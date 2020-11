OPPO Reno 4 Pro, análisis: competir en la gama más alta es posible incluso con un corazón de gama media

Analizamos a fondo uno de los últimos móviles de OPPO, aspirante a la gama alta del fabricante que se mantiene un escalón por debajo del nivel 'premium'. La experiencia tras los días de prueba ha sido muy positiva, el OPPO Reno4 Pro da mucho de sí.

OPPO renovó su gama de móviles Reno con un trío de teléfonos entre los que se encuentra el más capacitado de ellos, nuestro protagonista del análisis: el OPPO Reno4 Pro. Precioso por fuera, muy atractivo por dentro, con altas capacidades fotográficas y perfecto para colmar las necesidades de cualquiera. Eso sí, la calidad tiene un precio.

Ficha técnica del OPPO Reno4 Pro

Oppo Reno4 Pro 5G Dimensiones y peso 159.6 x 72.5 x 7.6 milímetros

172 gramos Pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas

Ratio 20:9

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 765G a 2,4GHz Versión 12GB/256GB Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.4 Cámaras traseras 48 megapíxeles f/1.7 OIS

12 megapíxeles f/2.2 SGA 120º

13 megapíxeles f/2.4 Zoom 2X

Vídeo 4K@30fps Batería 4.000 mAh (doble: 2 x 2.000 mAh)

Carga rápida de 65W Conectividad Dual 5G+4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

USB tipo C Sistema operativo Android 10

ColorOS 7.2 Otros Lector de huellas bajo la pantalla Precio 799 euros

Diseño: excelente para un móvil no exagerado en tamaño

A nivel de diseño y materiales no hay duda: el OPPO Reno4 Pro es un móvil que hereda la experiencia de la marca en la gama más premium para trasladar su tacto y elegancia a cada milímetro del exterior. El móvil se siente muy bien en la mano, se aprecia sólido, el cuerpo de aluminio arroja solidez y la cara trasera de cristal mantiene cierta distinción gracias a los reflejos metálicos, también se distingue por un tramado de OPPO sólo visible bajo determinados ángulos.

Es un teléfono grande, aunque no con las dimensiones exageradas de muchos smartphones de su competencia. Gracias al panel curvado en los laterales el OPPO Reno4 Pro contiene en parte sus medidas: es bastante estrecho, también muy fino. Además, las curvas de la pantalla AMOLED no son exageradas; lo que evita el exceso de distorsiones en los bordes, también los falsos toques.

El frontal del teléfono queda bien aprovechado gracias al agujero en la esquina superior izquierda, este se sitúa en los cuatro milímetros. Y mantiene la simetría: idéntico tamaño de los marcos laterales, también del inferior y del superior. Este último marco aloja el auricular de llamadas que también es altavoz estéreo secundario. Lo avanzamos: el OPPO Reno4 Pro suena bien y potente.

El diseño y los materiales son exquisitos, también se aprecia ligero y muy fino en la mano. Además de sólido

Por debajo el teléfono presenta el conector USB C, el altavoz externo principal y la bandeja para la doble SIM (cuidado con introducir el 'pincho' en el micro secundario, que el agujero está en la misma zona); el lateral derecho ancla el botón de encendido quedando destacado en un agradable color verde (y a la distancia perfecta para pulsarlo con el pulgar); y en el costado izquierdo se sitúan los botones de volumen (también caen a la altura justa).

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) OPPO Reno4 Pro 159,6 72,5 7,6 172 6,5 4.000 115,71 85,66 OnePlus Nord 158,3 73,3 8,2 184 6,57 4.160 115,96 95,09 OnePlus 8T 160,7 74,1 8,4 188 6,55 4.500 119,08 100,03 Samsung Galaxy S20 151,1 69,1 7,9 163 6,2 4.000 104,41 82,48 LG Velvet 167,08 74 7,85 180 6,8 4.300 123,58 97,0103 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 114,75 106,60 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79

En lo que se refiere a la cara trasera el OPPO Reno4 Pro ofrece triple cámara dentro de un módulo rectangular. Dicho módulo sobresale algo más de un milímetro del cuerpo; con los objetivos sobresaliendo, a su vez, otro milímetro. El resultado peca de 'cojera' al situarlo plano sobre una superficie. También acumula una gran cantidad de polvo en la zona de la cámara, casi tanto como huellas quedan impregnadas en el cristal trasero (el color negro es un auténtico imán).

