IQOO 5 e IQOO 5 Pro: los nuevos buques insignia chinos apuestan por los 120 Hz y estrenan carga rápida de 120W

IQOO, la submarca de Vivo, acaba de presentar en China sus nuevos buque insignia, los IQOO 5 e IQOO 5 Pro, dos terminales de gama alta. Ambos son muy parecidos por fuera y por dentro, si bien el modelo Pro tiene una pantalla curva y algunas mejoras relacionadas con la cámara que repasaremos más adelante. Además, el modelo Pro ha sido el encargado de estrenar la tecnología de carga rápida de 120W que IQOO anunció hace algunas semanas.

Los dos dispositivos, como casi todos los IQOO lanzados hasta el momento, se quedarán en China, al menos por ahora. Allí se podrán comprar a partir del 24 de agosto a un precio que oscila entre los 3.998 y los 5.498 yuanes, o lo que es lo mismo, entre los 486 y los 668 euros al cambio. En caso de que salgan de su mercado natal y lleguen a otros mercados actualizaremos el texto con los precios locales. Dicho esto, vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica de los IQOO 5 e iQOO 5 Pro

IQOO 5 IQOO 5 PRO DIMENSIONES Y PESO 160 x 75,6 x 8,32 mm

197 gramos 159,56 x 73,3 x 8,9 mm

198 gramos PANTALLA AMOLED de 6,56 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.376 x 1.080 píxeles)

Formato 19,8:9

120 Hz

HDR10+

Agujero en pantalla AMOLED de 6,56 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.376 x 1.080 píxeles)

Formato 19,8:9

120 Hz

HDR10+

Agujero en pantalla

Curva PROCESADOR Snapdragon 865

GPU Adreno 650 Snapdragon 865

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 8/12 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 50 MP f/1.85

Ultra gran angular 13 MP f/2.2

Sensor de profundidad 13 MP f/2.46

Vídeo en 8K 50 MP f/1.85

Ultra gran angular 13 MP f/2.2

Telefoto 8 MP zoom óptico x5

Vídeo en 8K CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.45 16 MP f/2.45 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida de 55W 4.000 mAh

Carga rápida de 120W SISTEMA OPERATIVO Android 10 con IQOO UI 1.5 Android 10 con IQOO UI 1.5 CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS

USB tipo C

NFC 5G NSA/SA

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS

USB tipo C

NFC OTROS Lector de huellas bajo la pantalla

Refrigeración VC Lector de huellas bajo la pantalla

Refrigeración VC PRECIO Desde 485 euros Desde 607 euros

Dos hermanos parecidos, aunque ligeramente diferentes

A la izquierda el IQOO 5 y a la derecha el IQOO 5 Pro.

Comenzamos repasando el apartado estético. Ambos terminales son bastante parecidos a simple vista, en tanto que la parte trasera queda completamente limpia, salvando el módulo con las tres cámaras, el flash LED y el nombre de la marca. Con todo, el modelo Pro es algo más pesado y grueso. También hay diferencias en el módulo fotográfico, ya que el IQOO 5 Pro monta una lente periscópica con zoom óptico de cinco aumentos.

En lo referente a la pantalla, encontramos configuraciones similares pero cristales diferentes. Los dos terminales monta un panel OLED de 6,56 pulgadas con formato 19,8:9 y resolución FullHD+ (2.376 x 1.080 píxeles). Los dos tienen una tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y un agujero en la pantalla que esconde la cámara delantera, pero mientras que el modelo estándar apuesta por un cristal plano, el IQOO 5 Pro monta un pantalla ligeramente curvada por los laterales. Sobra decir que el lector de huellas se ha llevado bajo la pantalla.

Qualcoom para el motor y hasta 120W de carga rápida

A la izquierda el IQOO 5 y a la derecha el IQOO 5 Pro.

IQOO es una marca que nació con una clara vocación gamer y sus terminales suelen incorporar componentes acordes. Los IQOO 5 e IQOO 5 Pro no son una excepción, por lo que encontramos el procesador Snapdragon 865 (no el Plus, sino el estándar), hasta 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. La versión estándar tiene dos opciones, 128 o 256 GB, mientras que la Pro solo tiene 256 GB.

Si nos ceñimos a la batería, el IQOO 5 apuesta por 4.500 mAh con carga rápida de 55W. Según IQOO, es suficiente para cargar el 100% de la batería en 50 minutos. El IQOO 5 Pro, por su parte, monta el sistema de carga rápida de 120W (Flash Charge 120W Ultra Flash), con el que aseguran que se puede cargar el 100% de la batería en tan solo 15 minutos. Para evitar aumentos de temperatura, el terminal tiene un sistema de carga inteligente y un mecanismo de refrigeración basado en cámara de vapor.

Según QIQOO, con la carga rápida de 120W se puede cargar el móvil por completo en 15 minutos

Como casi todo dispositivo Android de gama alta actual, el terminal llega con módem 5G, que en este caso hace que ambos móviles sean compatibles con redes 5G NSA y SA. Y hablando de conectividad, IQOO no se ha olvidado del WiFi 6, GPS, NFC y Bluetooth 5.1. Todo eso, por supuesto, potenciado por Android 10 con la capa de personalización de IQOO.

50 megapíxeles y zoom óptico de cinco aumentos (para el Pro)

Cámara del IQOO 5 Pro.

Terminamos hablando del apartado fotográfico. IQOO ha implementado dos configuraciones diferentes en sus dos smartphones, siendo la más potente la del modelo Pro. Ambos modelos incorporan un sensor Samsung ISOCELL GN1 de 50 megapíxeles como principal (con EIS en la versión estándar y con EIS y OIS en el Pro). También comparten el gran angular de 13 megapíxeles con apertura f/2.2, la cámara delantera de 16 MP f/2.45 en el frontal y la opción de grabar vídeo en 8K.

Ahora bien, si echamos un vistazo a la tercera cámara, la cosa cambia. El modelo estándar tiene un sensor de profundidad de 13 megapíxeles con apertura f/2.46, mientras que el modelo Pro lo deja caer para optar por un sistema periscópico de ocho megapíxeles. Este permitirá hacer hasta cinco aumentos ópticos y hasta 60 aumentos digitales. La apertura de la lente es f/3.45

Versiones y precio de los IQOO 5 e IQOO 5 Pro

Los dos de la izquierda son los IQOO 5 y los dos de la derecha los IQOO 5 Pro.

Los IQOO 5 e IQOO 5 Pro llegarán al mercado chino a partir del próximo 24 de agosto, si bien ya ha comenzado el periodo de pre-reserva. No se sabe si saldrán a otros mercados, aunque modelos como el IQOO 3 dieron el salto a países como India. El precio de los terminales dependerá de la cantidad de memoria RAM y de almacenamiento interno, tal y como podemos ver en la tabla bajo estas líneas: