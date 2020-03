TCL muestra las posibilidades de los plegables con dos nuevos conceptos: una tablet con doble bisagra y un móvil con pantalla extensible

TCL no quiere perder el tren de los móviles plegables. Si por estas fechas el año pasado nos mostraba su primer prototipo de dispositivo plegable, ahora el fabricante chino especializado en pantallas nos muestra no uno, sino dos nuevos plegables. Dos dispositivos que por el momento son conceptos y no se espera su llegada al mercado, si bien presentan dos curiosas alternativas a lo que habíamos visto hasta ahora.

Este tipo de móviles acaba de arrancar pero ya hemos visto modelos como el Galaxy Z Flip o el Huawei Mate Xs, cada uno con su estilo característico. TCL nos presenta sus propia ideas, un primer dispositivo con pantalla doble bisagra que divide el móvil en tres partes y un móvil con pantalla extensible.

"Tri-Fold": el concepto de tablet de TCL que puede plegarse dos veces

Ya explicábamos que las bisagras van camino de convertirse en el secreto mejor guardado de los móviles plegable y en la clave de su éxito. Para complicar las cosas, el primer prototipo de TCL no viene con una, sino con doble bisagra. TCL lo llama "tri-fold", pues aunque solo se dobla dos veces, sí viene con tres pantallas.

Se trata de un dispositivo que totalmente abierto tiene el aspecto de una tablet con una diagonal de 10 pulgadas, pero puede doblarse en los laterales para acabar siendo un móvil. La pantalla se divide a partes iguales, pudiendo doblarlo únicamente por un lado o por los dos para reducir el formato a un móvil de 6,6".

El software se adapta al tamaño de pantalla que tengamos plegado. Es decir, la parte que cerramos automáticamente se apaga. Cuando lo tenemos totalmente abierto es una tablet y cuando lo plegamos pasa a tener formato vertical propia de los smartphones.

El móvil con pantalla extensible

Pero los conceptos de TCL no terminan aquí. En segundo lugar tenemos el móvil con pantalla extensible. Esta vez la bisagra es lateral y nos permite "estirar" el teléfono lateralmente. Inicialmente aparenta un móvil normal, con pantalla curvada en los laterales. Pero con el mecanismo del chasis permite ampliar los bordes hasta prácticamente el doble.

El dispositivo medía 9 milímetros de grosor y dispone de una pantalla AMOLED de 6,75", ampliable hasta las 7,8 pulgadas en formato 4:3 cuando se estira. Según explica TCL, como únicamente estaríamos deslizando lateralmente y no doblando, el riesgo de rotura será menor.

Here’s there TCL concept I’m actually most fascinated by: The rollable display 👀 pic.twitter.com/DTtiCVANpE — Marques Brownlee (@MKBHD) March 5, 2020

Para crear este concepto, TCL ha utilizado un panel flexible cubierto de plástico. Un dispositivo que tuvimos la oportunidad de probar pero por el momento era un 'mockup', sin software funcionando. A diferencia del primer concepto de doble bisagra, que sí era funcional.

Los dos conceptos plegables de TCL son muy interesantes y nos muestran las posibilidades de esta tecnología que por el momento únicamente está empezando a mostrarse, sea en forma de prototipos como los de TCL o de dispositivos a precios muy elevados.