El área de las cámaras retiene una enorme cantidad de polvo

Es muy cómodo en la mano, ya lo decíamos. Se siente resistente y sólido gracias al marco de aluminio; por más que la doble cara de cristal arroje las lógicas dudas ante los impactos. Dos de los inconvenientes que podemos encontrarle al OPPO Reno4 Pro en términos de diseño son la ausencia de resistencia al polvo y al agua y el no tener carga inalámbrica. Dado que es un móvil que asciende a los 799 euros consideramos que estas carencias penalizan el nivel medio del teléfono.

Pantalla: gran calidad con bordes sin excesiva curva

Ya decíamos que el móvil no es exagerado en sus dimensiones. Esta cualidad viene determinada en gran parte por su pantalla: con 6,5 pulgadas de diagonal, los bordes ligeramente curvados y el aprovechamiento del frontal, el OPPO Reno4 Pro logra contener muy bien su tamaño. Todo manteniendo un excelente soporte para el contenido multimedia, tanto por superficie como por la calidad del panel.

OPPO incluye una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas de diagonal que se queda en el FHD+ de resolución (1.080 x 2400 píxeles con 402 ppp de densidad), posee ratio 20:9, ofrece 90 Hz de tasa de refresco con frecuencia de detección del toque de 180 Hz, soporta HDR10, el brillo máximo llega a los 1.100 nits y queda protegido por cristal Corning Gorilla Glass 5.

La curvatura de la pantalla no es exagerada

A nivel visual la pantalla del OPPO Reno4 Pro se aprecia de enorme calidad. Vibrante, muy nítida a pesar de que por la gama podría ofrecer resolución 2K, bien calibrada en términos de color sin que se aprecie excesiva saturación de serie (puede ajustarse el modo de color en suave e intenso aparte de que dispone de calibración de temperatura), no consume en exceso aunque se configure en 90 Hz y la respuesta al toque es excelente.

La apariencia del frontal es exquisita. Los bordes curvos le dan presencia al diseño, todo sin que se aprecien exagerados: la curvatura es muy parecida a la que ofrece el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, por ejemplo. El OPPO Reno4 Pro se ve a la perfección en todas las condiciones, incluso bajo la luz directa del sol. El brillo automático se adapta bien a los cambios de iluminación ambiental, el brillo mínimo molesta ligeramente en penumbra y los ángulos de visión están a un excelente nivel.

La pantalla del OPPO Reno4 Pro es uno de sus mejores valores: de gran calidad, con un brillo alto y sin que las curvas sean exageradas

La pantalla del teléfono es uno de sus principales valores: la calidad que arroja es muy alta. Tanto reproduciendo contenido audiovisual como jugando a títulos móviles: el OPPO Reno4 Pro es un gran soporte multimedia. El audio acompaña, también las prestaciones brutas; por más que se quede un escalón por debajo de lo deseado por el precio.

Rematamos el apartado de pantalla detallando el funcionamiento del lector de huellas. Este es óptico y se sitúa bajo el panel, nada extraño en este punto. El proceso de registro para cada huella es muy rápido, también ofrece más precisión de la habitual en este tipo de sensores (desbloquea incluso con el dedo algo girado).

El desbloqueo del teléfono es casi inmediato: basta poner el dedo para que en menos de un segundo esté cargado el escritorio. Un gran funcionamiento biométrico que se ve complementado con el desbloqueo facial mediante la cámara delantera, mucho menos seguro y fiable. También es muy rápido (hemos complementado ambos sistemas de seguridad durante el análisis con resultados satisfactorios).

