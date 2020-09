Motorola Moto G9 Plus: la "superbatería" llega al Moto G9 más potente hasta la fecha

La que podría ser la joya de la corona de Motorola en móviles fue presentada esta semana, el Motorola Razr 5G, pero el móvil plegable no es la única novedad que la marca preparaba para este mes de inicio de curso. Hoy por fin es oficial el Moto G9 Plus, el modelo más potente de la serie Moto G y el sucesor del Moto G8 Plus.

A este móvil de gama media aún no le llega el 5G como a su primo el plegable, pero sí se incorpora la cámara frontal incrustada en la pantalla, diciendo adiós al notch de su predecesor. Una evolución modesta como la que vimos en el Moto G9 Play, actualizando procesador, cámaras y subiéndose también al tren de las baterías grandes.

Moto G9 Plus Pantalla LCD 6,8"

Full HD+ Dimensiones 170 x 78,1 x 9,7 mm Procesador Snapdragon 730G RAM 4 GB Almacenamiento 128 GB Cámara frontal 16 MP f/2.0 Cámara trasera 64 MP f/1.8

8 MP f/2.2 gran angular

2 MP f/2.2 bokeh

2 MP f/2.2 macro Batería 5000 mAh

Carga rápida 30W Sistema operativo Android 10 Conectividad 4G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.0

NFC

Minijack

USB-C Otros Lector de huellas en un lateral Precio 396 euros al cambio

Estreno de colores y de diseño

Motorola vuelve a introducir cambios de diseño en esta serie, dejando a un lado el módulo alargado para las cámaras traseras y pasando a uno rectangular tipo ficha de dominó. Además, parece que se vuelve a poner de moda el tono rosado porque el Moto G9 Plus llega en azul o en oro rosa, un color que recuerda mucho al de los últimos productos de Samsung.

Esta parte trasera no tiene muchos más elementos más allá del logotipo, en la parte central superior habitual, y ese módulo. Siendo un terminal aparentemente grueso, de 9,7 milímetros, sí han aprovechado para integrar un jack de 3,5 milímetros.

Como decíamos, la pantalla se inserta en un frontal sin muesca, siendo un panel de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+ y tecnología IPS. Eso sí, no integra el lector de huellas que además tampoco está en el logo, ubicándose en un lateral.

5.000 mAh y salto a la serie 700 de Qualcomm

El nuevo Moto G9 Plus dispone del Snapdragon 730G, saltando así a la serie 700 y evolucionando con respecto al Moto G8. Hay una variante única en cuanto a memorias con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, sin opción a ampliar con microSD.

Para alimentar todo esto dice Motorola que el Moto G9 Plus viene con una "superbatería", refiriéndose a la pila de 5.000 mAh. Una batería compatible con la carga rápida TurboPower a 30W.

En cuanto a las cámaras, ese módulo ahora más grande integra cuatro cámaras traseras con la siguiente combinación (ampliamente familiar en la gama media más económica):

Sensor principal de 64 megapíxeles y lente con apertura f/1.8.

Lente gran angular de 118 grados con apertura f/2.2 y sensor de 8 megapíxeles.

Sensor de 2 megapíxeles para macros, con lente con apertura f/2.2.

Sensor de 2 megapíxeles para los retratos, con lente con apertura f/2.2.

Cámara frontal con sensor de 16 megapíxeles y lente con apertura f/2.0.

Precio y disponibilidad del Moto G9 Plus

El más potente de los Moto G9 (de momento) está disponible por ahora en Brasil. A la espera de saber su precio en Europa, parte de los 369 euros al cambio.

Como decíamos, hay una sola versión en cuanto a memorias y está disponible en azul y rosa dorado. Como siempre, actualizaremos esta información conforme se sepa de su llegada a otros mercados.

Toda la información | Motorola