de lo que podríamos pensar. De hecho, es algo que suena fuerte para los próximos iPhone.