Rendimiento: le falta potencia bruta para su precio

Entramos en uno de los apartados donde más dudas despierta el teléfono: el rendimiento. Dicho apartado queda definido por el SoC elegido por OPPO para equipar el Reno4 Pro: el Snapdragon 765G. No es que este procesador carezca de potencia ni de especificaciones, pero, bajo nuestra opinión, y dada la competencia directa de nuestro protagonista, un móvil de la categoría y precio del OPPO Reno4 Pro debería de apostar por un Snapdragon 865. Ojo, que en ningún momento se comporta mal.

No es el primer Snapdragon 765G que probamos, por lo que sabemos bien hasta dónde llega este SoC de Qualcomm: es apto para todo lo que se le demande. En el caso del OPPO Reno4 Pro, su funcionamiento es fluido, rápido en multitarea, no hemos apreciado ralentizaciones, la ejecución de los juegos está a un gran nivel y el resto del hardware acompaña sin notar en momento alguno complicaciones.

El móvil permite aumentar el rendimiento manualmente

Hemos exprimido el OPPO Reno4 Pro con todo tipo de juegos, desde Fortnite a Genshin Impact. Este último juego permite configurar la calidad gráfica al máximo nivel en el OPPO Reno4 Pro, tanto en 30 fps como a 60 fps. Los gráficos se ven excelentes, no se aprecia calentamiento excesivo incluso durante largas sesiones de juego, también se percibe veloz en el regreso a los escritorios. Sí, es verdad que por la gama la apuesta más lógica tendría que haber sido el Snapdragon 865, pero no podemos obviar nuestra experiencia plenamente positiva tal y como viene de serie.

A continuación tienes distintas pruebas de benchmark realizadas en el OPPO Reno4 Pro y enfrentadas contra algunos de sus contrincantes, tanto por precio como por hardware.

OPPO Reno4 Pro OnePlus Nord OnePlus 8T Samsung Galaxy S20 LG Velvet Motorola Edge Huawei P40 Pro PROCESADOR Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 865 Exynos 990 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Kirin 990 RAM 12 GB 8 GB 12 GB 8 GB 6 GB 6 GB 8 GB GEEKBENCH 5.0(single/multi) 609 / 1.794 554 / 1.832 892 / 3.194 453 / 2.610 593 / 1.742 593 / 1.742 - 3D MARK (Sling Shot) 4.418 4.309 8.925 - 4.308 4.308 4.074 PCMARK WORK 11.395 9,194 9.304 - 10.541 10.541 9.476

Aparte del rendimiento bruto, el OPPO Reno4 Pro incluye 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. No se puede decir que ande justo de espacio, este punto eleva la nota media del dispositivo logrando equipararse a lo mejor de la gama alta. Eso sí, el OPPO Reno4 Pro prescinde de expansión por memoria SD, un pequeño inconveniente que se ve difuminado debido al enorme espacio disponible.

Quizá no incorpore el SoC más potente en Android, pero no por ello se aprecia justo en sus prestaciones. Los 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento contribuyen a esa grata sensación

No hay nada que le vaya grande al teléfono, ni los juegos de alta carga gráfica ni las aplicaciones pesadas ni la multitarea intensiva: el hardware del teléfono sale muy bien parado ofreciendo en todo momento un funcionamiento fluido. Incluso a pesar de que la capa de OPPO no se caracterice precisamente por ser ligera.

Sonido: de calidad, potente y con el doble altavoz estéreo como guinda

Quizá el procesador empañe ligeramente el alma de gama 'premium' que atesora el OPPO Reno4 Pro, pero esto no se aprecia en el sonido: el teléfono ofrece la mejor cara cuando toca disfrutar del audio. Lógicamente, se ve penalizado por la ausencia de conector de auriculares, aunque esto, por desgracia, también es consecuencia de la gama a la que pertenece. Más allá de esta carencia, que puede subsanarse con un adaptador USB C (más o menos), el protagonista de nuestro análisis sale del apartado del audio con el altavoz bien alto. Y no es sólo un juego de palabras.

El OPPO Reno4 Pro cuenta con Bluetooth 5.1 además de con un gran elenco de códecs de audio de gran calidad. Una vez emparejado con unos auriculares inalámbricos (que ofrezcan un sonido a la altura), el audio se aprecia detallado, con un buen equilibrio entre agudos y graves, el refuerzo de bajos no es exagerado y, en general, la riqueza auditiva se sitúa a muy buen nivel.

