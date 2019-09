Google Pixel 4 XL: esto es todo lo que creemos saber tras varias filtraciones masivas a un mes de su presentación

Otro año, otro Pixel completamente filtrado. Eso es lo que muchos pensamos, cuando estamos a un mes de que Google anuncie en Nueva York los Pixel 4. Este año, antes de que comenzara la tormenta de filtraciones, Google decidió adelantar varias novedades, desvelando su parte trasera, que incluirá un gran módulo cuadrado. A ello, la compañía sumó más tarde confirmaciones de reconocimiento facial y seguridad vía hardware en el dispositivo.

Pese a que es mucha más información oficial de la que suele darse antes de un lanzamiento, las filtraciones por otros medios han vuelto a aparecer con una cadencia tremenda para los de Mountain View, y ya creemos saberlo todo sobre el Pixel 4 XL. ¿Cómo? Gracias a, en su mayoría, análisis vietnamitas que han ido apareciendo en YouTube y en la Web. Eso sí, se basan en modelos que no cuentan con software final y podrían tener hardware en pruebas. Nada se ha confirmado.

Pixel 4 XL, especificaciones filtradas

Google Pixel 4 (según filtraciones) Procesador Qualcomm Snapdragon 855 Memoria RAM 6 GB Pantalla 6,3 pulgadas QuadHD+, 90 Hz Cámaras traseras 12 MP + 16 MP telefoto

Almacenamiento interno 64 / 128 GB Batería 3.700 mAh Sonido Altavoces estéreo Seguridad Chip Titan M Biometría Reconocimiento facial Reconocimiento de gestos Tecnología Soli y gestos por presión lateral

Pixel 4 XL: todo lo que se ha filtrado sobre sus cámaras

De entre lo más esperado respecto a los nuevos Pixel 4 está, cómo no, su apartado de cámaras. Lo filtrado es del Pixel 4 XL, pero si se cumple lo de otros años, el Pixel 4 compartirá hardware fotográfico.

En los distintos vídeos que han aparecido, las personas que han analizado el terminal han pasado aplicaciones de reconocimiento de componentes, de forma que podemos conocer los sensores con los que cuentan estos dispositivos que aún no tendrían por qué estar en manos de usuarios.

Respecto a la cámara trasera principal, la del sensor angular, todo indica que el Pixel 4 XL utilizará el mismo sensor del Pixel 3, el IMX 363 de Sony, de 12,2 megapíxeles y que ocupa un tamaño de 1/2.55". El tamaño de los fotodiodos es de 1,4 micrómetros. No es lo último del mercado, pues se presentó en 2016, pero seguro que Google vuelve a demostrar que el software puede ser incluso más importante que el hardware.

El segundo sensor trasero es un IMX 481 de de 16 megapíxeles de Sony, y su lente tendría función de teleobjetivo. Lo extraño es que ese mismo sensor es el que otras marcas como Xiaomi o OnePlus utilizan para lentes ultra gran-angular.

En algunas reviews vietnamitas se habla de zoom 8X, pero es algo que no se ha confirmado en capturas ni con fotos colgadas, por lo que no podemos saber si es una cifra inventada, si se trata de un zoom híbrido, etc. Además del posible zoom, un archivo filtrado de la cámara del Pixel 4 demuestra que el dispositivo tendrá capacidades de astrofotografía, que permitirán capturar estrellas como hasta ahora no hemos visto en telefonía móvil.

En uno de los vídeos donde se detalla la información de los sensores, nos parecía que estos sensores podían estar acompañados de un tercero ToF 3D, y según hemos visto en la imagen oficial de Google, parece que el dispositivo cuenta con él. Sin embargo, el otro sensor que aparece se trata de un OVM7251, un sensor VGA de Omnivision que cuenta con un tamaño de píxel de 3 micrómetros.

Según imágenes que han enviado a The Verge, se trataría de un sensor de infrarrojos situado en su parte delantera. Llegamos a esta consclusión porque en la captura aportada se citan los 3 micrómetros, que coinciden con lo que lista OmniVision en su web. Según detalló la propia Google, el Pixel 4 cuenta con dos cámaras de infrarrojos para desbloqueo facial, por lo que parece que el mencionado sensor formaría parte de una de ellas una de ellas.

En el frontal del Google Pixel 4 XL filtrado le acompañaría un nuevo sensor IMX520 de 8 megapíxeles, también de Sony. Según Google ha mostrado oficialmente, sólo habrá una cámara delantera dedicada a fotografías, pero no podemos saber exactamente qué campo de visión tendrá. Según las cifras que aparecen en las capturas aportadas en The Verge, parece que la cámara frontal tendrá una distancia focal ligeramente más pequeña que la principal del año pasado, con 78 grados de la del Pixel 4 por 75 grados de la del Pixel 3. Esto permitirá un encuadre con más sujetos / información.

