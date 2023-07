Tu móvil en verano: cómo proteger tu dispositivo frente al calor y que no se sobrecaliente

Vamos a darte algunos consejos para cuidar de tu móvil frente al calor, y que este verano no acabes dañándolo sin querer al exponerlo a altas temperaturas o sobrecalentamiento. Porque el calor puede ser el peor enemigo de tu dispositivo, y un verano con sus respectivas olas de calor un problema si no tomas algunas precauciones.

En este artículo, vamos a intentar explicarte de una manera genérica pero entendible las principales medidas que puedes tomar para proteger tu móvil. Por lo tanto, va dirigido a usuarios con menos conocimientos, aunque quizá también demos algunos tips que puedan serle útil a los lectores más expertos.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, si crees que nos hemos dejado fuera alguna medida especialmente útil para combatir el calor, te invitamos a que la compartas en la sección de comentarios. Así, todos los usuarios podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros lectores y xatakeros.

Evita la luz directa del sol

Dejarte el móvil encima de la playa a medio día cuando el sol le está dando toda la luz es una de las maneras más rápidas de sobrecalentarlo. Por eso, en las horas en las que el sol apriete más, es importante evitar que le de la luz directa del sol, o sea que si estás fuera de casa intenta tenerlo en un sitio tapado.

El calor puede hacer que tu móvil se sobrecaliente, y si ya es malo dejarlo al sol cuando no lo utilizas, que le esté dando el sol mientras haces un uso intensivo es todavía peor. No, tu dispositivo no empezará a arder, pero sí que puedes hacer que te dure menos a largo plazo o que algún componente se dañe debido al calor.

En resumen, que si estás caminando por la calle en una calurosa y soleada tarde de verano, es recomendable que lo guardes en el bolsillo o el bolso. Y si vas a la playa con él o a un sitio caluroso, nada de dejarlo apoyado al sol en la toalla, ponlo en algún sitio a la sombra o al menos intenta poner una camiseta encima para taparlo.

En los días de más calor prescinde de la funda

Es verdad que cuando nos gastamos mil euros o más en un móvil, intentamos tenerlo siempre en la funda para que una caída no se traduzcan en cientos de euros de reparación. Sin embargo, quizá puedas pensar en hacer una excepción y quitarle la funda en momentos extremadamente calurosos para que ventile mejor.

La funda de tu móvil, como cualquier otro elemento que sobrepongamos en él, hará que el calor se disipe peor y de forma más lenta. Por lo tanto, en el caso de que tu móvil te lance un aviso de que la temperatura está peligrosamente alta, una de las primeras medidas será quitarle la funda.

Puedes apoyarlo en superficies frías

Al igual que es recomendable evitar que le de la luz directa del sol en los días más calurosos para que la temperatura del móvil no se dispare, una manera de ayudar a que mantenga una buena temperatura es apoyarlo sobre superficies frías. Así, el contacto con esta superficie hará que la temperatura del dispositivo se regule.

Con esto no me refiero a que metas el móvil en la nevera, pero si estás tomándote algo en una terraza y ves que hay una mesa o una parte de la mesa que notas un poco más fresquita o donde llega la corriente de un aire acondicionado, entonces es mejor ponerlo ahí.

Pantalla apagada cuando no uses el dispositivo

Cuando el calor es extremo, cualquier medida que tomes para disminuir el calor de tu dispositivo será siempre bienvenida. Y una medida bastante sencilla es la de mantener la pantalla apagada siempre que no estés utilizando tu móvil.

De esta manera vas a conseguir varias cosas. En primer lugar harás que la batería de tu móvil se consuma más despacio, pero también ayudarás a la disipación del calor por no tener un componente encendido. Esto es algo muy fácil de hacer en el móvil, ya que la pantalla se apaga automáticamente, pero no te olvides de hacerlo y de asegurarte de no dejar nada reproduciéndose en la pantalla cuando más calor hace.

Reduce el brillo de la pantalla

En el mismo sentido que el punto anterior, los días que más calor haga puedes reducir el brillo de la pantalla para minimizar el consumo de batería y reducir el calor que debe disipar el móvil.

Este consejo te sirve incluso para cuando lo estás haciendo de forma activa, ya que al tener menos brillo hay menor consumo, y el móvil también estará haciendo un menor esfuerzo que genere calor.

Recurre al modo oscuro

Tal y como habrás deducido del consejo anterior, cuando la pantalla de tu móvil trabaja, está disipando energía en forma de calor. Esto se aplica a tener la pantalla encendida o al brillo. Y claro, como no siempre es cómodo tener el brillo al mínimo, una alternativa es recurrir al modo oscuro de tu teléfono.

Cuando lo haces, las aplicaciones y el sistema operativo utilizan tonos más oscuros, lo que se traduce en que la pantalla tiene que iluminar menos que si usas el modo claro, lo que aligera su trabajo. Por lo tanto, especialmente en los días de calor, activa el modo oscuro de tu móvil.

Cuidado con jugar a altas temperaturas

Y si tu móvil disipa energía en forma de calor, entonces cuanto más se esfuerza más se calienta. Por eso, en los momentos de más calor y cuando no puedes ponerlo a la sombra, quizá sea especialmente aconsejable no ponerte a jugar a ese juego con gráficos alucinantes.

Ya habrás notado que incluso en condiciones normales el móvil siempre se calienta mucho más cuando estás jugando, o sea que si estás en la calle a 40 grados quizá sea recomendable retrasar la partida. Y lo mismo pasa cuando consumes muchos vídeos, quizá es mejor tomártelo con calma hasta que refresque.

No lo cargues con altas temperaturas

Si pones a cargar tu móvil en momentos de altas temperatura, entonces dificultarás el correcto funcionamiento del dispositivo. De hecho, algunos teléfonos como los iPhone tienen avisos de Carga en espera en los que se bloquea la carga si detecta demasiada temperatura para evitar que se dañe la batería.

Carga normal en vez de carga rápida

La carga rápida de tus dispositivos es potente, y puede hacer que la batería del móvil se caliente más que cuando usas la carga más lenta. Por eso, en el caso de que tu móvil pueda ajustar la carga que quieres utilizar, es recomendable desactivar la rápida y usar la normal.

La mala noticia es que no todos los dispositivos te permitirán controlar el tipo de carga, por lo que esto es algo que este es un consejo que deberías seguir en la medida de lo posible. Si no tienes remedio, entonces intenta cargar el dispositivo en la zona más fresca que puedas.

Un descanso no viene mal

Y si notas que tu móvil se sobrecalienta, entonces lo mejor es dejarlo de utilizar durante un rato para que la temperatura disminuya rápidamente. También puedes probar con ponerlo a la sombra o incluso reiniciarlo para ver si así hay cosas que tenga en segundo plano que dejen de trabajar.

En cualquier caso, si hay momentos de calor extremo lo mejor es utilizar el móvil lo mínimo posible para que no se sobrecaliente. O sea que si hay una época propicia para forzarte a tener un descanso de la pantalla, esta es el verano.

