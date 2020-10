Xiaomi Mi 10 Ultra, primeras impresiones: lo tiene todo para pegar duro en la gama alta, pero lo que rompe esquemas es su carga rápida

Este smartphone es una auténtica bestia. Basta echar un vistazo a sus especificaciones para darse cuenta de que con él Xiaomi ha querido poner toda la carne en el asador para recordarnos que sabe cómo poner a punto un terminal premium capaz de medirse de tú a tú con los modelos más avanzados de sus competidores.

Acabamos de tener la oportunidad de probarlo en las oficinas de Xiaomi en Madrid, y os aseguramos que es uno de esos teléfonos móviles que dejan huella. Y es que tiene todo lo que podemos pedir a un dispositivo insignia actualmente: una pantalla OLED de calidad, un procesador potente, conectividad 5G y Wi-Fi 6, una dotación de cámaras muy generosa, y una batería monumental, entre otros componentes a la última.

Sin embargo, la especificación que le permite mirar a sus rivales por encima del hombro es su carga rápida tanto con cable como inalámbrica. De hecho, según Xiaomi su tecnología le permite cargar la batería al 100% en solo 23 minutos. Aquí tenéis nuestra primera toma de contacto con este ambicioso smartphone.

Xiaomi Mi 10 Ultra: especificaciones técnicas

XIAOMI MI 10 ULTRA Características PANTALLA OLED TrueColor de 6,67 pulgadas Full HD+ (2340 x 1080 puntos), 10 bits, 120 Hz, 19,5:9, 5 000 000:1, 800 nits, certificación HDR10+ y 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3 PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 865 con ocho núcleos a una frecuencia de reloj máxima de 2,84 GHz GRÁFICOS Adreno 650 MEMORIA PRINCIPAL 8, 12 o 16 GB LPDDR5 UFS 3.1 ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 128, 256 o 512 GB CÁMARA FRONTAL 20 megapíxeles, sensor de 1/3,4", valor de apertura de f/2.3 y fotodiodos de 0,8 µm CÁMARAS TRASERAS - Principal: 48 megapíxeles, sensor de 1/1,32", f/1.85, fotodiodos de 2,4 µm y estabilización óptica

- Teleobjetivo: 8 megapíxeles, sensor de 1/2.0", f/4.1, fotodiodos de 0,8 µm, zoom digital 120x y estabilización óptica

- Ultra gran angular: 20 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm, f/2.2 y ángulo de visión de 128º

- Cámara para retratos: 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,4 µm, f/2.0, zoom óptico 2x y enfoque automático por detección de fase CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 5G, Wi-Fi 6, NFC y Bluetooth 5.1 CONECTIVIDAD USB-C SONIDO Altavoces estéreo

Certificación Hi-Res Audio

LHDC y Bluetooth aptX Adaptive SISTEMA OPERATIVO Android 10 + MIUI 12 BATERÍA 4.500 mAh CARGA RÁPIDA Con cable: 120 vatios

Inalámbrica: 50 vatios DIMENSIONES 162,38 x 75,04 x 9,45 mm PESO 221,8 g PRECIO Desde 5.299 yuanes (650 euros aprox.)

Sólido y bien acabado, pero también algo grueso y pesado

Antes de seguir adelante es importante que nos detengamos un momento para hacer un inciso que a los usuarios europeos nos interesa tener en cuenta: Xiaomi nos ha confirmado que este teléfono móvil no va a llegar oficialmente a Europa.

Por el momento es un modelo exclusivo para el mercado chino, y es una lástima porque, como podéis ver en la tabla de especificaciones, sus características son muy atractivas.

Su acabado y su diseño están a la altura de los que nos proponen los modelos insignia de otras marcas, por lo que desde un punto de vista estético y constructivo es difícil ponerle pegas

Eso sí, los usuarios europeos podemos conseguirlo sin dificultad en cualquiera de las tiendas que envían desde China, por lo que no tenemos por qué tirar la toalla. Ahora, por fin, vamos con el Mi 10 Ultra.

En mano este smartphone convence. Su acabado y su diseño están a la altura de los que nos proponen los modelos insignia de otras marcas, por lo que desde un punto de vista estético y constructivo es difícil ponerle pegas.

Transmite una sensación de solidez innegable y la pantalla ocupa la mayor parte del frontal, por lo que sus marcos, aunque no son los más finos del mercado, son lo suficientemente delgados para no desentonar en un móvil de gama alta actual.

Aun así, no es perfecto. Y es que basta sostenerlo un momento en la mano para darse cuenta de que es más pesado (221,8 g) y más grueso (9,45 mm) que buena parte de sus rivales. Estas dos características lo penalizan, por lo que a los usuarios nos interesa tenerlas en cuenta.

