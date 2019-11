Motorola Moto G8 Plus, análisis: la batería y el modo de cámara de acción refuerzan su precio atractivo

Motorola ha apostado fuerte este 2019 por recuperar una relevancia mayor en la gama media, lugar que ocupó con solvencia durante un par de generaciones. Su estrategia pasa por un nuevo Moto G8 Plus, segundo terminal similar en un año, y que se apoya de manera solvente en su gran pantalla, la batería de 4000 mAh y un sistema de triple cámara, todo ello bajo una etiqueta de precio muy interesante.

Ficha técnica del Moto G8 Plus

Motorola G8 Plus Dimensiones y peso 9.1 milímetros de grosor

188 gramos Pantalla IPS LCD de 6,3 pulgadas

FullHD+ (2.280 x 1.080 píxeles)

Formato 19:9 Procesador Snapdragon 665 a 2GHz

GPU Adreno 610 Versiones 4/64GB

4/128GB

MicroSD hasta 512GB Cámara frontal 25 megapíxeles Cámaras traseras 48 megapíxeles f/1.7

16 megapíxeles f/2.2 ultra gran angular

5 megapíxeles f/2.2 bokeh Batería 4.000 mAh

Carga rápida de 18W Sistema operativo Android 9 Pie Conectividad 4G

WiFi 5

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

USB tipo C

Jack de 3.5mm

Infrarrojos

NFC opcional Otros Lector de huellas trasero Precio 269 euros

Nueva imagen para Motorola

El Motorola Moto 8 Plus ha dejado de ser un terminal de la marca reconocible de un vistazo. Ya no tenemos la parte trasera tan característica, la cual cambia en este Moto G8 Plus a un diseño más convencional dominado por el módulo de cámara alargado y el lector de huellas incrustado en el logo de la marca. Esa situación es perfecta para identificarnos al agarrar el terminal y no hay peligro de tocar el módulo de cámara, aunque sí que queda algo cerca del borde, debiendo tener cuidado al hacer fotos en modo apaisado.

El teléfono se nota en mano que tiene un acabado de plástico pero eso no le otorga ser mucho más benevolente con las huellas y suciedad que el cristal (viene con funda transparente de serie), como tampoco reducir el peso. No esperes un modelo con ninguna dimensión física de récord. El resultado final es el de un teléfono cómodo en mano (pero grande), que nos transmite sensación de robustez y resistencia, aunque no es sumergible y solo permite que no suframos en caso de que haya alguna salpicadura de agua.

Un punto destacado del Moto G8 Plus es el del sonido gracias a que se mantiene el puerto de 3.5 mm situado en el marco superior del teléfono, así como un sistema de altavoces estéreo muy potente, marcado con tecnología de Dolby y donde destacamos el refuerzo de graves (y hasta radio FM).

La pantalla, con notch de tipo gota, abarca la mayoría del frontal, pero no es un terminal que podamos decir que elimina de manera completa los marcos, los cuales son todavía algo visibles.

La pantalla es de tipo LCD, con diagonal de 6,3 pulgadas y resolución FullHD+ (319 ppp). Un clásico de manual en esta gama media donde la competencia es tremenda y los fallos con la pantalla se pagan caros. El panel admite tres modos de visualización, siendo recomendable el natural si quieres algo de precisión de color, o el modo "mejorados" para conseguir algo más de saturación en un panel algo frío de serie.

También son mejorables los ángulos de visualización y el brillo máximo, que llega a valores algo justos para una visualización en exteriores siempre cómoda. Pero es una pantalla muy solvente en esta gama de precio.

En el día a día: muy bien de batería y correcto de potencia

El Moto G8 Plus no arriesga en su ficha técnica y ofrece una combinación ajustada a la gama media pero que resulta arriesgada en un enfrentamiento directo con otros rivales. El procesador es un Snapdragon 665 acompañado de solo 4 GB de memoria RAM (la memoria interna es de 64 GB ampliable con tarjetas microSD).

El rendimiento en el día a día es solvente por el precio que pagamos por el terminal, y será raro que un usuario medio tenga problemas de fluidez, pero cuando le apretamos especialmente en la multitarea, ya notamos esa limitación a nivel de memoria RAM disponible.

En las pruebas con software dedicado que hemos realizado al terminal, el Moto G8 Plus ha alcanzado los 161000 puntos en Antutu y los 6550 en PCMark Work 2.0.

Otro guiño del Moto G8 Plus al usuario medio está en la batería, con una capacidad de 4.000 mAh. La cifra es considerable y estos días se ha traducido en una autonomía que alcanza con facilidad el día y medio de uso. Si no abusas mucho de la pantalla (nos ha dejado medias de 5-5.5 horas) y no eres usuario intensivo del terminal, los 4.000 mAh podrían incluso dar sin problema dos días de margen entre carga y carga.

Para la carga contamos con un adaptador de 18W cuya carga rápida no está entre las más destacadas del mercado pero que nos permite en media hora alcanzar casi un 40% de batería recargada. Para la carga completa ya necesitamos un poco más de dos horas.

El sistema de identificación biométrica del Moto G8 Plus es un combo ya clásico: lector de huellas e identificación de rostros. El primero se produce gracias a un lector colocado en la parte trasera, sobre el logo de Motorola, y que está bien situado y funciona con fiabilidad y rapidez. El segundo se vale de la cámara frontal y es un gran complemento, aunque necesitamos que el rostro esté situado frente a la pantalla de manera bastante estricta. Además desde la pantalla "siempre encendida" no entramos al sistema automáticamente, lo que ha hecho que de los sistemas dobles, el del Moto G8 Plus sea el que menos partido saca a este doble sistema de identificación.