Mejoras de sonido mediante Dolby Atmos. No es válido para el altavoz externo

El sistema incluye distintas mejoras de audio que permiten personalizar la experiencia al tiempo que se modulan las características de sonido al gusto de cada oído. El OPPO Reno4 Pro ofrece compatibilidad con Dolby Atmos, permite ajustar los efectos de audio al contenido que se reproduce, se incluyen ecualizadores predefinidos y también un ecualizador gráfico de diez bandas para que cada uno personalice el sonido del teléfono a su gusto. Nos ha parecido un excelente complemento a la calidad que destila el hardware auditivo.

Para activar el audio de alta calidad (códec AAC) hay que entrar en los ajustes de Bluetooth y pulsar sobre esa opción dentro del menú de los auriculares conectados

Aparte de por Bluetooth, hemos estado usando el OPPO Reno4 Pro mediante auriculares con cable y un adaptador de USB C a jack de 3,5 mm. El DAC se sitúa en el teléfono, no hace falta un adaptador que haga la conversión a audio analógico. Y en términos de sonido, la experiencia mantiene la calidad esperada con el citado equilibrio entre audios y graves, también el refuerzo de graves se aprecia sin exageración.

Y toca hacer mención a los altavoces externos. Sí, en plural: el OPPO Reno4 Pro hace uso de doble altavoz estéreo empleando el auricular de llamadas, situado en el frontal, como altavoz secundario (el principal se sitúa en la parte baja del teléfono, junto al USB C). El conjunto aumenta la inmersión en la reproducción multimedia ya que el sonido se dirige directamente al usuario, incluso a pesar de que el altavoz primario no quede bien orientado. Además, el audio externo ofrece gran potencia y un volumen elevado. Eso sí, a máximo volumen se aprecia estridente, aunque sin excesiva distorsión.

Batería: sin ser exagerada, su carga rápida sí que lo es

En términos de batería, el OPPO Reno4 Pro se sitúa en la línea de lo habitual en smartphones: 4.000 mAh en total. Esta cifra tiene cierto 'truco' ya que el fabricante no monta una única batería, sino dos: cada una es de 2.000 mAh. Estas no elevan el grosor del móvil ya que este se mantiene estilizado. Y su duplicación permite que nuestro protagonista vuele en términos de carga rápida.

La autonomía nos ha dado bastantes satisfacciones: sin ser exagerada, la vida del teléfono sobrepasa los dos días con un uso medio. Esto implica utilizarlo básicamente dentro de redes WiFi, con 4G no intensivo, alguna hora de juego, mucha red social y también navegación web. Las más de seis horas de pantalla suelen ser habituales, incluso exprimiendo el OPPO Reno4 Pro en juegos y con mucho uso en exteriores.

El consumo con la pantalla apagada es muy ajustado, ColorOS optimiza muy bien los procesos (a costa de cargarse más de una aplicación en segundo plano, incluso a pesar de disponer de 12 GB de RAM). En general no hay que preocuparse de que se agote la batería ya que llega al final de la jornada con más del 30 %, incluso saliendo de casa a primera hora de la mañana. Y si se le agota bastan cinco minutos para darle un cuarto de carga. Literal.

Enchufar el OPPO Reno4 Pro a un cargador es un espectáculo: el porcentaje de la batería se eleva como si estuviese despegando. Y sin exceso de calentamiento

La carga rápida del OPPO Reno4 Pro incluye un cargador de 65 W que revive el teléfono de 0 a 100 % (desde que se apaga hasta que el porcentaje queda completo) en menos de media hora. Todo sin que los implicados se calienten en exceso: tanto el móvil como el cargador disipan correctamente la temperatura. Lástima que OPPO no incluya carga inalámbrica, es lo que le falta para completar el órdago energético.

A continuación tienes los tiempos de carga del OPPO Reno4 Pro. Hemos variado las secciones para que se ajusten a la impresionante velocidad del teléfono.

5 minutos : 24 % de batería.

: 24 % de batería. 10 minutos : 49 % de batería.