La parte posterior de este teléfono móvil es de cristal, aunque no utiliza exactamente el mismo vidrio al que recurre para proteger la pantalla. El cristal delantero es de tipo Gorilla Glass 5, mientras que el trasero es un Gorilla Glass 6. Este último, según Corning, que es el fabricante de este vidrio, es el doble de resistente a impactos que su predecesor.

El cristal delantero es de tipo Gorilla Glass 5, mientras que el trasero es un Gorilla Glass 6

Como podéis ver en la siguiente fotografía, la parte trasera de este smartphone es transparente, por lo que, aparentemente, nos permite ver el interior del terminal. Es un efecto resultón que ya hemos visto antes en otros smartphones de esta marca, como el Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.

No hemos podido confirmarlo, pero creemos que, al igual que en este último, lo que vemos no es el interior del móvil; es una finísima lámina de aluminio de 0,3 mm en la que la marca china ha tallado los detalles utilizando una máquina de corte por control numérico (CNC). El resultado es convincente desde un punto de vista estético, por lo que no parece demasiado relevante si lo que vemos es realmente el interior del teléfono móvil o no.

El módulo que aglutina las cámaras traseras, como podéis ver en la siguiente fotografía de detalle, es bastante grande, aunque sobresale de la cubierta del smartphone menos que el módulo de cámaras de algunos de sus competidores. Eso sí, la dotación de cámaras de este terminal es ambiciosa.

La dotación de cámaras de este smartphone delata su vocación fotográfica

Y es que se apoya en una cámara principal con un sensor de 48 megapíxeles, una óptica con ocho elementos y valor de apertura f/1.85 y estabilización óptica. El teleobjetivo recurre a un captador de 8 megapíxeles, cuenta con una óptica con valor de apertura f/4.1 (esta cifra refleja que no es muy luminosa), tiene estabilización óptica y nos propone un zoom digital de nada menos que 120 aumentos.

Las otras dos cámaras son una unidad ultra gran angular equipada con un sensor de 20 megapíxeles, una óptica con valor de apertura f/2.2 y un ángulo de visión de 128º; y, por último, una cámara para retratos que recurre a un captador de 12 megapíxeles y que nos propone un zoom óptico 2x. Como podéis ver, la configuración de las cámaras no es la más habitual, pero tiene sentido porque sus características reflejan que se complementan estupendamente.

En combate es un alta gama de pura cepa

La calidad de la pantalla OLED de este smartphone es alta. Solo pude probarlo en el interior de las oficinas de Xiaomi durante algo más de una hora, y este tiempo no es suficiente para que pudiese formarme una idea definitiva acerca de lo que nos ofrece. Aun así, bastó para que pudiese darme cuenta de que rinde a muy buen nivel.

Los negros son los que cabe esperar que nos ofrezca un panel OLED: perfectos. Los colores tienen un nivel de saturación similar al de los paneles AMOLED que monta Samsung, y la resolución de este panel convence (tiene 2340 x 1080 puntos), aunque no impacta. Me habría gustado poder probarlo en exteriores muy iluminados para comprobar si su capacidad de entrega de brillo está a la altura, pero en esta ocasión fue imposible someterlo a esta prueba.

Una de las características más atractivas de la pantalla OLED Full HD+ de este Mi 10 Ultra es su frecuencia de actualización de 120 Hz

En cualquier caso, una de las características más atractivas de la pantalla de este Mi 10 Ultra es su refresco de 120 Hz. No pude probarlo con juegos, pero basta hacer un scroll rápido en una app, o, incluso, en la interfaz del sistema operativo, para darse cuenta de que el movimiento es sensiblemente más suave y fluido que en las pantallas de 60 Hz.

Aun así, a pesar del buen sabor de boca que me ha dejado la pantalla OLED de este teléfono móvil, en mi opinión está un peldaño por debajo de las mejores pantallas que he probado, como, por ejemplo, las de los actuales smartphones insignia de Samsung, Apple o Sony, entre otras opciones. La mayor resolución de estas últimas y una calibración ligeramente mejor afinada juega a su favor, aunque quizá cambie de opinión si en el futuro se presenta la oportunidad de analizar este Mi 10 Ultra a fondo.

Como he mencionado unos párrafos más arriba, este terminal solo está disponible oficialmente en el mercado chino, lo que provocó que la unidad que pude probar en las oficinas de Xiaomi tuviese preinstaladas las apps más populares en su país de origen. Y también que la interfaz del sistema operativo estuviese disponible en perfectos chino e inglés, entre otras lenguas, pero no en español.

