Todos los rumores sobre la keynote de Apple y los nuevos iPhone, ordenados de más a menos probable

Nuevos iPhone XS, iPad Pro sin marcos, Apple Watch, MacBooks renovados ... Mañana toca evento anual de Apple del mes de septiembre. Y este año el catálogo de novedades que podría presentar Apple parece que será más amplio que nunca.

Para que no te pierdas nada y vayas calentando hemos recopilado todos los rumores sobre la keynote de Apple del 12 de septiembre ordenados de más a menos probable. Hagan sus apuestas.

Lo que seguro que veremos

No hay nada con una certeza del 100% en el mundo de la electrónica de consumo, pero ponemos la mano en el fuego porque mañana veremos seguro estos productos.

Nuevos iPhone XS

La auténtica apuesta ganadora. El mes de septiembre significa desde ya hace 11 años que veremos sobre el escenario un nuevo iPhone. Tenemos casi asegurada la renovación del iPhone X del año pasado, con mejor procesador y cámara, pero no parece que vaya a llegar solo. Le acompañará una versión con más pantalla, modelo Plus, pero en el que prácticamente nada del diseño debería cambiar (aunque hay color dorado en camino).

El nombre de los nuevos iPhone, según las últimas filtraciones, sería iPhone XS y iPhone XS Plus, y contarían con pantallas de 5,8 y 6,5 pulgadas con tecnología OLED. Su cámara sería doble. Sobre el precio, no esperes menos de 1000 euros, que con el tamaño el precio no ha parado de subir.

iOS 12 ya está listo

Con los nuevos iPhone se dará el pistoletazo de salida a la última versión de iOS. Desde el pasado mes de junio la beta de iOS 12 está disponible, incluso puedes probarla si quieres.

En esta versión no habrá cambios ni novedades mayores, y se centrarán en mejorar el rendimiento de equipos antiguos y cambios puntuales. Esperemos que en la keynote nos den más detalles que tengan que ver con exclusivas que estrenarán los nuevos iPhone. ¿Otro tipo de animojis?

Lo que esperamos ver

Sería un auténtico bluff que en el evento de mañana Apple se ciña al lanzamiento de nuevos iPhone XS, así que subimos nuestra apuesta.

iPhone XC, el modelo más asequible de nueva generación

Cuando el rio suena ... nuevo iPhone "asequible" lleva. Tras lo seguro de los nuevos iPhone XS, Apple tiene en la manga ofrecer un modelo de precio más contenido, alrededor de los 600-700 euros en que podemos conseguir ahora un iPhone 8 (el éxito de ventas real de Apple) llegaría el nuevo iPhone XC, nombre que en las últimas horas suena con más fuerza.

Este terminal contaría con una sola cámara, pantalla de 6,1 pulgadas pero de tipo LCD, y heredaría el diseño del iPhone X sin marcos y con FaceID, con lo que Apple dejaría homogéneo el diseño de sus nuevos iPhone.

Nuevo Apple Watch

Funcionando bastante bien a nivel de ventas, el Apple Watch tiene muchas posibilidades de ser renovado en el evento de mañana. Se ha filtrado el que podría ser su nuevo diseño, nada de redondo o de más tamaño. Se trataría de un modelo con menos marcos para dar más espacio a la propia pantalla (con más resolución), esperamos que con mejorada autonomía y conectividad, así como quizás alguna novedad en las correas y que no sean solo por colores o materiales.

Lo que igual presentan

Si no llegan no pasa nada, pero hay más productos que Apple tendría a bien dedicarle unos minutos en su keynote de mañana.

AirPods con carga inalámbrica

De los mejores productos de Apple en bastantes años tenemos los AirPods. Pese a su buen funcionamiento, hay mejoras en camino y muy esperadas que podrían acabar en unos AirPods 2 este mismo mes de septiembre. Los AirPods 2 llegarían con la funda para carga inalámbrica, así como novedades relacionadas con su calidad de sonido (quizás cancelación de ruido) y autonomía.

Un Airpower que se ponga a la venta

Hablando de carga inalámbrica. ¿Os acordáis de la base AirPower? Fue anunciada justo hace un año en el evento de septiembre, con los nuevos iPhone X. Pero su puesta a la venta esperada para la primera mitad de 2018 nunca ha llegado a producirse.

En el nuevo evento podríamos ver la versión final y mejorada, lista para los nuevos teléfonos, Watch y demás accesorios.

Nuevo iPad Pro "sin marcos" y con FaceID

Tras los relojes situaríamos en la escala de probabilidad de ser presentados a los nuevos iPad Pro. Ya adelantamos que Apple necesita diferenciarlos de los modelos básicos y empezaría a hacerlo con un diseño con menos marcos, pantalla mejorada y la eliminación del botón de inicio para previsiblemente incluir FaceID.

Lo que daría para "bingo"

A partir de aquí ya entramos en tiempo extra y para bingo, porque lo normal es que Apple les dedique otra keynote a lo largo de octubre y listo. Pero igual van y se ahorran luz y montaje del escenario ya que están.

HomePod más barato

En la carrera por los altavoces avanzados y con asistente de voz, Apple va rezagada. Amazon o Google han sido más rápidos que la compañía de Apple, y además ofreciendo modelos más asequibles. Ahí podría estar la clave: un altavoz HomePod bajo la marca Beats y con un precio de entrada menor que el actual. El rumor no es nuevo, pero por fin podría hacerse realidad.

Nuevo Macbook de entrada

Entrando ya en la parte con menos probabilidad en nuestras apuestas, lo más creíble dentro de ella es que el Macbook y Macbook Air se fundan en nuevo modelo de entrada, a partir de 1000 euros, con procesadores Intel de última generación y por fin pantalla Retina en la gama de entrada. Los rumores indican que sería un modelo de 13 pulgadas pero con los marcos bastante reducidos.

Mac Mini de corte profesional en la recámara

Con el menor número de posibilidades de todo el evento tendríamos la llegada después de cuatro años sin novedades del Mac mini. Pero ojo porque estaríamos hablando no de un modelo básico de consumo sino para profesionales.

De este posible Mac mini Pro todo son por ahora especulaciones, pero a buen seguro que el precio nada tendrá que ver con el modelo Mini que todo conocemos y que, en formato más compacto todavía, también podría ser una de las sorpresas de un evento que, como os hemos contado, será de los más completos y con más lanzamientos de siempre. Os esperamos mana en Xataka.