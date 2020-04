TCL 10 Pro, primeras impresiones: un gama media elegante que se apoya en sus cuatro cámaras y gran pantalla para convencer

Tras un primer smartphone que la marca trajo a Europa, el TCL Plex de 2019, el fabricante se ha decidido a renovar su presencia en territorio europeo apostándolo todo a una nueva gama de teléfonos, los TCL Series 10. Hoy fue la fecha elegida por TCL para presentarlos. Y pude probar los tres: el TCL 10 Lite, la versión 5G y el que aspira a dominarlos a todos, el TCL 10 Pro.

No es que TCL sea muy conocida por sus móviles a pesar de que lleva fabricándolos desde hace tiempo; y de que posee marcas tan conocidas como Alcatel, incluso disponía de la licencia de BlackBerry. TCL sí es popular por las pantallas de sus televisores, un componente en el que TCL incide con su 10 Pro: el móvil ofrece un panel AMOLED de gran tamaño, muy buena calidad y con bordes curvados. Quizá sea lo más visible, pero no lo único en lo que destaca el teléfono. Pude comprobarlo.

Ficha técnica del TCL 10 Pro

TCL 10 PRO DIMENSIONES Y PESO 158,5 X 72,4 X 9,2 mm

177 gramos PANTALLA AMOLED con resolución FHD+ de 6,47 pulgadas PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 675 GPU Adreno 612 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 2.1

Memoria SD de hasta 256 GB CÁMARA TRASERA Cuádruple cámara:

64 MP, f/1.79, amplitud de 79 º, tamaño del píxel de 0,8 μm

16 MP súper gran angular, f/2.4, amplitud de 123 º, tamaño del píxel de 1,0 μm

5 MP macro, f/2.2, amplitud de 83 º, tamaño del píxel de 1,12 μm

2 MP baja luz, f/1.8, amplitud de 77 º, tamaño del píxel de 2,9 μm CÁMARA DELANTERA 24 MP, f/2.0, amplitud de 79,6 º, tamaño del píxel de 0,9 μm BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida de 18 W SISTEMA OPERATIVO Android 10

Capa personalizada TCL UI CONECTIVIDAD 4G

WiFi de doble banda

Bluetooth 5.0



GPS

NFC

USB C 2.0< OTROS Lector de huellas en el bajo la pantalla

Conector de auriculares PRECIO 449 euros

Diseño y construcción de gran calidad

El TCL 10 Pro me dejó muy buenas sensaciones para el tiempo que pude probarlo: sin ser un gama alta, y sin pretenderlo en ningún momento, la marca ha conseguido un buen equilibrio en la mayoría de facetas del smartphone, especialmente en el aspecto exterior. Este destaca por los degradados de la cara trasera, también por su conjunto de cámaras en línea con un flash LED a cada lado de dicha línea.

El TCL 10 Pro está disponible en dos colores: en verde con un agradable degradado trasero en ese color y también en gris, más sobrio y elegante. Tuve ambos en las manos: me pareció un teléfono grande sin ser exagerado, algo resbaladizo y con la fragilidad que poseen los móviles con doble cara de cristal. Además, el TCL 10 Pro hace gala de una gran pantalla AMOLED que, para desgracia de aquellos que no gustan de las curvas, posee los laterales redondeados.

Es un móvil atractivo que apuesta por prescindir de módulos extravagantes de cámara colocando los objetivos en línea, justo en la zona superior de la cara trasera. Este hecho dota al teléfono de cierto carisma: en conjunto con los degradados, TCL ha sabido dotar a la nueva serie 10 de cierta distinción. No tanto por delante ya que el TCL 10 Pro dispone del ya habitual recorte con forma de gota de agua para así incluir la cámara 'selfie' aprovechando bien el frontal.

El TCL 10 Pro dispone de un botón exclusivo para lanzar Google Assistant, en el costado izquierdo del teléfono

El contorno en aluminio denota calidad, posee botones de volumen y encendido en el lateral derecho, incluye botón izquierdo para llamar a Google Assistant, el lector de huellas se coloca bajo la pantalla y posee el altavoz externo en el borde inferior, justo al lado del USB C. Por mis pruebas preliminares, el volumen y audio no entrañan problemas, ni de calidad ni de volumen.

Muy buena pantalla, por más que tenga curvas

Lo queramos o no, las pantallas curvadas se han convertido en un sinónimo de prestigio. Y, dado que TCL fabrica el panel de sus teléfonos, ha decidido dotar al TCL 10 Pro de su mejor pantalla AMOLED; curvándola para la ocasión sin llegar al estilo pronunciado o de 'cascada'. En cuestión de especificaciones, la pantalla dispone de resolución FHD+ (se ve nítida a pesar de las 6,49 pulgadas de diagonal), ofrece un alto contraste, la representación de color parte suficientemente ajustada de serie (quizá con un pelín de saturación) y mantiene el lector de huellas bajo la zona inferior del panel. Por lo que pude probar, lo noté con una eficiencia y rapidez normales, en la media de este tipo de sensores ópticos.