Aun así, no fue nada insalvable, al menos durante esta primera toma de contacto. Los usuarios europeos que decidan comprar este móvil tendrán que afinar su software para que su experiencia sea equiparable a la que les ofrecen otros smartphones de gama alta.

En el titular de este artículo os anticipamos la que sin duda es una de las características más atractivas de este teléfono móvil: su carga rápida. Y es que las cifras de las que nos habla Xiaomi son de récord: 120 vatios para la carga con cable y 50 vatios para la inalámbrica.

Me habría gustado comprobar cuánto tiempo tarda realmente la batería en reponer de 0 al 100% la carga en ambas modalidades, pero las condiciones en las que pude llevar a cabo esta primera toma de contacto no me permitieron averiguarlo. Queda pendiente para un análisis a fondo si se presenta la oportunidad, pero las cifras de este Mi 10 Ultra en este ámbito son muy prometedoras.

Saboreamos sus cámaras, aunque solo un poco

Todas las fotografías que publicamos en esta sección del artículo las tomé con el Mi 10 Ultra en el interior de las oficinas de Xiaomi, por lo que no pude probar qué tal se desenvuelve este teléfono móvil en exteriores y en espacios poco iluminados. Aun así, estas capturas pueden ayudarnos a formarnos una idea superficial acerca del rendimiento de este terminal en este escenario de uso.

Antes de indagar en las fotografías, un apunte: la interfaz de las cámaras es esencialmente idéntica a la que podemos encontrar en los otros actuales smartphones de gama alta de Xiaomi. Los parámetros de ajuste y control de la exposición están organizados con claridad y son fácilmente accesibles, por lo que bastan unos pocos minutos para familiarizarse con esta interfaz y poder sacar partido a las cámaras.

Esta fotografía está tomada a unos pocos centímetros de distancia del manillar del patinete y en una zona de la habitación en la que la luz artificial no abundaba, pero estas circunstancias no impidieron a este móvil resolver el enfoque con rapidez y de una forma muy correcta. El nivel de detalle de esta fotografía es alto y el ruido apenas es perceptible, ni siquiera en las regiones más oscuras del margen inferior de la captura.

La segunda captura consolida lo que hemos observado en la primera fotografía: este teléfono móvil consigue recuperar un nivel de detalle alto. Pero esta imagen nos da una pista más: también restituye el color de una forma fidedigna, y, por tanto, muy natural. Tanto el color verde de la planta como el dorado de la figura respetan los matices tonales que ambos elementos tienen realmente.

La siguiente fotografía la tomé utilizando el zoom, aunque al estar capturada forzosamente en un interior no pude recurrir a un zoom mucho más agresivo que me permitiese comprobar cómo resuelve este móvil el procesado digital en circunstancias exigentes. Eso sí, la tomé a pulso, sin apoyarme en ninguna superficie, y de una forma poco cuidadosa a propósito para poner a prueba la estabilización óptica. Aun así, la imagen es nítida y tiene un nivel de detalle alto.

La última fotografía refleja la habilidad de la cámara ultra gran angular en un escenario de captura en el que la luz no abunda. A pesar de esta circunstancia el ruido es reducido y el nivel de detalle, de nuevo, es alto.

No obstante, lo que más me llama la atención es la mínima distorsión geométrica introducida por la óptica de esta cámara. Y este es un punto importante a su favor. Esta imagen está repleta de líneas rectas paralelas, y solo podemos apreciar una ligera distorsión geométrica en las planchas del techo.

Un móvil con bazas sólidas al que le falta una vuelta de tuerca más para despuntar

Las cualidades de este smartphone son numerosas. Está bien acabado, es bonito, tiene unas especificaciones a la última en las que destacan su SoC Snapdragon 865 y la posibilidad de elegirlo con hasta 16 GB de memoria principal; su dotación de cámaras es ambiciosa; tiene una pantalla de calidad con un refresco de 120 Hz; su carga rápida es tremendamente competitiva... No es fácil ponerle pegas ante semejante despliegue de tecnología.

Este smartphone tiene muchas cualidades y pocos puntos débiles. Es una lástima que los usuarios europeos no podamos comprarlo en el canal oficial

A falta de probarlo con mucha más profundidad, algo que posiblemente nos habría permitido encontrar más puntos débiles, lo único que le puedo reprochar es su grosor y su peso, que son sensiblemente superiores a los de algunos de sus competidores. Y también su ausencia oficial en las tiendas europeas, lo que obligará a los usuarios que quieran hacerse con él a importarlo por su cuenta, con el sobreprecio que conlleva esta forma de compra. Quién sabe, quizá si los usuarios mostramos interés en él Xiaomi al final se anime a traerlo a España. Crucemos los dedos.