: 49 % de batería. 15 minutos : 68 % de batería.

: 68 % de batería. 20 minutos : 86 % de batería.

: 86 % de batería. 25 minutos : 97 % de batería.

: 97 % de batería. Total: 27 minutos.

Software: más posibilidades con ColorOS 7.2 a costa de cierta pesadez

Menú de ajustes de Color OS 7.2 en modo oscuro

No hay demasiadas sorpresas en términos de capa personalizada: OPPO mantiene su apuesta por ColorOS instalando la última versión estable en el dispositivo junto a Android 10. Dado el coste del teléfono lo deseable sería contar de partida con Android 11, esperemos que la marca no tarde en actualizarlo tras las pruebas iniciadas con el OPPO Find X2 Pro.

OPPO ha ido mudando el aspecto de su capa a Android más o menos puro, una estética que se aprecia en los iconos, en los menús de sistema o en la integración de Google Discover en los escritorios. ColorOS 7.2 ofrece un enorme abanico de opciones de personalización, desde los temas del teléfono a la barra lateral inteligente, un espacio escondido en los bordes donde se pueden anclar apps y acciones del teléfono.

Los accesos rápidos del área de notificaciones se ven algo desfasados, OPPO preinstala los servicios y app de Facebook, una suite ofimática y algunas aplicaciones propias que complementan las funciones de la capa, como los reproductores de música y de vídeo. Además, se incluye una aplicación para inducir al relajamiento (OPPO relax), el Reno4 Pro dispone de espacio de juegos con el que mejorar la experiencia lúdica y un gestor del teléfono con el que optimizar su rendimiento. No abusa del software preinstalado a pesar de que al teléfono le sobre algo de peso en software.

El valor añadido de ColorOS 7.2 se aprecia en las funciones extra del OPPO Reno4 Pro. La capa permite clonar aplicaciones, incluye una gran cantidad de gestos que facilitan el uso del móvil, ofrece apagado y encendido automáticos, posee Always On Display personalizable, el modo oscuro está muy bien conseguido y hasta amplifica la seguridad y privacidad con protecciones añadidas, como la de pagos o el bloqueo de aplicaciones.

ColorOS es una capa pesada, sí, pero con una estética que poco a poco va migrando a un estilo más puro de Android. El OPPO Reno4 Pro no acusa ralentizaciones visibles pese a la capa. Y obtiene un notable valor a costa de aumentar el número de opciones disponibles. No es que vayan a utilizarse todas, pero siempre es de agradecer el contar con ellas.

Fotografía: un trío de cámaras con calidad que da muchísimo juego

Nuestro protagonista mantiene la tendencia de montar múltiples cámaras, pero OPPO se contiene en lo excesivo apuntando a un triple sensor que, con sus ópticas, cubre casi cualquier necesidad. Un sensor primario con fotos de gran tamaño, un súper gran angular y un telefoto, nada de colar sensores macro ni ToF. Eso sí, esto no implica que el OPPO Reno4 Pro se vea impedido de realizar fotos en plano muy corto ya que el motor del gran angular se mueve a modo macro. Pero no adelantemos acontecimientos.

Veamos las características de fotografía a todo detalle:

Sensor principal de 48 megapíxeles Sony IMX589 con apertura f/1.7, tamaño del sensor de 1/2.0 pulgadas, amplitud de campo de 67,7º, óptica de seis piezas, OIS, pixel binning a 12 megapíxeles y grabación de vídeo ultra estabilizada.

Sony IMX589 con apertura f/1.7, tamaño del sensor de 1/2.0 pulgadas, amplitud de campo de 67,7º, óptica de seis piezas, OIS, pixel binning a 12 megapíxeles y grabación de vídeo ultra estabilizada. Sensor súper gran angular de 12 megapíxeles Sony IMX708 con apertura f/2.2, tamaño del sensor de 1/2.43 pulgadas, amplitud de campo de 120º, conjunto óptico de seis piezas, estabilización de imagen electrónica, corrección electrónica de la deformación de lente y grabación de vídeo súper estable (sólo en el modo Pro).

