iPhone XR: éstas son las razones que lo convierten en el nuevo candidato a superventas de Apple

Ayer fue una de las fiestas grandes de Apple en el año, un evento en el que conocimos los nuevos iPhone, el nuevo Apple Watch Series 4 y algunas novedades de software. Tres smartphones con dos de primera línea y uno que queda tímidamente por debajo, pero que se erige como un candidato a superventas de Apple esta temporada: el iPhone XR.

Un smartphone cuyo precio encaja sin duda en la gama más alta, partiendo de los 859 euros (para el modelo de 64 GB) pero que queda algo por debajo de los iPhone XS y XS Max, y que de hecho está más cerca del precio de salida del iPhone 8 el año pasado (809 euros para 64 GB) que del modelo más básico de iPhone XS (1.159 euros para 64 GB). Por eso y por unas características que no distan tanto como otras ocasiones de sus hermanos mayores, se ha convertido en cierto modo en la estrella potencial de esta generación.

El iPhone "más básico", pero con menor desnivel

Desde que Apple optó por duplicar líneas en su smartphone, el optar por un tamaño u otro suponía disfrutar o quedarse sin ciertas características: del iPhone 6 al iPhone 6 Plus se perdió el estabilizador óptico de imagen (OIS) de camino, del iPhone 6s al iPhone 6s Plus lo mismo (también en el vídeo), del iPhone 7 al iPhone 7 Plus 1 GB de RAM, el teleobjetivo, 5x de zoom digital y el modo retrato y lo mismo en el caso del iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Y en todos los casos ha habido una resolución menor en los de 4,7 pulgadas (750 x 1.224 píxeles frente a 1.080 x 1.920 píxeles) y una menor densidad (326 píxeles por pulgada frente a 401 ppp).

¿Cómo está el panorama este año? Lo vemos con una tabla comparativa mejor, pero parece que partiendo de las diferencias que veíamos en los últimos iPhones, esta vez al menos tenemos un diseño equivalente y el añadido de que sí hay modo retrato como tal (veremos si es igual que en los XS), aunque se va el 3D Touch en el XR.

iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Dimensiones 150,9 x 75,7 x 8,3 mm y 194 gramos 143,6 x 70,9 x 7,7 mm y 177 gramos 157,5 x 77,4 x 7,7 mm y 208 gramos Pantalla LCD Liquid Retina de 6,1" (1.792 x 828 píxeles, 326 ppp) OLED SuperRetina de 5,8 pulgadas (2.688 × 1.242 píxeles y 458 ppp) y HDR OLED SuperRetina de 6,5" (2.436 × 1.125 píxeles y 458 ppp) y HDR RAM 3 GB (según GSMArena) 4 GB (según GSMArena) 4 GB (según GSMArena) Procesador A12 Bionic de 7nm, seis núcleos (64 bits), GPU de cuatro núcleos, Neural Engine de ocho núcleos A12 Bionic de 7nm, seis núcleos (64 bits), GPU de cuatro núcleos, Neural Engine de ocho núcleos A12 Bionic de 7nm, seis núcleos (64 bits), GPU de cuatro núcleos, Neural Engine de ocho núcleos Almacenamiento 64/128/256 GB 64/256/512 GB 64/256/512 GB Batería Por determinar Por determinar Por determinar Cámara trasera 12 megapíxeles - f/1.8, 1,4 µm, flash Dual-Tone, estabilización óptica, Smart HDR Doble cámara de 12+12 megapíxeles (f/1.8 y f/2.4) con teleobjetivo, flash Dual-Tone, Smart HDR Doble cámara de 12+12 megapíxeles (f/1.8 y f/2.4) con teleobjetivo, flash Dual-Tone, Smart HDR Cámara frontal 7 megapíxeles, f/2.2, vídeo 1080p@60FPS 7 megapíxeles, f/2.2, vídeo 1080p@60FPS 7 megapíxeles, f/2.2, vídeo 1080p@60FPS Vídeo 4K@24, 30 o 60 fps; 1080p a @30 o 60 fps, 720p a 30 fps Cámara delantera: 1080p@ 30 o 60 FPS 4K@24, 30 o 60 fps; 1080p a @30 o 60 fps, 720p a 30 fps Cámara delantera: 1080p@ 30 o 60 FPS 4K@24, 30 o 60 fps; 1080p a @30 o 60 fps, 720p a 30 fps Cámara delantera: 1080p@ 30 o 60 FPS Software iOS 12 iOS 12 iOS 12 Conectividad 4G/LTE avanzado, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (e-SIM + nano SIM) LTE de clase Gigabit con MIMO 4x4 y LAA4, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (e-SIM + nano SIM) LTE de clase Gigabit con MIMO 4x4 y LAA4, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM (e-sim + nano SIM) Colores Rojo, amarillo, naranja, blanco, negro y azul Dorado, plata y negro Dorado, plata y negro Otros IP67, Dolby Vision, HDR10, tocar para despertar, Stereo Sound, Face ID, GPS asistido, GLONASS, Galileo y QZSS IP68, Dolby Vision, HDR10, tocar para despertar, Stereo Sound, Face ID, GPS asistido, GLONASS, Galileo y QZSS, 3D Touch IP68, Dolby Vision, HDR10, tocar para despertar, Stereo Sound, Face ID, GPS asistido, GLONASS, Galileo y QZSS, 3D Touch Precio 859 euros (64 GB)919 euros (128 GB)1.029 euros (256 GB) 1.159 euros (64 GB)1.329 euros (256 GB)1.559 euros (512 GB) 1.259 euros (64 GB)1.429 euros (256 GB)1.669 euros (256 GB)