La sorpresa en estos días de prueba del Moto G8 Plus nos ha llegado curiosamente donde no esperábamos: el software. Seguimos muy contentos con cómo se desenvuelve Android casi nativo en este Moto G8 Plus, contando con una interfaz muy limpia pero con añadidos como las acciones Moto. Lo que no me ha parecido correcto es que todo un Moto G8 Plus llegue al mercado a finales de 2019 con la versión 9 de Android.

De las acciones Moto me quedo con las que permiten activar la cámara o la linterna agitando el terminal, así como la navegación con un solo botón. Tiene una curva de aprendizaje larga pero una vez que te acostumbras, es eficiente en el manejo del equipo.

Tres sensores que no son lo que parecen

El cambio en la fisionomía de la parte trasera del Moto G8 Plus tiene un motivo mayor: la llegada de un sistema de cámara con múltiple sensores. Concretamente tenemos tres: un principal de 48 MP, un sensor de profundidad de 5 MP y un gran angular de 16 MP pero que queda para uso exclusivo del modo vídeo.

Lo que menos entendemos de la cámara triple del Moto G8 Plus es que el gran angular quede en exclusiva para su uso en el modo de vídeo

Los resultados con la cámara principal son correctos (no esperes imágenes con mucho contraste) si consigues controlar el reducido rango dinámido del sensor. La diferencia de escena que obtenemos según donde realicemos la medición de la luz es excesiva, lo que complica la toma de imágenes con rapidez y fiabilidad. Mucho mejor siempre recurrir al modo HDR automático aunque no hace milagros.

Imagen sin HDR subexpuesta

Imagen sin HDR con zonas sobreexpuestas

Imagen con el modo HDR

El enfoque de la cámara del Moto G8 Plus es rapidísimo, pero precisamente por ello hay que estar atento a no perderlo, especialmente en escenas con mucha luz y tomas cercanas.

Esa rapidez de uso la facilita también la interfaz, con un cambio entre modos veloz, un carrusel corto pero donde se queda siempre el último modo "no principal" usado y opciones de mucho uso como el HDR o el control manual (con opción de RAW+jpg) a un solo toque de pantalla. Lo que hemos notado es algo de lentitud tras la toma de imágenes para volver a tener el terminal listo.

Recorte al 100% escena de día

Por la noche la cámara del Moto G8 Plus reproduce los mismos puntos fuertes y débiles que en escenas de día, y hay que gestionar correctamente el punto de medición de luz. Hay algo de mejora en el detalle fino que podemos obtener.

Recorte al 100%

EL Moto G8 Plus no falta a su cita con el modo Noche, el cual conviene escoger en qué momento nos puede dar mejor resultado, pues corremos el riesgo de perder fidelidad en la escena.

Modo Noche "iluminando la escena"

El modo Noche aquí consigue controlar luces pero a costa de tocar demasiado la tonalidad

En este caso el modo Noche nos permite obtener una escena mejor resuelta que sin él

Otro de los modos destacados es el de retrato, aunque aquí los resultados son dispares. Gracias al sensor de profundidad, cuando no forzamos el desenfoque podemos conseguir unos recortes bastante precisos, pero si escogemos un desenfoque más radical, los errores comienzan a aparecer. Hay posibilidad de añadir efectos pero son de resultado bastante pobre.

Aunque el Moto G8 Plus es capaz de grabar vídeo con resolución de hasta 4K y la cámara selfie de 25 MP permite aplicar efectos de iluminación (y cuenta con modo retrato), el valor diferencial de su cámara queda del lado de la llamada Action Cam, que aplica con el uso del gran angular (el cual no podemos usar en el modo foto, una gran pérdida).

Este Action Cam es un modo que lanza la grabación de cámara en modo panorámico sin que para ello tengamos que dejar de grabar el vídeo en vertical. Una vez que te acostumbras y pese a que la calidad final del vídeo es mejorable en detalle y ruido, es una idea que me parece muy acertada si eres usuario intensivo del modo vídeo, pues te permite la grabación muy cómoda con una sola mano. Si además le añades que la estabilización ayuda en las escenas con movimiento, puede dar algo de juego.

Moto G8 Plus, la opinión y nota de Xataka

Popr debajo de los 300 euros, los fabricantes asiáticos se han convertido en los enemigos a batir. Prestaciones a un precio miuy reducido son sus principales armas. El Moto G8 Plus, segundo modelo de gama media de Motorola para este 2019, recoge el guante con una propuesta que, manteniendo un precio ajustado, ofrece dos valores no muy habituales en esta gama: autonomía de más de un día y medio y un modo de cámara diferente.

Sobre esos dos pilares construye el Moto G8 Plus su carta de presentación, apostando además por una pantalla correcta y rendimiento acorde, siempre aderezado por los añadidos Moto sobre un Android nativo que por ahora no es la última versión. Como tampoco estamos ante una ficha técnica de escándalo ni una cámara de la que se saque todo el partido que hubiera merecido.

8.3 Diseño8,25 Pantalla8,25 Rendimiento7,75 Cámara7,75 Software8,5 Autonomía9 A favor Batería que agradecerán los usuarios medios que no quieren cargar al final de cada día su smartphone

El sonido es de los mejores en la gama media actual

El modo de vídeo Active Cam me ha parecido un acierto

Los añadidos de Motorola cada vez suman más a la experiencia casi nativa en Android En contra El rando dinámico tiene mucho margen de mejora

Se desaprovecha el gran angular al estar solo disponible para el modo de vídeo

Rendimiento algo justo para competir puramente con ficha técnica



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Motorola. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.