Una pantalla que dice adiós al notch, la otra gran novedad del Pixel 4 XL

Además de la segunda lente en la parte trasera, la gran novedad de lo filtrado en el Pixel 4 XL parece ser su pantalla "Smooth Display" de 90 Hz y 6,23", similar a la del OnePlus 7 Pro en especificaciones. Con esta tasa de frecuencia, el dispositivo mostraría todos los contenidos de la pantalla, especialmente en scroll en listas con mayor fluidez y de manera más nítida cuando haya movimiento.

Si los Pixel ya son fluidos a 60 Hz, con esto pueden volver a ponerse por delante del resto. Esta función, según aparece en diferentes vídeos, dispondrá de una función para ser desactivada y pasar a 60 Hz, probablemente como forma de ahorrar batería. Ese ajuste también es promocionado por Google como una forma de mejorar la respuesta táctil.

Como en el caso de OnePlus, una pantalla de 90 Hz puede hacer mejor la ya alabada experiencia de "Android puro"

La resolución de los terminales de las filtraciones es de de 3040 x 1440 píxeles, lo que en principio implica una pantalla de una proporción más alargada que la del año pasado, que era 18.5:9. Con ello, la pantalla ofrecerá una nitidez a la altura o por encima de la mayoría de rivales, exceptuando la que Sony aporta con las pantallas 4K en sus Xperia de gama alta.

En cuanto a color, en algunas fotos se aprecia que el Pixel 4 XL permitirá elegir modos, siendo el 'Adaptativo' uno de ellos. La pantalla también dispone de un modo 'Ambient EQ', que parece que ajustará los colores y el balance de blancos a la situación lumínica, algo que recuerda al 'True Tone' de Apple.

En la media de la gama alta en el resto de apartados

Si en cámaras el Pixel 4 XL parece que se encontrará por debajo de la mayoría de rivales, que incorporan tres, cuatro o incluso más sensores en la parte trasera, y en pantalla con los 90 Hz estará por encima de ellos, en el resto de especificaciones parece que no habrá grandes sorpresas, quedando en la media. Al menos, en lo que hemos podido comprobar, pues el sistema de vibración háptica del Pixel 3 XL ya era uno de los mejores del mercado, pero no es algo que se pueda conocerse por una captura con especificaciones.

Entre lo que sí hemos podido ver, destaca su corazón, que será un Snapdragon 855. Según las capturas, no se trata de un Snapdragon 855 Plus, pues este alcanza 2,96 GHz en sus núcleos más potentes, mientras que el Snapdragon 855 se queda en 2,84 GHz, que es el valor que hemos visto. A este procesador ya conocido por toda la gama alta se sumarán 6 GB LPDDR4X del fabricante Micron. Se trata de una novedad importante respecto a los 4 GB del año pasado, pero queda lejos de los 8 GB que parecen la base de la gama alta actual, por no hablar de los 10 o 12 GB de algunos modelos.

En cuanto a almacenamiento interno, el modelo mostrado en The Verge cuenta con 128 GB, pero es difícil predecir si no habrá un modelo de más o menos capacidad. El año pasado, recordemos, el modelo base partía de 64 GB. Se indica que el tipo de almacenamiento es UFS, pero no si se trata de tipo 2.1 o el nuevo 3.0 que debutó con el OnePlus 7 Pro.

Las filtraciones apuntan a que el Google Pixel 4 contará con 2.800 mAh y una pantalla de 5,7", manteniendo especificaciones en el resto

Donde a priori habrá otro salto será en batería, pues de los 3.440 mAh del año pasado se pasaría a 3.700 mAh de este, algo que parece pequeño, pero se agradece, teniendo en cuenta lo bien que desde el Pixel 2 XL Google ha optimizado el consumo energético. En cuanto a cuerpo y colores, hemos visto tres modelos, uno negro, otro blanco, y otro naranja. Los tres cuentan con la parte trasera de cristal y colores cromados. Sobre conectividad, no se espera 5G, aunque en Geekbench ha aparecido un supuesto modelo con 8 GB de RAM y el soporte a las nuevas redes. Esta filtración tiene mucha menos credibilidad que las anteriores, eso sí.

Más allá de todo esto, lo más intrigante del Pixel 4 tiene que ver con el sistema de cámaras delanteras que hemos repasado antes, pues sus sensores parece que habilitarán a un desbloqueo facial tan seguro y completo como el del iPhone con Face ID. Eso sí, incluso más curiosidad que el apartado bihométrico genera el sistema de gestos en el aire que Google ya ha confirmado con el vídeo que vemos.

Desde el Samsung Galaxy S4 han sido muchas las marcas (la última LG con el G8) que han intentado que utilicemos los smartphones "a distancia" (sin tocarlos), con poco éxito. Con Project Soli, que es el sistema que el Pixel 4 XL utilizaría para detectar gestos, parece que estaremos ante algo muy grande a nivel de usabilidad. A esto hay que sumar el nuevo Asistente de Google mostrado en el Google I/O que tiene un control de la interfaz con reconocimiento de voz nunca visto hasta ahora.