La pantalla está a muy buen nivel y encaja perfectamente en la coletilla 'Pro' del teléfono, todo pese a que la resolución FHD+ quizá quede algo justa sobre el papel. Y esa sensación es la que da el procesador elegido: un Snapdragon 675. No noté que el TCL 10 Pro me fuese lento o con ralentizaciones en ningún momento, más bien al contrario, pero no deja de sorprender que TCL haya elegido para su mejor móvil de 2020 un SoC que tiene año y medio en el mercado. Aun así, el software se mueve fluido (que parta actualizado a Android 10 es una buena noticia), las aplicaciones que pude probar arrancaron con la celeridad esperada y la capa propia del fabricante, TCL UI, ni lastra en exceso ni sobrecarga con apps innecesarias. Además, su aspecto es bastante limpio y con los iconos muy parecidos a Android 'stock'.

El TCL 10 Pro dispone de conector de auriculares, también de doble SIM y tarjeta SD. Eso sí, la bandeja solo es apta para dos tarjetas a la vez (o dos SIMs o una SIM y SD)

En memoria y almacenamiento tampoco hace excesivos alardes: el TCL 10 pro se queda en 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento (UFS 2.1 con 103 GB para el usuario). El teléfono dispone de zócalo para memoria SD de hasta 256 GB, aunque debe compartir el espacio con las SIMS: o doble SIM o tarjeta SIM y SD, la bandeja es doble (en el borde inferior, junto al USB C). Y no le hace ascos al conector de auriculares ya que el TCL 10 Pro ofrece el jack en el borde superior del teléfono; con un audio que debería de ser de calidad: es compatible con archivos de audio en alta resolución y dispone de Qualcomm AptX HD para la escucha musical a través del Bluetooth 5.0.

Múltiples cámaras y especialización en baja luz

En mis impresiones tras una primera toma de contacto aprecié la apuesta de la marca por la diversidad de modos de disparo: retrato, HDR, macro, gran angular y la elección de un sensor de 64 megapíxeles como principal. Dicho sensor hace uso del 'pixel binning' para combinar los píxeles de 4 en 1 y obtener, sobre el papel, mayor nitidez y luz. Por las pocas fotografías que pude hacer los resultados no estaban mal. Habrá que comprobarlo a fondo en el análisis.

TCL repite con un cuarto sensor especializado en la captura nocturna: 1/2.8" de tamaño, f/1.8 de apertura y 2.9 μm para las dimensiones de cada píxel. Esto le capacita para grabar vídeo de noche maximizando la captura de luz. E incluye modo 'Súper noche' con el que lograr fotografías más iluminadas, también un modo de 'seguimiento de luz' para optimizar el enfoque. Y si hablamos de enfoque, el TCL 10 Pro hace gala de un triple sistema de autoenfoque: láser, por contraste (CDAF) y por detección de fase (PDAF).

La aplicación de cámara se abre son suficiente rapidez, tampoco percibí demasiada ralentización entre el guardado de una imagen y la puesta a punto del teléfono para capturar la siguiente. A priori diría que se mantiene a la altura de lo esperado por la gama a la que pertenece, siempre a falta de analizarlo en profundidad.

Algo ambicioso para ser un 'Pro'

TCL no juega en la gama más alta de teléfonos con Android, tampoco lo pretende: tal y como corrobora la marca, su intención es ofrecer dispositivos de gran calidad, con tecnología propia de TCL y a un precio que sea lo suficientemente ajustado. Por lo que probé del TCL 10 Pro yo diría que cumple de manera aceptable con su mantra, pero no por ello se convierte en una elección clara dentro de la gama a la que se dirige ya que ahí dominan pesos pesados como Xiaomi, Realme y Huawei. Por ejemplo, Realme dispone del X2 Pro por un precio similar y un hardware de mucho mayor nivel, Xiaomi tiene el Mi 9T Pro y Huawei posee ahora el P30 con un coste idéntico al del TCL 10 Pro (en su web).

Con estas primeras impresiones no puedo emitir una opinión completa y global de sus cualidades, sí diría que es un móvil de gran calidad, con una pantalla a la altura, es algo grande en la mano, ofrece un rendimiento suficiente, se mantiene actualizado y su apuesta fotográfica es versátil y muy completa. En su momento analicé el TCL Plex, precursor del TCL 10 Pro, y no me pareció mal teléfono pese a su potencia algo justa y su falta de distinción al compararlo con la competencia. Con este 10 Pro TCL cae de nuevo ante alguna de las piedras con las que tropezó su hermano, aunque habrá esperar a su análisis completo para corroborarlo. Lo que pude probar no me desagradó.