Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro: todo lo que creemos saber sobre ellos días antes de su presentación

Una vez más han sido cascadas de filtraciones las que nos han hecho dibujar en nuestras cabezas (y en muchos casos, nuestros ordenadores) las próximas novedades en la gama alta de smartphones Huawei. Con mucha cámara y alguna incógnita con respecto al software, podemos hacer un jugoso recopilatorio sobre todo lo que creemos saber de los Huawei Mate 30.

La cita está clara: el 19 de septiembre la marca ha convocado a la prensa para dar a conocer la serie Huawei 30 Mate, por lo que esperamos más de un móvil. El año pasado hubo tres Mate 20 con el Huawei Mate 20 Lite, el Huawei Mate 20 y el Huawei Mate 20 Pro, y éste tiene pinta de que al menos veremos dos terminales.

Dice Huawei en el teaser que publicó también con el anuncio del evento que esperásemos algo más rápido, más grande y más potente, y hablando de pantalla se dice que tendría una diagonal de entre 6,6 y 6,8 pulgadas. Resolución FullHD+ de 1.176 x 2.400, lo cual sería algo extraño en el Pro al haber ya subido de peldaño con el anterior Mate (y no con el Huawei P30 Pro) pero encajaría con un Mate 30.

El diseño que se empezó a filtrar en mayo (sí, ya en mayo) mostraba un frontal con pantalla agujereada, pero posteriormente se vieron fotografías y renders presuntamente oficiales en los que veíamos un notch para la cámara frontal y algún sensor más, siendo alargado y no en "U" o "V".

El anterior Mate 20 Pro integraba lector de huellas en pantalla con tecnología de ultrasonidos y lo suyo sería que esto continuase. De hecho, dado que en las traseras filtradas no vemos rastro de sensores dactilares físicos (ahora veremos lo que sí se ve claramente en esta parte) lo lógico es que sea o no de ultrasonidos esté integrado en pantalla, como además es tendencia en la alta gama de Android.

Si es así, el Huawei Mate 30 ya tendría cierto ascenso con respecto al Huawei Mate 20, que dispone de lector de huellas en la parte trasera (aunque es complicado distinguir entre renders no oficiales o supuestamente oficiales si nos muestran el 30 o el 30 Pro). Lo que sí se vio hace pocos días es que los Mate 30 mantendrían la pantalla con curvas, pero serían más pronunciadas que las anteriores (casi como la pantalla Waterfall de OPPO). Tanto que de hecho en los renders no oficiales ni siquiera aparecen botones laterales en un lado.

Otra cosa que nos deja ver el teaser es un círculo que también se dibuja en la presentación, y no parece casualidad que sea la misma forma que caracteriza el módulo trasero de cámaras que muchas filtraciones apuntan que tendrán los Mate 30. Lo veíamos también al hablar de lo que se dijo sobre el tamaño del sensor del Huawei Mate 30 Pro.

There seems to be a lot of people who don't know how big the gap is. I'll draw a picture to tell you that, in fact, Note10 has no chance of beating Mate30 Pro in terms of camera hardware. pic.twitter.com/f8W2kSTLqk