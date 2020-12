Vivo V20 Pro 5G: cinco cámaras y 5G para el gama media más ambicioso de la serie V

Vivo está definiendo unas líneas de diseño en su gama media de manera que la va logrando diferenciar para que se identifique un móvil suyo de un vistazo a la trasera. El último adoquín en este camino es el nuevo Vivo V20 Pro 5G, que como anticipa su nombre llega para completar la oferta compatible con esta red que la marca ofrece ya.

Se trata de un móvil de gama media que dispone de esta compatibilidad al incorporar el Snapdragon 765G, lo cual es a su vez la principal diferencia con respecto al Vivo V20. Aunque veremos que hay algunos cambios más, manteniendo la delgadez por la que ya su hermano con 4G destacaba.

Ficha técnica del Vivo V20 Pro

Vivo V20 Pro Pantalla AMOLED 6,44"

Full HD+ Dimensiones y peso 158,82 x 74,20 x 7,39 mm

170 g Procesador Snapdragon 765G RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB Cámara frontal 44 MP f/2.0

8 MP f/2.28 UGA Cámara trasera 64 MP f/1.89

8 MP f/2.2 UGA/Macro/Bokeh

2 MP mono Batería 4.000 mAh

Carga rápida 33W Sistema operativo Android 11

Funtouch OS 11 Conectividad 5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

USB-C Otros Lector de huellas en la pantalla Precio 335 euros al cambio

Un frontal que se diferencia, pero no por nuevo

Aunque vimos también un Vivo V20 SE, hablando de esa estética que comentábamos al inicio el nuevo Vivo V20 Pro 5G recuerda más al Vivo X51 5G que al SE. Tiene una trasera con acabado mate y un módulo más cuadrado, con el doble acabado que veíamos en el X51 e igualmente prominente.

De hecho, destaca esta protuberancia al ser un móvil tan delgado, de tan solo 7,39 milímetros de grosor. Es también ligero habalando de móviles con una pantalla de casi 6,4 pulgadas como ahora veremos, con 170 gramos de peso, aunque como cabe pensar la batería tampoco es de las más grandes que vemos en la actualidad.

En la parte frontal llama algo la atención: un notch que no es como los que solemos ver en forma de gota o "U", sino más ancho. La explicación: no vemos un sistema avanzado de reconocimiento facial, se trata de dos cámaras frontales que no vemos asomando por agujeros como por ejemplo en el Huawei P40 Pro.

Hablando de la pantalla, se trata de un panel AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución FullHD+, estando así a la altura en cuanto a este valor de los móviles de gama media más ambiciosos e incluso de bastantes móviles de gama alta. Esta pantalla incluye el lector de huellas, que como cabría pensar no está en el fino lateral ni en la parte trasera.

5G y cinco cámaras traseras

La serie V, como la X, V se centra sobre todo en el diseño y en buscar diferenciarse de lo que sería una gama media más estándar a nivel tecnológico englobando móviles de gama media y alta (en China el fabricante las unifica en la línea X). Veremos que en este caso el foco está en las cámaras, pero incluir el Snapdragon 765G de Qualcomm supone también un punto diferencial dentro de los V.

El Vivo V20 Pro incorpora 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento como opción única. No dispone de minijack de audio pero sí de carga rápida a 33 W para una batería de 4.000 mAh, que como anticipábamos no llega a destacar en una actualidad de móviles con hasta 7.000 mAh (más voluminosos y pesados).

Pero vamos a hablar de sus cámaras. Hay una curiosa combinación en la apuesta del Vivo V20 Pro combinando "lo de siempre" de una manera atípica. Veamos sus cinco lentes en total:

Cámara principal: sensor de 64 megapíxeles con lente con apertura de f/1.89.

Cámara múltiple: se trata de un sensor de 8 megapíxeles con una lente que actúa de gran angular, macro o lente para el modo retrato.

Sensor monocromo de 2 megapíxeles.

Cámara frontal dual: sensor de 44 megapíxeles y una gran angular con sensor de 8 megapíxeles. La principal además dispone de autofocus al ojo del sujeto y un modo especial para retratos nocturnos.

La aproximación de Vivo con esa cámara múltiple no es nueva del todo, ya que hemos visto varios móviles que incorporan un modo macro aprovechando el gran angular como el OnePlus 8 Pro o el OPPO Reno4 Pro. Algo que tiene sentido y que en cierto modo da una lección a la tendencia actual de introducir una lente macro quizás como relleno para llegar a tener tres o cuatro cámaras traseras (sin invertir demasiado).

Lo que no tiene tanta lógica es que se use el término "zoom híbrido" en el módulo de las cámaras traseras, que puede inducir a confusión. Este término normalmente describe la combinación de zoom óptico y digital como opción intermedia entre uno y otro (para mejorar el resultado del digital por sí solo), y aquí no vemos ningún teleobjetivo.

Versiones y precios del Vivo V20 Pro

El Vivo V20 Pro ha sido presentado de momento en India. El precio de salida es de unos 390 euros al cambio (34.999 rupias), aunque el fabricante lo ha lanzado con una oferta inicial de unos 335 euros al cambio (29.990 rupias).

Como hemos comentado, hay una única versión en cuestión de memorias con 8 GB de RAM y 128u GB de almacenamiento. Y está disponible en los colores negro y azul.

Toda la información | Vivo