Sony IMX708 con apertura f/2.2, tamaño del sensor de 1/2.43 pulgadas, amplitud de campo de 120º, conjunto óptico de seis piezas, estabilización de imagen electrónica, corrección electrónica de la deformación de lente y grabación de vídeo súper estable (sólo en el modo Pro). Telefoto 2x con sensor de 12 megapíxeles y apertura f/2.4, zoom óptico 2x, zoom digital hasta 20x y conjunto óptico de seis piezas.

y apertura f/2.4, zoom óptico 2x, zoom digital hasta 20x y conjunto óptico de seis piezas. Cámara frontal de 32 megapíxeles con apertura f/2.4, pixel binning a 8,1 megapíxeles, amplitud de campo de 69,8º y conjunto óptico de cinco piezas.

En términos generales, el OPPO Reno 4 Pro realiza muy buenas fotos, tanto con abundante luz natural como cuando cae la noche y desciende cualquier foco de iluminación. Las prestaciones de los tres sensores son bastante equiparables; por más que, como suele ocurrir, sea la cámara principal la que domine en nitidez, iluminación y detalle.

El móvil demuestra su pertenencia a la gama más alta con el desempeño fotográfico. Los colores son naturales, no satura en exceso (siempre y cuando no se active la función de 'color deslumbrante', el icono situado en la parte superior de la app), los contornos del primer plano son nítidos, no se aprecian acuarelas mientras la iluminación sea alta y uniforme, el procesado es de muy buena calidad y el detalle al ampliar la imagen es elevado.

El OPPO Reno4 Pro suele mantener una correcta correspondencia de color e iluminación entre la cámara principal y la gran angular. Este segundo objetivo ofrece una gran amplitud de campo con una corrección de lente muy acertada: la IA de OPPO endereza la perspectiva provocada por la deformación de los extremos hasta que apenas se aprecia. Y con un gran nivel de calidad: las tomas con gran angular mantienen gran parte de la nitidez y el detalle del sensor principal. Es una de las mejores experiencias que hemos tenido en este tipo de lentes para smartphone.

El móvil dispone de HDR automático (en según qué situaciones puede crear aberraciones de color y elevar la intensidad de la imagen), ofrece modo retrato (muy bien conseguido, tanto en recorte del fondo como en la aplicación del bokeh), dispone de modo noche (el OPPO Reno4 Pro puede rescatar tomas casi en penumbra), permite disparar a los 48 megapíxeles del sensor principal, incluye un modo experto algo justo en opciones (sin captura en RAW) y un modo de disparo en Extra HD que hace fotos tamaño pancarta a base de interpolar varias imágenes (a 108 megapíxeles).

Si el sensor principal es un todoterreno indiscutible, y el gran angular mantiene el tipo mientras trabaja mano a mano con la cámara primaria, el telefoto ofrece la opción de acercar lo retratado ofreciendo zoom 2x. Como suele ocurrir, el desempeño de dicho sensor no es de tanta calidad como el de sus hermanos: la pérdida de detalle suele ser notoria incluso a simple vista, también las acuarelas. Aun así, se defiende a la perfección a plena luz del día, incluso más allá del zoom 2x: el OPPO Reno4 Pro aplica zoom híbrido manteniendo suficiente calidad hasta un máximo de 5x. Más allá de aquí se obtiene una bajada drástica en detalle, en especial cuando se supera el 10x. El móvil llega hasta los 20x digital, una opción que es más testimonial que práctica. Eso sí, tiene una carencia que le penaliza: la falta de estabilizador óptico u OIS.

La interfaz de OPPO es tan funcional como práctica. Intuitiva, menú inferior que permite el desplazamiento sencillo entre las opciones habituales, extras lúdicos como los modos de belleza, stickers o los filtros, inteligencia artificial para detectar escenas, mayor nitidez de retratos también con IA (bajo nuestras pruebas funciona muy bien) y modo panorámico a base de mover el móvil mientras se hace la foto. No es de las aplicaciones de fabricante que más funciones ofrece, pero no por ello se queda corta en rendimiento.

