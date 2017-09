Los linuxeros jamás se rinden: Librem 5 es el smartphone que quiere luchar con Android e iOS

El dominio de Android e iOS en el segmento de la movilidad es absoluto, y no parece haber sitio para un tercer jugador. Ni siquiera Microsoft con Windows Phone (al menos, de momento) logró cuajar en un mercado ya muy maduro y que parece no querer (o no necesitar) otras alternativas.

Y sin embargo los amantes del Open Source parecen aspirar a esa posibilidad. El proyecto Librem 5 tiene como objetivo crear un smartphone basado en Linux y en el que los entornos KDE y GNOME tendrán una participación que podría ser crucial. Los responsables de esta pequeña utopía lo tienen todo en contra, pero... ¿y si tuvieran éxito?

KDE y GNOME como claves de la interfaz

La idea de este smartphone llamado Librem 5 ya lleva tiempo formulándose, pero sigue siendo igual de singular: permitir utilizar en él diversas distribuciones como Debian, Arch Linux o Ubuntu, y hacerlo además con la ayuda de una interfaz gráfica de usuario que dependería o bien de KDE o bien de GNOME.

Los dos entornos de escritorio (de sobremesa) más conocidos y populares en el mundo linuxero han querido mostrar su apoyo a la idea y de hecho llevan tiempo acercándose al móvil. KDE y su Plasma Mobile ha mostrado sus capacidades en dispositivos móviles con anterioridad con una interfaz que trata de adaptar lo conseguido en el escritorio al entorno del smartphone.

Lo mismo quiere GNOME, cuyos responsables también anunciaron que su intención era la de crear emuladores y herramientas para ese hipotético dispositivo que, si tiene éxito, serviría como base para hacer también esa adaptación del entorno GNOME actual a dispositivos móviles.

Privacidad por bandera

Además de ofrecer una plataforma software Open Source, otra de las claves del proyecto es la defensa de la privacidad. Según sus creadores no habrá datos compartidos con terceras partes, y tampoco habrá seguimiento alguno de la actividad de los usuarios.

El cifrado de las comunicaciones se realizará a través de la plataforma abierta Matrix, y en el soporte de todo tipo de redes móviles (incluida la tecnología 4G/LTE) habrá otro elemento diferencial: la CPU no estará mezclada con el módem banda base, lo que también contribuirá a proteger la privacidad de los usuarios.

Más interesante aún pueden ser los interruptores hardware que permitirán desactivar en cualquier momento la cámara, el micrófono, la conectividad WiFi o Bluetooth y también el módem de banda base para evitar cualquier tipo de seguimiento.

La elección del hardware no está del todo detallado aún, pero sí sabemos que el Librem 5 contará con una pantalla de 5 pulgadas y un procesador i.MX6/i.MX8.

Esas especificaciones aún no finales se completan con 3 GB de memoria, 32 GB de capacidad de almacenamiento ampliables, conectividad WiFi 802.11 (no se especifica si n o ac) y Bluetooth 4 y, cómo no, el conector de auriculares.

Un proyecto ambicioso con todo en contra

La idea del Librem 5 es la de ofrecer aplicaciones HTML5, o lo que es lo mismo, aplicaciones web. Es lo mismo que propuso Canonical con Ubuntu Touch, una plataforma que tras años de desarrolló acabó demostrando no poder competir con Android, iOS y otras propuestas. Eso sí, no descartan la futura emulación de aplicaciones Android.

De hecho Canonical acabó tirando la toalla hace pocos meses para apartarse definitivamente de aquel proyecto mágico que hubiera tenido en el Ubuntu Edge su gran representante.

¿Podrá el Librem 5 triunfar allí donde Ubuntu Touch fracasó? Lo cierto es que lo tiene francamente complicado. Otras alternativas destacadas han fracasado igualmente o han acabado teniendo un papel anecdótico en el mercado (Firefox OS, Sailfish, Tizen) tras años de lucha, y parece que solo un milagro sería capaz de llevar esta idea del Librem 5 a buen puerto.

De momento el primer paso de ese milagro está algo más cerca. La campaña de financiación colectiva organizada por Purism ha conseguido 658.000 dólares de los 1,5 millones que se buscan para llevar a cabo la idea. El móvil, eso sí, no será barato: 599 dólares que permitirán disfrutarlo a partir de enero de 2019.

Les deseamos toda la suerte del mundo. La van a necesitar.

