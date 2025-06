Se supone que las llamadas spam terminan en España a partir de este sábado. Se lleva suponiendo varios años

El próximo 7 de junio se prohibirá el uso de móviles para realizar llamadas comerciales. A partir de ese momento "tendrán que hacerse desde un prefijo de una provincia o bien desde un número 800 o 900", indicó recientemente el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Es una noticia importante en la lucha contra el spam telefónico, pero el problema es que no es suficiente, y lo más probable es que sigamos recibiendo este tipo de molestas llamadas.

La eterna lucha contra las llamadas comerciales no deseadas

En junio de 2023 entraba en vigor el último cambio de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) que establece que no podamos recibir llamadas comerciales sin consentimiento previo. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, porque el problema es que podrán seguir llamándonos si previamente dimos nuestro consentimiento.

La pregunta es, ¿lo dimos? Lo cierto es que sí, porque buena parte de esas comunicaciones las hemos autorizado al contratar diversos servicios, abrir cuentas en internet o rellenar formularios de empresas. En dichos documentos suele haber cláusulas que aceptamos implícitamente al dejar nuestros datos.

Según la modificación de la LGT, hay dos excepciones que permiten a las empresas realizar llamadas a los usuarios:

Si hemos expresado consentimiento previo en el contrato: lo normal es que lo hayamos concedido sin darnos cuenta. En muchos casos incluso autorizamos a terceras empresas para llamarnos si guardan relación con los servicios contratados. Si la empresa tiene un interés legítimo en la comunicación: ese "interés legítimo" se da por ejemplo en el caso de llamadas para mejorarnos el servicio y ofrecer descuentos. En esos casos no se consideran comunicaciones no deseadas.

Ambas excepciones son razonables, pero en la práctica las empresas están utilizándolas de forma abusiva. La nueva reforma que entrará en vigor este sábado, 7 de junio, fue anunciada hace meses.

No soluciona completamente ese problema, aunque lo mitiga. No habrá llamadas comercializadas realizadas desde móviles, pero además se bloquearán las llamadas con origen internacional, otro de los métodos que los anunciantes aprovechaban para seguir "friendo" a los usuarios a llamadas comerciales no deseadas.

El consentimiento previo tendrá fecha de caducidad

Más llamativo aún es el hecho de que la "trampa" tradicional que habían usado las empresas ya no podrá tener validez indefinida. Así, el consentimiento previo que habíamos concedido tendrá una "caducidad" de dos años. A partir de ese momento deberá renovarse.

En esta nueva reforma de la normativa hay otras dos medidas interesantes que podrán ayudar a mitigar un poco más el problema:

Nulidad de contratos: si recibimos una llamada comercial no deseada y firmamos un contrato por esa llamada, dicho contrato será considerado como nulo y podremos solicitar su nulidad. Registro de remitentes: as operadoras mantendrán un registro de números autorizados para llamadas comerciales: si el remitente no está inscrito en el registro, las llamadas se bloquearán.

Estas medidas pueden no eliminar el problema por completo, pero es razonable pensar que reducirán el número y frecuencia de las llamadas comerciales no deseadas.

Seguiremos recibiendo llamadas comerciales

Las propias reformas de la Ley General de Telecomunicaciones dejan las puertas abiertas a que las empresas puedan seguir contactando con los usuarios. Para empezar y como decíamos, solo podrán hacerlo desde un prefijo de una provincia o a través de números 800 y 900.

Este tipo de mensajes y llamadas de spoofing seguirán probablemente siendo uno de los ciberataques tradicionales.

Pero es que además de las llamadas que recibamos desde ese tipo de números por haber dado consentimiento previo, hay otras dos:

Bajas de operadoras: la ley establece un periodo de hasta 12 meses desde que se causa la baja de una compañía telefónica para que sus responsables puedan realizar llamadas con el fin de retener o traer de vuelta al cliente. Fraudes y estafas: es algo que las empresas no logran atajar y que seguimos sufriendo. Mediante técnicas de 'spoofing' logran falsificar el remitente de mensajes y llamadas para engañar a los usuarios. El Gobierno lleva tiempo planteando soluciones al respecto, pero de momento el problema persiste.

Muchas medidas, ninguna definitiva

La condena de las llamadas comerciales (sean reales o estafas) se va acotando, pero parece difícil que la eliminemos completamente a corto plazo. Las reformas que el Gobierno está realizando desde hace dos años han contribuido a limitar las formas en las que las compañías aprovechan dicho recurso, y el fin de las llamadas comerciales desde número móviles es una buena muestra de ello.

Sin embargo seguirán existiendo excepciones en las seguiremos recibiendo llamadas comerciales. La Lista Robinson seguirá siendo otra de las herramientas para tratar de evitar esas llamadas de spam, pero habrá sin duda otras como el filtro de llamadas de Google o una nueva alternativa llamada Stop Publicidad.

Todas ellas contribuyen a mitigar uno de los grandes problemas para los usuarios de móviles. Uno que será difícil que desaparezca del todo, pero al que poco a poco le van poniendo más y más obstáculos.

Y mientras tanto, un último recurso: siempre podremos denunciar. La Agencia Española de Protección de Datos pone a nuestra disposición un formulario con el que realizar una reclamación formal cuando detectemos llamadas comerciales no deseadas que infringen la ley.

Imagen | Centre for Ageing Better