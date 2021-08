Xiaomi MIX 4: ya es oficial el primer móvil con cámara bajo la pantalla de Xiaomi

La serie Mi MIX de Xiaomi no se actualizaba desde 2019, cuando presentaron el Xiaomi Mi MIX 3 y el Mi MIX Alpha, hasta que este año por fin mostraron el Mi MIX Fold. Esta línea suele destinarse a móviles de alta gama, exclusivos y con alguna característica llamativa, y en el caso del nuevo Xiaomi MIX 4lo hace sin ser plegable, pero con la cámara bajo la pantalla.

Este móvil es una evolución quizás más directa y natural desde el Mi MIX 3, sin tener un factor forma distinto a lo que vemos en la actualidad y en general y colocándose en características de tú a tú frente al Xiaomi Mi 11 Ultra, el máximo exponente de la marca de este año en su línea de topes de gama. Un móvil con una gran pantalla AMOLED que luce al 100% con unos finos marcos, Corning Gorilla Class Victus y con la cámara bajo la misma.

Ficha técnica del Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 4 Dimensiones y peso 162,65 x 75,35 x 8,02 mm

225 g Pantalla AMOLED 6,67 pulgadas

HDR10+, 10bit, 5.000.000:1

Tasa de refresco 120Hz Procesador Snapdragon 888+ RAM 8/12 GB Almacenamiento 128/256/512 GB (UFS 3.1) Cámaras traseras 108 megapíxeles 7P, 1/1,33”, OIS, f/1.95

Teleobjetivo 8 megapíxeles, 120 mm, OIS

Gran angular 13 megapíxeles, 120º, f/2.2, 6P Cámara frontal 20 megapíxeles Batería 4.500 mAh

Carga rápida 120 W

Carga inalámbrica 50W Sistema operativo Android 11 + MIUI Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NaviC), NFC, USB-C Otros Lector de huellas bajo la pantalla

Resistencia al agua IP68

Soporte UWB

Estéreo Harman Kardon Precio Desde 657,90 euros al cambio

No es plegable, pero mantiene la elegancia de sus antecesores

Como ocurre con los Mi MIX desde el primero, la estética ha girado en torno a la elegancia y a la sofisticación, aprovechando esta serie un tanto diferencial para optar por otros materiales más caros. En este caso destaca la cerámica, que han presentado en tres colores: blanco, gris y negro.

Como hemos dicho, la pantalla se muestra protagonista en un frontal que no se ve interrumpido ni por un agujero ni por unos marcos superior e inferior más engrosados. Esto es gracias a la tecnología que estrenan con este móvil y que ya anticiparon en un estado previo, mostrando en la presentación cómo se logra esconder la cámara bajo la pantalla.

La marca de que la zona sobre la cámara frontal tiene una densidad de 400 píxeles por pulfada, lo mismo que vimos en el avance que nos mostró OPPO de su propia tecnología hace unos días. Xiaomi habla de micro-píxeles en forma de diamante, con lo cual se trata de píxeles más pequeños y, según la marca, más brillantes. Todos ellos en una distribución que minimiza la difracción de la luz, algo importante para evitar resultados erróneos en los selfies (habrá que ver qué tal en la práctica).

Eso sí, la pantalla del MIX 4 es plana, tratándose de un AMOLED de 6,67 pulgadas que cuenta con un ratio de contraste de 5.000.000:1 y con soporte de HDR10. Tampoco vemos una resolución que esté a la altura de lo que se esperaría de un buque insignia de referencia, con FullHD+ y una densidad de 386 píxeles. Aunque la tasa máxima de refresco es de 120 Hz.

Potencia y conectividad a la última

El Xiaomi MIX 4 integra el último procesador de Qualcomm para la gama alta, el Snapdragon 888+. Lo acompaña de 8 u 12 GB de RAM y con almacenamiento UFS 3.1 de hasta 512 GB.

Con este chip el MIX 4 cuenta con 5G, soporte para WiFi 6 y además para banda ultraancha, disponiendo de NFC y Bluetooth 5.2. El sonido es estéreo, contando con la colaboración de la marca especializada Harman Kardon.

Aunque no es un móvil grueso, en sus 225 gramos de peso (que no son pocos) encontramos una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 120 W, con lo cual la marca vuelve a apostar por lo máximo que estamos viendo en móviles actualmente (tras el Xiaomi Mi 10 Ultra), y una carga inalámbrica de 50 W. Según el fabricante, con ello el móvil se carga del 0 al 100% en 28 minutos, aunque por defecto lo hará en 45 para no dañar tanto la batería (y prometiendo que no se incrementará la temperatura en exceso).

(En desarrollo... )