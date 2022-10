Las cámaras de los Pixel 7 Pro y Pixel 7 de Google, explicadas: el chip Tensor G2 nos promete el mejor 'zoom' de la historia de los Pixel

Los Pixel 7 Pro y Pixel 7 ya están aquí. Los smartphones que nos propone Google para el curso 2022-2023 no llegan con novedades revolucionarias, pero esto no quiere decir que no incorporen innovaciones interesantes. Sí las tienen, y, sobre el papel, pintan bien. La más relevante de todas es la integración del nuevo chip Tensor G2, que, según la propia Google, es más rápido que su predecesor y consume menos energía.

En cualquier caso, en este artículo ante todo nos interesan las prestaciones fotográficas de estos nuevos teléfonos móviles, y en este ámbito hay varias innovaciones en las que merece la pena que nos detengamos. Por un lado Google nos promete que los Pixel 7 ponen en nuestras manos el mejor zoom que han desarrollado hasta ahora.

Además, también aseguran haber refinado sus algoritmos de procesado para recuperar más detalle que nunca y reducir el ruido drásticamente. La fotografía computacional es una de las señas de identidad de esta marca, por lo que era previsible que estos móviles diesen un paso hacia delante en este ámbito. Y sí, parece que lo han dado, aunque tendremos que esperar hasta que los analicemos a fondo para comprobar si realmente están a la altura de las expectativas que están generando.

Pixel 7 Pro y Pixel 7: especificaciones técnicas



pixel 7 pro pixel 7 pantalla OLED LTPO QHD+ (1440 x 3120 puntos) de 6,7 pulgadas, 19,5:9, hasta 120 Hz, hasta 1500 nits y cobertura Gorilla Glass Victus OLED FHD+ (1080 x 2400 puntos) de 6,3 pulgadas, 20:9, hasta 90 Hz, hasta 1400 nits y cobertura Gorilla Glass Victus procesador Google Tensor G2 Coprocesador de seguridad Titan M2 Google Tensor G2 Coprocesador de seguridad Titan M2 memoria principal 12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 almacenamiento secundario 128, 256 o 512 GB UFS 3.1 128 o 256 GB UFS 3.1 cámara frontal Sensor de 10,8 megapíxeles, fotodiodos de 1,22 μm, óptica con valor de apertura f/2.2, enfoque fijo y campo de visión de 92,8º Sensor de 10,8 megapíxeles, fotodiodos de 1,22 μm, óptica con valor de apertura f/2.2, enfoque fijo y campo de visión de 92,8º cámaras traseras Principal: sensor Quad Bayer Octa PD de 50 megapíxeles, fotodiodos de 1,2 μm, óptica con valor de apertura f/1.85, campo de visión de 82º, captador de 1/1,31 pulgadas y estabilización óptica

Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,25 μm, óptica con valor de apertura f/2.2, campo de visión de 125,8º y corrección de lente

Teleobjetivo: sensor Quad Bayer PD de 48 megapíxeles, fotodiodos de 0,7 μm, óptica con valor de apertura f/3.5, campo de visión de 20,6º, zoom óptico 5x, zoom 10x y de alta resolución hasta 30x, y estabilización óptica

Sensor LDAF (enfoque automático con detección por láser) y sensor de espectro y parpadeo Principal: sensor Quad Bayer Octa PD de 50 megapíxeles, fotodiodos de 1,2 μm, óptica con valor de apertura f/1.85, campo de visión de 82º, captador de 1/1,31 pulgadas, estabilización óptica y zoom de alta resolución de hasta 8x

Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, fotodiodos de 1,25 μm, óptica con valor de apertura f/2.2, campo de visión de 114º y corrección de lente

Sensor LDAF (enfoque automático con detección por láser), sensor de espectro y parpadeo, y estabilización óptica grabación de vídeo Hasta 4K a 60 FPS Hasta 4K a 60 FPS sistema operativo Android 13 Pixel Experience Android 13 Pixel Experience sensores Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro conectividad USB-C 3.2 USB-C 3.2 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 NFC sonido Altavoces estéreo 3 micrófonos Reducción de ruido Audio espacial Altavoces estéreo 3 micrófonos Reducción de ruido Audio espacial batería 5000 mAh 4355 mAh carga Carga rápida de 30 vatios Carga rápida de 30 vatios colores Verde liquen, blanco nieve y negro obsidiana Verde lima, blanco nieve y negro obsidiana dimensiones 162,9 x 76,6 x 8,9 mm 155,6 x 73,2 x 8,7 mm peso 212 g 197 g precio Desde 899 euros Desde 649 euros

Google Pixel 7 Pro - Teléfono móvil 5G Android Libre con teleobjetivo, Objetivo Gran Angular y batería de 24 Horas de duración - 128GB - Obsidiana Hoy en Amazon por 899,00€

Google Pixel 7: smartphone 5G Android liberado con objetivo gran angular y batería de 24 horas de duración, 128GB, de color obsidiana Hoy en Amazon por 649,00€

Su mayor promesa: el 'zoom' del Pro tiene una calidad óptica equivalente a 10x

Antes de meternos en harina merece la pena que echemos un vistazo breve a las cámaras que nos proponen estos dos teléfonos móviles. El Pixel 7 Pro y el Pixel 7 comparten una misma cámara frontal equipada con un sensor de 10,8 megapíxeles y fotodiodos de 1,22 μm que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.2.

