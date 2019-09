Google confirma su evento 'Made in Google 2019' para el 15 de octubre, donde conoceremos el Pixel 4

Ya tenemos fecha de presentación del Google Pixel 4. Google ha anunciado oficialmente que su próximo evento de hardware se realizará el día 15 de octubre, en Nueva York. Se trata del evento conocido como 'Made by Google', una conferencia anual que la compañía suele realizar por estas fechas y donde ha venido presentando los nuevos móviles Pixel, además de otros dispositivos de hardware.

Este año, tal y como ya ha ido confirmando Google en sucesivos teasers, se presentará el Google Pixel 4. La cuarta generación de su móvil insignia llegará con varias cámaras y estrenará un nuevo sistema de gestos basado en Soli.

La hora prevista del evento serán las 10AM del martes 15 de Octubre, que en España serán las 16:00h. El lema para esta ocasión es similar al de otros años: "Descubre algunas cosas nuevas hechas por Google". Aunque ese es el del streaming que ya está activo y puede que la compañía elija algún otro una vez se acerque la fecha.

Google confirms Oct. 15 for its fall hardware event. (Can Pixel 4 hold it’s leaky bladder til then?) pic.twitter.com/hcM9vo4TGu