El supuesto diseño del iPhone 12 Pro Max se deja ver en renders filtrados con un notch más pequeño y bordes planos

De los iPhone 12 hemos oído hablar muchísimo. Si los rumores no se equivocan, este año el lote completo lo compondrán cuatro dispositivos, todos ellos 5G, a los que habrá que sumar el recién presentado iPhone SE (2020). Su diseño, hasta el momento, era una incógnita, pero Max Weinbach, editor de XDA y el encargado de filtrar los Samsung Galaxy S20, afirma haberse hecho con unos renders en CDA que muestran el supuesto diseño del iPhone 12 Pro Max, el modelo más grande de los que están por venir.

Dichos renders han sido publicados en el canal EverythingApplePro, que a raíz de los archivos CAD ha diseñado las primeras imágenes del terminal. Aparentemente, estos renders, que datan de enero, están acabados al 70%, por lo que no estamos hablando de un diseño totalmente final, pero que sí da pistas sobre lo que podría estar por venir. Sea como fuere, no deja de ser una filtración, así que mejor cogerla con pinzas, si bien Ice Universe afirma que son reales y que, efectivamente, el terminal será así.

Lo que podemos ver en las imágenes cuadra con lo que se ha filtrado recientemente. Si las filtraciones no se equivocan, Apple habría optado por abandonar los bordes curvados para implementar unos bordes más rectos y metálicos, similares a los de los iPad Pro y a los que ya vimos en el iPhone 5, 5S y SE original.

En cuanto a dimensiones, los archivos CAD dejan ver que tendría 160,84 mm de alto, 78,09 mm de ancho y 7,39 mm de grosor, por lo que sería significativamente más grande que el iPhone 11 Pro Max, aunque algo menos grueso. Para ponerlo en contexto, el iPhone 11 Pro Max mide 157,9 x 77,8 x 8,1 milímetros. Esto, a su vez, se traduciría en una pantalla algo más grande, de 6,7 pulgadas, para ser exactos.

If this is the real design of the iPhone 12 Pro Max, then its chin is only 2.3mm, which will be a nightmare for all Android phones. pic.twitter.com/Q01sjwblFg