Android ha caminado por una senda que cruza multitud de territorios. El open source, el código propietario, dispositivos de múltiples formatos y hasta adaptaciones a móviles de la competencia, ya que hay maneras de usar Android en iOS. Esta capacidad de disfrazarse es una de sus cualidades: la comunidad lleva casi desde el principio modificando el sistema operativo. Y esto se encuentra en peligro de extinción.

Las ROMs, en retirada. No es que hayan desaparecido, ya que colosos como LineageOS siguen en plena forma. Lo que sí es cierto es que pasaron a un público muy especializado, aquel que no tiene miedo de modificar su smartphone a fondo. Yo mismo hace tiempo que dejé de ser uno de ellos.

He pasado de visitar a diario los repositorios de ROMs a no acordarme ni del root. Sé que es solo mi experiencia, pero las cifras van en la misma línea: en una encuesta del medio especializado Android Authority, la mayoría de lectores declaraba que su móvil no estaba rooteado. Y eso que hablamos del público más aficionado. En el conjunto de Android, la proporción es mínima: LineageOS tiene 1,6 millones de instalaciones activas frente a los más de 3.800 millones de usuarios Android activos. Menos del 0,1%.

Los usuarios han ido quedándose bajo el paraguas del Android “de stock”. Y a Google le ha venido bien.

GrapheneOS. Este sistema operativo está basado en Android AOSP, el proyecto de código abierto de Google. Cada versión del sistema ha ido liberándose bajo licencia de código libre, por lo que desarrolladores como los de GrapheneOS pueden hacer de AOSP su sistema operativo. Sin apps ni servicios de Google de serie, porque la propia empresa no deja preinstalar estas herramientas en móviles Android que no estén certificados.

GrapheneOS se ha especializado en desarrollar un sistema operativo móvil paralelo que se fundamenta en dos pilares: la privacidad y la seguridad. Hasta ahora solo funcionaba en los Pixel, los únicos móviles que cumplían sus requisitos de seguridad. Motorola será la primera marca en darle soporte oficial, con su Signature 27.

Y, según GrapheneOS, a Google esto no le gusta.

Las quejas. Android ha ido cerrándose con el paso de los años, y Google ha puesto especial empeño en ello. Dificultades para la instalación de ROMs, zancadillas a la distribución de apps desde fuera de la Play Store, penalizaciones a quien desbloquea el bootloader, cambio de ritmo en las versiones de AOSP... En GrapheneOS tienen claro que es un sabotaje por parte de Google.

Según han explicado los desarrolladores en un extenso hilo de Mastodon:

“Google está saboteando a sus socios fabricantes al hacer que cada vez más funciones y actualizaciones sean exclusivas de los Pixel. Al mismo tiempo, Google está intentando convencer a los fabricantes de que no den soporte a GrapheneOS ni siquiera permitan desbloquear el bootloader. Además, también está tratando de perjudicar directamente a GrapheneOS”.

“Prevemos que Google empezará a bloquear el bootloader de los Pixel, seguirá impulsando agresivamente la API Play Integrity, que es ilegal, e intentará hacer inviables las versiones derivadas de AOSP. Muchas de sus prácticas constituyen una clara violación de la legislación penal estadounidense”.

La zancadilla a desarrollos abiertos como GrapheneOS no solo podría ir en contra de las leyes de Estados Unidos, también de la DMA europea, donde Alphabet está designada como guardián de acceso y Android, incluido el propio AOSP, es uno de sus servicios básicos de plataforma. De hecho, la UE ya ha obligado a Google a abrir Android a otros asistentes de IA, con plazo hasta julio de 2027. Antes tuvo que permitir métodos de pago alternativos en Google Play.

La "coincidencia". El alegato de GrapheneOS en Mastodon coincidió con dos anuncios: Google confirmó que la verificación de desarrolladores llegará a todo el mundo a partir de enero de 2027 y Motorola abrió en Estados Unidos las reservas del Signature 27.

El precedente. En julio, el TJUE europeo confirmó definitivamente la multa de 4.125 millones a Google por aprovecharse de Android para perjudicar a sus rivales. Entre las prácticas de la empresa se encontraba exigir a los fabricantes certificados que no vendieran móviles con versiones de Android no aprobadas. A partir de aquella multa, Google tuvo que permitir los "forks" en Europa. Lo que denuncia ahora GrapheneOS se le parece mucho.

GrapheneOS no aporta pruebas de las presiones que denuncia ni especifica los fabricantes que se ven afectados. Y no siempre ha acertado con sus alarmas: en agosto dio por perdidos los Pixel 11 por la falta de MTE, y en noviembre confirmó que tendrán soporte.

Desde Xataka he preguntado a Google por las acusaciones de GrapheneOS. Actualizaré este artículo en cuanto responda.

Imagen de portada | Iván Linares editada

En Xataka | Android cambia su ADN. Google excluirá las apps de desarrolladores no identificados... incluso si no están en la Play Store