Curiosamente, la cámara frontal del Pixel 6 Pro incorpora un sensor más grande que la del Pixel 6, por lo que la unificación de esta unidad en los nuevos smartphones de Google beneficia al Pixel 7, que, eso sí, tiene un precio de salida un poco más alto que su predecesor.

Vamos ahora con las cámaras traseras. El Pixel 7 Pro incorpora tres cámaras (principal, ultra gran angular y teleobjetivo), mientras que el Pixel 7 prescinde de un teleobjetivo dedicado. En este último smartphone es la cámara principal la que se responsabiliza de entregarnos un zoom de hasta 8 aumentos en el que, eso sí, interviene necesariamente el procesado digital.

La cámara principal es idéntica en ambos teléfonos móviles. Incorpora un sensor Quad Bayer Octa PD de 50 megapíxeles que tiene un tamaño de 1/1,31 pulgadas e incorpora fotodiodos de 1,2 μm. Este captador trabaja codo con codo con una óptica con valor de apertura f/1.85 (es razonablemente luminosa), y, como cabía esperar, esta cámara tiene estabilización óptica.

El teleobjetivo del Pixel 7 Pro nos entrega un 'zoom' óptico 5x, y, según Google, gracias al postprocesado puede alcanzar una calidad óptica equivalente a 10x

La cámara ultra gran angular también es esencialmente idéntica en ambos móviles. Apuesta por un sensor de 12 megapíxeles con fotodiodos de 1,25 μm que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/2.2. Curiosamente, el campo de visión de esta unidad en ambos móviles no es el mismo, por lo que las ópticas no son idénticas. Eso sí, en ambos terminales esta cámara está respaldada por un algoritmo que se responsabiliza de corregir la distorsión geométrica.

Aún nos queda echar un vistazo a una última cámara: el teleobjetivo del Pixel 7 Pro. Se apoya en un captador Quad Bayer PD de 48 megapíxeles con fotodiodos de 0,7 μm que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/3.5.

Esta cámara cuenta con estabilización óptica y nos entrega un zoom óptico 5x, aunque, según Google, gracias al postprocesado también nos propone un zoom con una calidad óptica equivalente a 10x. Suena muy bien, pero tendremos que comprobar de forma minuciosa cuando probemos este smartphone si la calidad de este último zoom realmente está a la altura.

La estrategia que han ideado los ingenieros de Google para implementar este curioso zoom del Pixel 7 Pro que, según esta marca, tiene una calidad equiparable a la de un zoom óptico 10x, consiste en utilizar simultáneamente la cámara principal y el teleobjetivo.

Una vez que los sensores de estas dos cámaras han recogido las dos imágenes un algoritmo ejecutado por el procesador Tensor G2 se encarga de combinar la información de ambas tomas con el propósito de recrear un zoom que no está al alcance de la óptica del teleobjetivo por sí sola.

Los responsables de Google aseguran que esta técnica permite al zoom 10x del Pixel 7 Pro recuperar mucha información y minimizar el nivel de ruido sin introducir aberraciones cromáticas. No cabe duda de que pinta bien, pero no debemos pasar por alto que por muy sofisticado que sea este procedimiento de reconstrucción de la imagen se trata de un sistema digital, y no de una solución estrictamente óptica.

Como hemos visto, el zoom óptico de este smartphone nos entrega cinco aumentos, pero será muy interesante poner a prueba todas sus prestaciones cuando caiga en nuestras manos este terminal.

El chip Tensor G2 es el cerebro de la fotografía computacional de estos móviles

Como acabamos de ver, el procesador Tensor G2 y los algoritmos de fotografía computacional ejercen un rol central en la implementación tanto del zoom 10x/30x del Pixel 7 Pro como del 8x del Pixel 7. Sin embargo, las innovaciones de estos móviles en el ámbito de la fotografía no acaban aquí. El modelo Pro nos permite tomar fotografías macro optimizando el rango dinámico y enfocando a una distancia mínima de 3 cm.

El Pixel 7 Pro nos permite tomar fotografías macro optimizando el rango dinámico y enfocando a una distancia mínima de 3 cm

Además, durante la presentación de hoy los portavoces de Google han hecho hincapié en la puesta a punto de un algoritmo de postprocesado que persigue renderizar con la máxima fidelidad posible el tono, la textura y el detalle de la piel de las personas fotografiadas sin alterar lo más mínimo sus características étnicas. Según Google la combinación de las tecnologías Real Tone y Night Sight consigue restituir con precisión el tono de la piel de cualquier persona incluso en espacios con muy poca luz ambiental.

No obstante, el margen de actuación del procesador Tensor G2 no acaba aquí. Este chip también está respaldado por procedimientos de aprendizaje automático que han sido entrenados para incrementar la nitidez de las fotografías y minimizar el desenfoque y el ruido.

Al parecer esta tecnología identifica las caras de las personas que aparecen en las tomas para recuperar el máximo detalle posible incluso en fotografías antiguas almacenadas en Google Fotos que no han sido tomadas con un Pixel 7. No suena nada mal. Veremos cómo rinde cuando tengamos la oportunidad de probar esta prestación.

Google Pixel 7 Pro - Teléfono móvil 5G Android Libre con teleobjetivo, Objetivo Gran Angular y batería de 24 Horas de duración - 128GB - Obsidiana Hoy en Amazon por 899,00€

Google Pixel 7: smartphone 5G Android liberado con objetivo gran angular y batería de 24 horas de duración, 128GB, de color obsidiana Hoy en Amazon por 649,00€

Más información: Google