Así, el iPhone XR incorpora un panel LCD IPS en vez del OLED de los iPhones XS, menor resolución y menor densidad de píxeles, IP67 en vez de IP68, una cámara menos, la ausencia de 3D Touch y aparentemente menos RAM sobre el papel. Pero lo que sí incluye (y por el precio que lo hace) lo convierten en un terminal atractivo, veamos por qué.

El IPS no es la moda, pero tampoco el demonio

Los paneles OLED se han extendido y la prueba es que fabricantes fieles al IPS han optado por él en parte de sus terminales, como fue Apple con el iPhone X y ha hecho Sony más recientemente con el Sony Xperia XZ3. Además de la experiencia con ellas, hay ventajas a nivel de fabricación como el poder hacer dispositivos más finos y con menos bordes, debido a su flexibilidad.

Suelen ser paneles más vistosos, que además consumen menos y pueden presumir de unos negros con más pureza. Pero las IPS se salvan de los quemados, de las degradaciones de colores, tienen mayor vida útil, son más económicas de fabricar y habitualmente suelen pecar menos de exceso de saturación o algún efecto de una calibración poco acertada, así como de que la matriz de subpíxeles juegue una mala pasada en cuanto a nitidez.

Sí puede que pese más la falta de 3D Touch. Al fin y al cabo es un nivel más de interacción que puede añadir algo más de fluidez a nuestro flujo de trabajo y que sirve para suplir algunas carencias del Centro de control, como es la ausencia del despliegue de conexiones wifi y Bluetooth, aunque por otro lado puede ser algo que no se priorice o use y que no suponga una carencia notable en la práctica (como sí lo suele ser la falta de cierto hardware).

Apple además ha añadido varios modos de navegación y uso que salpimentan la experiencia sin 3D Touch: los gestos que ya vimos en el iPhone X, despertar pantalla con toque y un control háptico como paliativo de esa ausencia, con el que activar la linterna o la cámara. Quizás lo que más cueste perdonar a alguno son los 326 píxeles por pulgada, que dan buen resultado en pantallas de 4,7 pulgadas pero que puede que se queden cortos en paneles mayores como las 5,5 (y aquí tenemos 6,1 pulgadas).

Pues notch está mal, pero podría mejorar

Hablando de la pantalla no podemos dejar que pase desapercibido algo tan notable (y manido) como el notch. Esta característica nos puede gustar más o menos, pero es un recurso bastante útil a la hora de rascar milímetros cuadrados para la pantalla sin tener que recurrir a mecanismos como los el OPPO Find X o el Vivo Nex, sobre todo si una solución como la de los Mi MIX puede no ser viable al tener que ocultar un sistema complejo de identificación como el del FaceID (como ocurre con el OPPO también).

