OPPO X 2021: el innovador concepto de móvil con pantalla extensible y enrollable que han mostrado junto a unas nuevas gafas de AR

OPPO ha dejado de lado los móviles plegables (de momento) para centrarse en otro factor forma bastante rompedor. Se trata del OPPO X 2021, un dispositivo cuya pantalla se extiende al tirar de un extremo y que ha sido el plato fuerte del OPPO Inno Day.

Se trata de una tecnología propia de pantalla enrollable, de modo que el usuario puede pasar a tener una pantalla más grande como quien amplía una mesa extensible. Por ahora se trata de un concepto que no nos han mostrado hecho realidad, aunque han explicado cómo están trabajando en él.

Explicaba OPPO que se trata de un OLED enrollable que se consigue extender gracias a un mecanismo interno estructurado de manera que se separan las dos mitades o se unen según lo que haga el usuario. Según el fabricante, es lo suficientemente fuerte para aguantar el manejo.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm