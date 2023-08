Cuidado con los móviles plegables en la playa: la arena sigue siendo uno de sus principales enemigos

Mojar el móvil parecía algo impensable hasta que llegó la resistencia al agua. Con la arena pasa algo parecido. Existen móviles ultrarresistentes para llevarlos a la playa sin miedo, pero lo cierto es que todos preferimos llevar nuestro móvil del día a día. Afortunadamente, muchos dispositivos de gama alta cuentan con certificación IP68, que garantiza la resistencia al agua y al polvo.

Desafortunadamente todavía no es el caso de los móviles plegables. Algunos plegables de última generación como el Samsung Galaxy Z Fold5 o el Huawei Mate X3 ofrecen resistencia al agua, pero no a la arena.

No es tarea fácil. Si nos fijamos en otros modelos plegables de gama alta como el OPPO Find N2, veremos que ni siquiera se asegura la resistencia al agua. Hay una explicación sencilla: esa bisagra interna es un quebradero de cabeza. Fabricantes como Samsung han conseguido que no se filtre agua, pero todavía no pueden garantizar que no se coloquen algunos granos de arena y fastidien el mecanismo de plegado.

La resistencia a la arena es el siguiente paso de los plegables

Hay que entender lo que significan las siglas de la certificación IP. Móviles como los últimos plegables de Samsung ofrecen resistencia IPX8. El número 8 implica protección contra inmersión completa y continua en agua, pero en vez de colocar un 6, de protección contra el polvo, hay una X. Por el momento, los plegables no han conseguido asegurar una completa protección contra el polvo. O la arena para los casos que vayamos a la playa.

La resistencia al polvo será la siguiente batalla de los plegables. Así lo ha confirmado TM Roh, presidente de Samsung Mobile. En una entrevista ha asegurado que la compañía trabaja para ofrecer resistencia al polvo en su línea de smartphones plegables. Previsiblemente en la siguiente generación.

"Somos muy conscientes de la demanda de los consumidores de protección contra el polvo, y estamos haciendo varios esfuerzos para lograrlo, pero debido a la naturaleza de los plegables, hay muchas partes móviles, por lo que la protección contra el polvo es difícil", describe.

Esto significa que para poder llevar los móviles plegables con todas las garantías a la playa y poder jugar con ellos en la arena, de igual forma que lo hacemos en la piscina con las manos mojadas, todavía habrá que esperar un tiempo.

El único dispositivo plegable con cierta resistencia al polvo es el Motorola Razr 40 Ultra. No es IP68, sino IP 52. Esto significa que en el dispositivo puede que entre polvo, pero no lo suficiente como para que impida el correcto funcionamiento del dispositivo. Curiosamente, el plegable de Motorola no es resistente al agua.

Todavía no existe ningún plegable con certificación IP68. El Pixel Fold, el Mate X3 y los Samsung desde su tercera generación son los únicos resistentes al agua, pero la resistencia al polvo todavía no acaba de llegar. En Samsung quieren ser los primeros, previsiblemente con sus futuribles Galaxy Z Fold6. Habrá que ver si lo consiguen o la competencia se les adelanta.

En esta dirección, el nuevo Galaxy Z Fold5 ha modificado su bisagra para conseguir un diseño mucho más estilizado. Una bisagra Flex con doble carril que es sin duda la gran novedad del último modelo plegable, pero que todavía no ha logrado asegurar que los pequeños granos de arena puedan entrometerse.