Hay una parte positiva y una no tanto sobre lo de que el iPhone XR lleve muesca. Veamos.

De este modo Apple estandariza sus terminales, lo que puede no importarnos a nivel de consumidores salvo por el aspecto de no tener que conformarse con un frontal caduco por preferir un menor precio o unas características más básicas. Frontal renovado, metamorfosis acabada y FaceID completo para todos, sin distinciones, con un notch que sirve para que según de qué lado se tire se despliegue uno u otro elemento.

Lo que no gusta tanto es que los bordes son algo más gruesos en el caso de este iPhone, posiblemente porque el LCD IPS no permite adelgazarlos tanto como el OLED. Esto hace que el frontal quede igualmente despejado (el gran "problema" eran el TouchID y el borde superior), pero quedando en un 79% y no el 82,9% de porcentaje de pantalla en el frontal que vimos en el iPhone X (según GSMArena).

Una sola cámara que sobresale como nunca (en los dos sentidos)

El iPhone 7 Plus trajo un modo retrato que vino para quedarse, y también el anhelo de quienes tenían un iPhone con una sola cámara, sin recibir ese modo de moda ni siquiera por software (cuando muchos smartphones lo hacen así, como Huawei hasta que integró un teleobjetivo). La adición del OIS puso algo más a la par las cámaras de los iPhones pequeños y los grandes, pero la falta de zoom óptico y del bokeh suponía un pequeño abismo en el uso.

Aquello pareció más injusto cuando el año pasado vimos no uno, sino dos iPhones con doble lente, zoom óptico y modo retrato y un pequeño sin todo ello, el iPhone 8. Y este año no el más pequeño, pero sí el inferior en una serie de aspectos es el que integra una sola (y enorme) cámara.

¿Por qué este año no sabe a tan poco esto? Porque, aunque seguimos sin teleobjetivo, Apple ha tenido a bien incorporar por fin el modo retrato al iPhone con cámara única de 12 megapíxeles, gran angular y f/1.8, como la principal de sus hermanos mayores. Queda ver si se trata de un modo retrato con las mismas características o si hay alguna particularidad (como el que funcione sólo si detecta un rostro humano), pero al menos se ve beneficiado del nuevo ISP, la unidad neural y los algoritmos que también ayudan en el resto de smartphones, según explica Apple.

Lo que también integra es la nueva función de apertura simulada, algo que es posible gracias a un procesado que permite variar el desenfoque y la profundidad de campo a posteriori. También incorpora los efectos de luz en los retratos y la posibilidad de aplicar este modo en la cámara frontal (lo cual hasta el momento tampoco era posible en el menor de los iPhones en cada hornada).

El precio menor por unos interiores calcados

Si bien parece que el iPhone XR dispondrá de 3 GB de RAM y no de 4 GB, éste integrará el último procesador de la casa y una batería que podría ser de capacidad similar al iPhone 8 Plus, al tener volumen aproximado (a ver qué nos dicen los tests y los de iFixit). El Apple A12 saca pecho en operaciones por segundo y su unidad neural, habrá que ver cómo se porta y cómo queda con respecto a otro chip de 7 nanómetros, el Kirin 980, y la alternativa de Qualcomm.

El iPhone XR es una manera de tener lo último de Apple por 200 euros menos que el iPhone XS más básico

Al final, con un diseño y materiales que mantienen las líneas que estrenó el iPhone X y que comparte con los XS, el iPhone XR es una manera de tener lo último de Apple por 200 euros menos que el iPhone XS más básico. De hecho, puede que el precio del XR haya tenido que ver con la pronta retirada de los escaparates del iPhone X, ya que son 150 euros más por un móvil con un procesador anterior, menor diagonal y probablemente la misma RAM (aunque con la doble cámara, OLED y 3D Touch). Veremos si el iPhone XR logra ser el nuevo iPhone 8 de Apple.

Imágenes | Apple

