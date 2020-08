El Xiaomi Mi 10T Pro apunta a ser el primer móvil 'no gamer' con tasa de refresco de 144 Hz, según las filtraciones

Xiaomi es casi una asignatura con finales cada mes a la hora de estar al día de su catálogo, especialmente desde que su serie Mi (la primigenia, la que tenía un solo móvil) se ha ampliado hasta ser una de las más prolíficas. En los Mi 9 ya vimos que surgía una nueva estirpe, los Mi 9T, y parece que este año la jugada se puede repetir con los Xiaomi Mi 10T.

Hablamos en plural porque a partir de las filtraciones se adivina que no habrá uno ni dos, sino tres móviles Xiaomi Mi 10T. Unos móviles que encajarían en la gama media y alta si se sigue la fórmula que vimos con el Xiaomi Mi 9T Pro y el Xiaomi Mi 9T.

Un cambio en la estrategia y tres nuevos 10T

Otra de las series más variadas y abundantes de Xiaomi es Redmi (realmente una filial, y aunque muchos terminales Redmi llegan al mercado internacional en ocasiones lo hacen rebautizados. Ocurrió el año pasado con los Xiaomi Redmi K20, que se convertían en los Xiaomi Mi 9T y 9T Pro, pero dado que el POCO X2 ha supuesto la internacionalización del Redmi K30, así como el POCO F2 Pro con el Redmi K30 Pro, no parece que vaya a mantenerse esta estrategia en 2020.

Además, las filtraciones hacen que pensemos en que se tratará de nuevas configuraciones y hasta tres móviles: Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T y Xiaomi Mi 10T Lite. Y del que más detalles están asomando es del más ambicioso de todos (el Pro).

Apostando por los máximos megapíxeles y los máximos hercios

Lo último llegaba de Twitter y nos mostraba algo que batiría récords si hablamos de móviles estándar y no de gaming, en los cuales se han normalizado las tasas de refresco por encima de los 60 e incluso 90 Hz. Así, el Xiaomi Mi 10T Pro vendría con una tasa de refresco máxima de 144 Hz.

No se deducen las pulgadas del panel (ni tampoco la tecnología), pero dado que según XDA este móvil albergaría una batería de 5.000 mAh, probablemente estará en torno a las 6,5 pulgadas para tener un volumen suficiente. Por las fotos el lector de huellas se sitúa en el lateral y no bajo la pantalla, así que podría tratarse de un panel IPS (aunque esto no es determinante).

Esta filtración apunta además a que llevaría uno de los procesadores de Qualcomm para la alta gama, el Snapdragon 865 o el Snapdragon 865+. Y sin más datos sobre las memorias, lo que asoma es una llamativa cámara principal en ese módulo trasero a la que se le adjudica un sensor de 108 megapíxeles, como el Xiaomi Mi 10 Pro.

De los dos hermanos menores hay menos informaciones, pero según lo que recoge XDA parte de las diferencias entre ellos estaría en el set de cámaras. Al parecer, el Xiaomi Mi 10T tendría una cámara principal de 64 megapíxeles, y quizás sea una alternativa con cuatro cámaras con procesador de gama media frente al anterior, con la posibilidad de que el Mi 10T Lite, de confirmarse, quede en la gama de entrada.

De lo que no se habla es de fecha de presentación. Que haya posibles fotografías normalmente indica que no queda mucho para su presentación, pero de momento no hay ningún evento de Xiaomi a la vista ni la marca ha hecho mención de preparar el lanzamiento de nuevos móviles.