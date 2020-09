Limitar la carga máxima para alargar la vida de la batería: una de las mejores funciones del coche eléctrico llega a los móviles

Desde hace años, algunos fabricantes de ordenadores portátiles y coches eléctricos incluyen un modo con el cual se puede limitar el porcentaje de carga máxima que la batería debe admitir mientras el equipo está conectado a la corriente. La idea detrás de esta función que se ofrece opcionalmente es alargar lo máximo posible la vida de la batería. ASUS, uno de los fabricantes que implementa una solución así en sus PC, ha lanzado ahora la misma función en smartphones, estrenándola en el ASUS Zenfone Pro 7.

Hasta ahora, con la aplicación ASUS Battery Health Charging, en sus portátiles ofrecían dos modos de carga para ayudar a "extender la vida útil de la batería". El primero es el 'Modo equilibrado', que según la compañía "deja de cargar cuando la carga de la batería sea superior a 80%". El segundo, e incluso más conservador, es el 'Modo de máxima vida útil', que "deja de cargar cuando la batería sea superior al 60%".

La función de limitación, como decíamos también está disponible en coches eléctricos como los Mercedes o Tesla, que incluyen un apartado de carga en el que el usuario puede establecer el porcentaje máximo. Para viajes, Tesla recomienda gráficamente llenar hasta el 100%, pero para el día a día, marcan hasta el 90%. En este sentido, el propio Elon Musk dijo hace años que lo mejor para la batería es estar entre el 30% y el 80%.

Así funciona 'Cuidado de la batería' en el ASUS Zenfone 7 Pro

ASUS afirma que en ZenUI 7, la nueva versión de su capa de personalización, las funciones de cuidado de batería se han mejorado. Como parte de ello, bajo el apartado de 'Cuidado de batería' de sus ajustes, ahora la compañía permite limitar la carga máxima del dispositivo a un 80%, a un 90% o al 100% de siempre. ¿Qué ganamos si cargamos al 80% en vez de al máximo?

Según vemos en la imagen superior, al llegar a los 500 ciclos de carga de la batería del Zenfone 7 Pro, cargando como máximo al 80%, ASUS afirma que el terminal habrá perdido solamente un 7% de su capacidad original. Cargando al 100% como hemos hecho hasta ahora en móviles, la pérdida será del doble, un 15%. A falta de poder comprobar todo esto con el paso del tiempo, reducir la pérdida a este nivel parece algo bastante relevante, pues es de los primeros componentes que suelen fallar en los smartphones.

Además de esta función, en 'Cuidado de batería', el Zenfone 7 Pro cuenta con la posibilidad de desactivar la carga rápida de 30 vatios activando la 'Carga lenta', que según ASUS carga "a un ritmo lento pero seguro para proteger la batería". Asimismo, existe la opción de 'Carga programada', en la cual el usuario puede elegir una franja horaria en la que cargar el dispositivo, independientemente de cuándo se conecte. Con ella, según ASUS, se "mantiene la batería en un porcentaje más bajo durante la noche para que no se cargue al 100%, que desgasta la batería".

Este modo de carga programada, además, es sincronizable con la alarma que tengamos puesta para despertarnos, por lo que puede variar en función de la hora a la que nos despertemos cada día, algo que el terminal conocerá.

Una función muy útil que ha tardado mucho en llegar a smartphones

Sony ya contaba con su 'cuidado de batería' hace más de 13 años. Así lo promocionaba en 2012.

No es posible saber por qué hasta ahora otros grandes fabricantes no han ofrecido estas opciones al usuario. Resulta muy extraño, pues en la captura vemos a Sony ofreciendo una función de cuidado de batería en un equipo con Windows 7. De hecho, en este análisis de 2007 del Sony Sony VAIO SZ6 se hablaba de la función. De haber comenzado a integrarlo Sony aquel año, y de ser la primera compañía en hacerlo, hablamos de que la función ha llegado 13 años más tarde al smartphone. Cabe preguntarse por qué, si las baterías que se emplean en portátiles y móviles cuentan con una tecnología similar.

En primer lugar, los portátiles son equipos que se utilizan mucho tiempo conectados a la corriente, y a ello está enfocada la función de Sony o la de ASUS en sus portátiles, a pasar muchas horas pero no cargar al 100%. En smartphones, la cosa es distinta, y tras la noche, generalmente no volvemos a cargar si no es necesario.

El 80% de los 7.000 mAh del Samsung M51 (5.600 mAh) debe ser más que suficiente para acabar la jornada y más con un uso normal del smartphone.

Sin embargo, siendo todo ello importante, la razón puede estar en que, hasta ahora, incluso al 100% de carga, la autonomía de los terminales no era suficiente para llegar en muchos casos al final del día. Con este ASUS y sus 5.000 mAh, o con modelos como el reciente Samsung Galaxy M51, alcanzar y superar cifras como las ocho horas de pantalla activa será muy posible según hemos visto en nuestras primeras impresiones, por lo que poder limitar al 80% no es dramático. Y el día que se necesite más, se puede activar manualmente cargar hasta el 100%.

Lo que sí han hecho varios fabricantes como Huawei o Apple hasta ahora ha sido incorporar un sistema de carga inteligente con el cual el dispositivo predice a qué hora necesitaremos tener la batería cargada al 100%. Así, entre el 80% y el 100% reducen enormemente la velocidad de carga, para que la batería sufra con el calor generado y esté menos tiempo cargada por completo. Es un paso anterior a lo que ha hecho ASUS, que es novedoso y que puede que en meses o años veamos en su competencia.