Imagen tomada con el sensor principal. En exteriores y con buena iluminación el OPPO Reno4 Pro hace un gran trabajo: gran nivel de detalle, buen rango dinámico y colores naturales.

Modo noche en el OPPO Reno4 Pro (sensor principal). Lógica pérdida de detalle en el fondo, iluminación homogénea y gran nitidez.

El modo retrato con las cámaras traseras recorta del fondo con gran precisión, incluso en situaciones con iluminación complicada (la foto está tomada al anochecer). El desenfoque es algo profundo y no se puede graduar.

La cámara frontal no está a la altura de las traseras: los selfies pierden mucho detalle, incluso con abundante luz. El recorte en el modo retrato no es malo, pero falla en determinados contornos. Como es habitual, el OPPO Reno4 Pro incluye un sinfín de herramientas de belleza para la cámara delantera con las que 'mejorar' los retratos.

A continuación tienes una muestra de fotografías tomadas con todas las cámaras y en una gran cantidad de situaciones.

Entremos en la grabación de vídeo. Tal y como acostumbra OPPO, sobre todo en sus modelos de gama alta, el Reno4 Pro atesora una grabación de vídeo de gran calidad en la que destaca la estabilización de imagen. La marca utiliza el estabilizador de imagen óptico de la cámara principal y la estabilización por software para ofrecer distintos niveles de eliminación de trepidaciones: Ultraestable (icono de cámara superior) y Ultraestable Pro (icono en la parte baja izquierda de la pantalla). Ambos pueden combinarse para obtener tomas asombrosamente estables, casi como si se hubiese usado un accesorio de estabilización.

El OPPO Reno4 pro graba a un máximo de resolución 4K, pero sólo en 1080p funciona el estabilizador de vídeo. El móvil sólo permite utilizar la cámara primaria (48 megapíxeles y OIS) y el telefoto (13 megapíxeles sin OIS) en el modo automático: para hacer uso del gran angular hay que abrir el modo película (grabación de vídeo profesional con opción a Ultraestable). En modo automático ofrece HDR, permite aplicar desenfoque en vivo (ajustable) y hasta ofrece un modo nocturno para grabaciones más nítidas e iluminadas ('Alta definición nocturna', aquí sí se puede usar la cámara gran angular).

A continuación tienes unas cuantas muestras de vídeo tomadas con el OPPO Reno4 Pro.

OPPO Reno4 Pro, la opinión de Xataka

El OPPO Reno4 Pro se ha ganado el protagonismo por méritos propios, poco malo se puede decir de él. Es verdad que resulta algo caro y que dicho precio no se traslada por igual a todos los componentes (el Snapdragon 765G no es el que merece el teléfono), pero en términos generales es una excelente opción.

El Snapdragon 765G no penaliza la experiencia con el teléfono: el software va fluido, los juegos arrancan sin problema y la calidad gráfica es muy alta. No obstante, el gran coste del móvil demanda un SoC mejor, sobre todo cuando se compara con la competencia

No es excesivamente grande, no es pesado y, encima, posee excelente construcción y materiales. La pantalla es de gran calidad y no ofrece inconvenientes más allá de la curvatura de los bordes (no es muy pronunciada, bien por OPPO). Buen sonido, altavoz doble estéreo, autonomía más que suficiente, una carga rápida que rellena la batería en un suspiro... Y ofrece su mejor cara de gama alta en la fotografía y el vídeo: el OPPO Reno4 Pro es una cámara perfecta para cada situación, también el procesado se mantiene a la altura.

Pocos inconvenientes y muchas ventajas, lástima que por el precio tenga demasiada competencia como para recomendarlo con los ojos cerrados. Aun así, no provoca decepciones: usarlo es disfrutarlo.

8.5 Diseño8,75 Pantalla8,75 Rendimiento8,75 Cámara8,25 Software8 Autonomía8,75 A favor Fotografía muy consistente.

Excelente pantalla con un nivel de brillo máximo muy alto.

Carga rápida demencial: 100 % en 27 minutos. En contra Por el precio el Snapdragon 765G se antoja corto.

El conjunto fotográfico trasero acumula mucha suciedad.

Tendría que haber salido con Android 11.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de OPPO. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.